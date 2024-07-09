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Серийный Suzuki eVX готовится к премьере: кроссовер проехался на камеру

09.07.2024 36 0 0

Ожидается, что полностью электрическая новинка японской марки выйдет на европейский рынок в 2025 году.

Компания Suzuki в начале 2023-го опубликовала план развития, рассчитанный до 2030 финансового года (начинается с апреля). Тогда сообщалось, что производитель продолжит фокусироваться на рынках Японии, Европы и Индии, не забудет развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки; а кроме того, в планах углубление сотрудничества с Toyota. Ещё тогда был затронут вопрос электрификации: известно, что в линейке марки в сравнительно скором времени появится сразу несколько полностью «зелёных» моделей.

На фото: концепт Suzuki eVX
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На фото: концепт Suzuki eVX
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На фото: концепт Suzuki eVX
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Одной из обещанных «электричек» станет серийный кроссовер Suzuki eVX. Мировая премьера одноимённого концепта прошла в начале прошлого года в рамках индийской выставки Auto Expo, тогда же было официально объявлено о том, что кроссовер перевоплотится в товарную глобальную модель. Позже прототип доработали: более близкий к серии вариант показался в Токио на Japan Mobility Show минувшей осенью. Ещё тогда производитель рассекретил интерьер концепта.

На фото: салон концепта Suzuki eVX
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На фото: салон концепта Suzuki eVX
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На фото: салон концепта Suzuki eVX
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На фото: салон концепта Suzuki eVX
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Сейчас компания занимается разработкой серийной версии Suzuki eVX. Известно, что одним из главных рынков для новинки станет Европа, поэтому неудивительно, что прототипы будущего кроссовера проходят испытания на дорогах общего пользования в южной части региона. Порцией свежих снимков eVX с нами поделились коллеги из испанского издания Motor.es.

На фото: прототип серийного кроссовера Suzuki eVX

Прототип на фото весьма тщательно замаскирован, так что разглядеть некоторые детали экстерьера пока не представляется возможным. Однако уже сейчас можно увидеть, что у кроссовера есть выштамповки на капоте, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, накладки на колёсные арки, традиционные наружные зеркала, антенна «акулий плавник» на крыше и довольно крупный спойлер на верхней части пятой двери.

Ручки передних дверей у прототипа обычные, а у задних – спрятаны в рамку остекления. Судя по фото, головная оптика похожа на ту, которую продемонстрировала одна из будущих новинок, показанных в виде силуэтов в начале прошлого года. Задние фонари визуально выступают за пределы кузова, при этом они отчасти напоминают обновлённый концепт Suzuki eVX, который был показан в октябре 2023-го, хотя решение у них иное.

Напомним, длина концептуального кроссовера равна 4,3 метра, ширина – 1,8 метра, высота – 1,6 метра. Предполагается, что в модельной линейке японской марки серийный вариант окажется полностью электрической альтернативой Suzuki S-Cross. Официальной информации о технике серийного eVX пока нет.

Октябрьский вариант шоу-кара снабдили полным приводом: в компании обозначили установку как EV4WD, правда, подробностями не поделилась. Вероятнее всего, у этого паркетника два электромотора – по одному на каждой оси. Ёмкость тяговой батареи концепта не указана (у варианта, показанного в Индии, – 60 кВт*ч), а запас хода на одной зарядке превысит 400 км (при расчёте по циклу WLTP).

Тизер Suzuki eVX

Ожидается, что премьера серийной версии Suzuki eVX пройдёт ближе к концу первого полугодия 2025-го, а в продажу на европейском рынке новинка, вероятно, поступит во второй половине того же года.

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