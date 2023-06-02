Автомобилисты РФ назвали условия покупки авто по параллельному импорту

Российских водителей не пугают скрытые технические неисправности, проблемы с документами на авто и завышенные цены на машины, которые ввезли без согласия производителя. По данным Автотеки (проект Авито) и Группы Ренессанс страхование (MOEX: RENI), защищать машины из-за рубежа россияне планируют страховым полисом, который полностью заменит гарантию официального автопроизводителя.

Подавляющее большинство российских водителей (71%) готовы покупать автомобили по параллельному импорту. Из них каждый третий (29%) решится на это после проверки истории машины до ввоза в РФ, а чаще всего на это обращают внимание зумеры (32%), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Каждый шестой (17%) участник опроса готов на покупку только при наличии гарантии от производителя, а в большинстве случаев это важно для людей старше 65 лет (23%). Больше всего любителей ушедших автодилеров проживает в Москве (83%), Перми (82%) и Нижнем Новгороде (79%).

29% опрошенных автолюбителей не собираются покупать иномарки тех брендов, на которые наложено эмбарго. Это объясняется опасением, что продавец скроет технические неисправности мотора, трансмиссии или электроники (44%). Еще 44% россиян боятся проблем с юридическим оформлением авто (44%), это больше всего настораживает респондентов из Омска (62%). Препятствием для водителей оказалась в том числе и завышенная цена из-за сложной логистики (38%). В пятерку страхов вошли недобросовестность продавца (30%) и участие авто в аварийных аукционах (29%).

По нашим данным, ежемесячно на территорию РФ поступает порядка 40 тысяч автомобилей с пробегом, каждый десятый в своей истории имеет аварийный аукцион. Чтобы помочь российским пользователям совершать более безопасные сделки и проверять техническое состояние автомобилей, команда Автотеки включила уникальный тип данных в отчеты – проверку на участие в зарубежных аукционах. Уже сейчас мы видим, что порядка 20 тысяч пользователей обнаружили факт участия автомобилей в зарубежных аварийных аукционах с помощью отчетов Автотеки. А значит, столько людей смогли избежать потенциальных сделок с недобросовестными продавцами Александр Малкин менеджер по продукту сервиса Автотека

Больше половины россиян (52%) считает, что для защиты автомобиля, который ввезен по параллельному импорту, необходим специальный страховой полис. Он должен полностью заменять гарантию автопроизводителя на двигатель, коробку передач, лакокрасочное покрытие и так далее. Каждый четвертый (24%) считает, что стоимость такой защиты должна быть сопоставима с ОСАГО. Каждый шестой (16%) приобрел бы полис, если его стоимость будет меньше каско на 20%, а еще 13% хотят получить дополнительную скидку на оформление других страховок.

Страхование гарантии на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, появилось совсем недавно. Рынок еще не сформировался, хотя предложений существует уже больше десятка. Эта услуга может быть представлена как страховой продукт, так и как сервисный. Поэтому советую автовладельцам внимательно сравнивать условия продуктов разных компаний и их надежность, особенной если вы хотите защитить свой автомобиль на несколько лет вперед. Сейчас нет программ, на 100% копирующих привычную гарантию автопроизводителя (например, лакокрасочное покрытие и отделку салона обычно относят к исключениям). Обычно минимальное наполнение — это гарантия на двигатель и коробку передач. Есть полисы, включающие гарантию на все узлы и агрегаты Сергей Кожевников Вице-президент компании «Ренессанс страхование»

Методология

В опросе приняли участие 10 000 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в российских городах-миллионниках. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в мае 2023 года.