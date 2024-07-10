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Бензиновый Suzuki Jimny прощается с Европой спецверсией Horizon

10.07.2024 73 0 0

В дальнейшем «старосветскую» линейку японской марки пополнит полностью электрический преемник.

О том, что Suzuki на европейском рынке придётся попрощаться с брутальным компактным внедорожником, который сейчас предлагается только с традиционным двигателем внутреннего сгорания, стало известно уже давно. Эта модель, как и ряд других, покидает регион из-за ужесточения европейских экологических стандартов для легковых автомобилей, а также из-за новых норм безопасности GSR2.

На фото: прощальная спецверсия Suzuki Jimny Horizon

Suzuki Jimny решил попрощаться с Европой с помощью лимитированной спецверсии, которая получила название Horizon. У такого варианта есть несколько визуальных отличий от обычного внедорожника. Переднюю часть украсили за счёт другой радиаторной решётки – с рисунком в виде мелкой сетки и названием бренда вместо фирменного знака. По бокам от «гриля» располагаются узнаваемые круглые фары с окантовкой, выполненной в ретро-стиле.

На фото: актуальный внедорожник Suzuki Jimny

Ещё у варианта с прибавкой Horizon можно увидеть алюминиевую защиту на переднем бампере и боковые юбки «в тон»; увеличенные гибкие брызговики на массивных колёсных арках, а ещё фирменный чехол для хранения запасного колеса, размещённый на корме. В пакет аксессуаров в том числе входит в том числе съёмный фаркоп. Такой внедорожник снабдили штампованными стальными колёсами чёрного цвета. Кузов экземпляра из лимитированной серии может быть только серым с различными чёрными акцентами.

На фото: салон актуального Suzuki Jimny

В интерьере изменений нет, Suzuki Jimny предлагается в Европе в формате двухместного фургона с грузовым пространством на месте размещения второго ряда сидений. Объём багажного отсека равен 863 литрам.

Suzuki Jimny Horizon получил стандартную технику. Под капотом спецверсии располагается бензиновый атмосферник объёмом 1,5 литра. Его отдача составляет 102 л.с., а максимальный крутящий момент – 130 Нм. Двигатель работает в паре только с пятиступенчатой механической коробкой передач; привод – только полный.

Известно, что тираж спецверсии Horizon будет насчитывать в общей сложности 900 экземпляров. Автомобили доступны для заказа в Германии, цена такого внедорожника уже известна, она равна 32 340 евро (эквивалентно примерно 3,1 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, обычный Suzuki Jimny на немецком рынке можно купить минимум за 29 490 евро (около 2,8 млн рублей).

После ухода европейского бензинового Jimny в отставку «старосветскую» линейку Suzuki пополнит полностью электрический преемник. Ожидается, что такая новинка будет представлена до 2030 года. Напомним, сейчас компания готовит для Старого Света ещё одну полностью «зелёную» модель – кроссовер eVX. Недавно замаскированный прототип этой новинки попался в объективы фотошпионов.

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