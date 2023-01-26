Suzuki засветила несколько новых моделей, включая особый Jimny

Все анонсированные новинки будут электрокарами, но и от ДВС фирма отказываться не спешит. Ну а первая массовая «зеленая» модель марки должна выйти на рынок в течение года.

Компания Suzuki опубликовала сегодня план своего развития, рассчитанный до 2030 финансового года (ФГ; финансовый год в Стране восходящего солнца начинается в апреле). Основное – фирма продолжит фокусироваться на рынках Японии, Европы и Индии, при этом не будут забыты и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки; также Suzuki намерена и дальше углублять сотрудничество с Тойотой. Но главный пункт – это, конечно, электрификация. Объявлено, что компания стремится «достичь углеродной нейтральности» в Японии и Европе к 2050 году, в Индии – к 2070-му. К слову, сегодня в глобальной линейке марки нет массового электрокара, однако уже в ближайшем будущем Suzuki обещает сразу несколько полностью «зеленых» моделей, их-то и засветили в презентации.

Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии 1 / 3 Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии 2 / 3 Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии 3 / 3

Первой страной, где появится чисто электрический автомобиль Suzuki, станет родная Япония: это будет коммерческий кей-кар, он стартует в 2023 финансовом году. Следом там начнут продавать и пассажирские электрокары, включая кроссоверы, а всего к 2030 ФГ на японском рынке будет представлено шесть «зеленых» моделей. В Европе и Индии первый электромобиль появится в продаже в 2024 ФГ, причем в Suzuki уточнили, что индийским клиентам предложат кроссовер, созданный по мотивам концепта eVX, который недавно показали на местной выставке Auto Expo. К 2030 ФГ в Старом Свете будет пять «электричек», включая SUV и машины B-класса; в Индии к тому же сроку будет шесть «зеленых» моделей.



При этом от новых моделей с ДВС компания не отказывается: в гамме останутся гибриды. Кроме того, в Индии Suzuki намерена предлагать автомобили с двигателями, работающими на сжатом природном газе, биогазе и этаноле.

Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX 1 / 3 Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX 2 / 3 Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX 3 / 3

Теперь пробежимся по самим электрокарам. Согласно презентации, по-настоящему глобальными будут две модели, они заявлены для всех главных рынков Suzuki: это компактные паркетники. Один из них, судя по всему, и есть серийное воплощение шоу-кара eVX (в Suzuki ранее говорили, что товарный кросс станет «мировым»), а второй, видимо, окажется «зеленой» версией кросса Suzuki Fronx, дебютировавшего в Индии же. Японцам и индийцам еще будет доступен субкомпактный паркетник, который, судя по силуэту, окажется электроверсией Suzuki Hustler или XBee (последний сделан из Hustler, оба кросса с ДВС сегодня представлены только в Японии). А в Европе появится электрический Jimny (ну или модель в стиле «традиционного» внедорожника) – возможно, уже в рестайлинговом виде.



Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny 1 / 3 Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny 2 / 3 Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny 3 / 3

Что же касается России, то нашу страну Suzuki не покидает, однако, по понятным причинам, в ближайшее время нам вряд ли светят и недавние премьеры марки, что уж говорить об электрокарах.

