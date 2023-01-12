Недорогой «премиум»: представлен глобальный кроссовер Suzuki Fronx

«Пятидверку» позиционируют в качестве отдельного купеобразного паркетника, но она создана не «с нуля»: за основу взяли хэтчбек Baleno. Как бы то ни было, у «купе» свой дизайн экстерьера, и его сделали в стиле последней Grand Vitara.

Компания Suzuki – вернее, ее «дочка» Maruti Suzuki – стала настоящим драйвером проходящего сейчас в Индии автосалона Auto Expo: накануне там состоялась мировая премьера концептуального электрокросса eVX, а сегодня представлены паркетник Fronx и пятидверный внедорожник Jimny, причем это уже серийные автомобили. Про Джимни будет отдельная новость, ну а пока рассказываем про свежий кросс.

Suzuki Fronx заявлен как совершенно новый купеобразный кроссовер (ранее был известен под внутренним индексом YTB). На деле же перед нами «внедорожная» версия хэтчбека Suzuki Baleno, который пережил полноценный рестайлинг в прошлом году. К слову, в Индии обе машины считаются «премиумом»: как и стандартный хэтч, там «кросс-купе» будут продавать через отдельную дилерскую сеть Nexa (к «премиальным» моделям Suzuki еще относятся паркетники S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6 и седан Ciaz).



Впрочем, к чести Maruti Suzuki, лишь навешиванием неокрашенного пластикового обвеса и установкой рейлингов на крыше создатели не ограничились – заменены почти все кузовные панели, вдобавок у Fronx свой дизайн экстерьера. Так, передок и корму оформили в стиле дебютировавшего в 2022-м кросса Suzuki Grand Vitara (да, Grand Vitara превратилась в паркетник): младшей «пятидверке» тоже достались двухэтажная головная оптика и сделанные в виде единой плашки задние фонари. Кроме того, Suzuki Fronx по умолчанию имеет оригинальные 16-дюймовые колеса, тогда как начальные версии Baleno предложены с 15-дюймовыми.



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Длина нового кроссовера равна 3995 мм, что всего на 5 мм больше, чем у исходного индийского хэтча. Ширина Fronx составляет 1765 мм (+20 мм по сравнению с Baleno), высота – 1550 мм (+50 мм). Колесная база – те же 2520 мм. Объем багажника – 308 литров вместо 318 литров у стандартного хэтчбека.



Внутри Suzuki Fronx в целом повторил исходник, разница в деталях. Например, чуть иначе сделаны боковые дефлекторы обдува, на передней панели и картах дверей появились новые накладки. Список оборудования такой же, как у Baleno, разве что у паркетника «простые» комплектации немногим богаче. Топ-версии положены мультимедиа-система с 9-дюймовым тачскрином (у исполнений попроще 7-дюймовый экран), проекционный дисплей, круиз-контроль, камеры кругового обзора, шесть подушек безопасности и беспроводная зарядка для смартфона.



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Базовый двигатель перешел с хэтча – это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» Dual Jet K12N 1.2 с системой старт-стоп, он выдает 90 л.с. и работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. А еще паркетник Suzuki Fronx предложат с бензиновой «турботройкой» 1.0 Boosterjet мощностью 100 л.с., которая сочетается с 5МКП или классическим шестиступенчатым «автоматом». Отметим, турбомотор был у дореформенного хэтчбека Baleno в «оспортивленной» версии RS, но гамму рестайлинговой «пятидверки» расширять не стали (исполнения «под спорт» у хэтча больше нет). Привод же у кроссовера исключительно передний.



Как и Baleno, паркетник Suzuki Fronx производит индийский завод, но локальным эксклюзивом новинка не будет: ее также планируют поставлять в страны Латинской Америки и Африки (исходный хэтч там тоже продают).



В Индии уже принимают заказы на «кросс-купе», хотя цены пока не названы. Хэтчбек Suzuki Baleno обойдется местным покупателям минимум в 8800 долларов.