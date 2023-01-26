Новинки ×

Suzuki засветила несколько новых моделей, включая особый Jimny

26.01.2023 195 0 0

Все анонсированные новинки будут электрокарами, но и от ДВС фирма отказываться не спешит. Ну а первая массовая «зеленая» модель марки должна выйти на рынок в течение года.

Компания Suzuki опубликовала сегодня план своего развития, рассчитанный до 2030 финансового года (ФГ; финансовый год в Стране восходящего солнца начинается в апреле). Основное – фирма продолжит фокусироваться на рынках Японии, Европы и Индии, при этом не будут забыты и развивающиеся страны Юго-Восточной Азии и Африки; также Suzuki намерена и дальше углублять сотрудничество с Тойотой. Но главный пункт – это, конечно, электрификация. Объявлено, что компания стремится «достичь углеродной нейтральности» в Японии и Европе к 2050 году, в Индии – к 2070-му. К слову, сегодня в глобальной линейке марки нет массового электрокара, однако уже в ближайшем будущем Suzuki обещает сразу несколько полностью «зеленых» моделей, их-то и засветили в презентации.

Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии
1 / 3
Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии
2 / 3
Будущие электрокары Suzuki для Японии, Европы и Индии
3 / 3

Первой страной, где появится чисто электрический автомобиль Suzuki, станет родная Япония: это будет коммерческий кей-кар, он стартует в 2023 финансовом году. Следом там начнут продавать и пассажирские электрокары, включая кроссоверы, а всего к 2030 ФГ на японском рынке будет представлено шесть «зеленых» моделей. В Европе и Индии первый электромобиль появится в продаже в 2024 ФГ, причем в Suzuki уточнили, что индийским клиентам предложат кроссовер, созданный по мотивам концепта eVX, который недавно показали на местной выставке Auto Expo. К 2030 ФГ в Старом Свете будет пять «электричек», включая SUV и машины B-класса; в Индии к тому же сроку будет шесть «зеленых» моделей.

При этом от новых моделей с ДВС компания не отказывается: в гамме останутся гибриды. Кроме того, в Индии Suzuki намерена предлагать автомобили с двигателями, работающими на сжатом природном газе, биогазе и этаноле.

Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX
1 / 3
Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX
2 / 3
Возможно, это электроверсии Suzuki Jimny и Fronx, плюс товарное воплощение концепта eVX
3 / 3

Теперь пробежимся по самим электрокарам. Согласно презентации, по-настоящему глобальными будут две модели, они заявлены для всех главных рынков Suzuki: это компактные паркетники. Один из них, судя по всему, и есть серийное воплощение шоу-кара eVX (в Suzuki ранее говорили, что товарный кросс станет «мировым»), а второй, видимо, окажется «зеленой» версией кросса Suzuki Fronx, дебютировавшего в Индии же. Японцам и индийцам еще будет доступен субкомпактный паркетник, который, судя по силуэту, окажется электроверсией Suzuki Hustler или XBee (последний сделан из Hustler, оба кросса с ДВС сегодня представлены только в Японии). А в Европе появится электрический Jimny (ну или модель в стиле «традиционного» внедорожника) – возможно, уже в рестайлинговом виде.

Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny
1 / 3
Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny
2 / 3
Концепт Suzuki eVX, паркетник Fronx и актуальный Jimny
3 / 3

Что же касается России, то нашу страну Suzuki не покидает, однако, по понятным причинам, в ближайшее время нам вряд ли светят и недавние премьеры марки, что уж говорить об электрокарах.

кроссовер авторынок электромобиль новинки Suzuki Suzuki Jimny Suzuki Fronx

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новые авто Новинки параллельного импорта: что можно купить до двух миллионов Минувший год открыл нам новое понятие – параллельный импорт. В Россию хлынул поток неизвестных прежде моделей, выбор стал фактически неограниченным. Как оказалось, везти из других стран и ре... 2001 2 2 25.01.2023
Статьи / Бизнес Их вдруг стало слишком много: что происходит с автозаводами в России Больше десятка последних лет одной из ключевых задач по развитию автопрома в России была локализация. Автопроизводителей стимулировали строить здесь заводы, локализовывать автомобили, произв... 3690 12 2 24.01.2023
Статьи / Шины и диски Цена баланса: во что обуть кроссовер? С наступлением зимнего сезона многие автовладельцы схватились за голову: часть импортных брендов, поставляющих зимние шины, ушла из России, а стоимость продукции оставшихся побила все мыслим... 991 0 0 23.01.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 22303 7 206 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 10734 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 9285 2 2 11.11.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings