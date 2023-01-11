Кроссовер Suzuki eVX с опозданием поведёт марку в «зелёную» эпоху

Электрический паркетник дебютировал в статусе прототипа, но уже объявлено, что он перевоплотится в серийную модель, причем кросс будет глобальным.

В гамме Suzuki до сих пор нет массового электрокара, и, судя по заявлениям марки, такая модель появится лишь к 2025 году: первой полноценной «электричкой» должен стать кроссовер на базе представленного сегодня концепта eVX. Премьера шоу-кара состоялась в Индии на выставке Auto Expo, но при этом будущий серийный кросс уже объявлен «глобальным» и «стратегическим».

О «тележке» в релизе Suzuki не говорится. Индийские СМИ, в свою очередь, пишут, что в основу товарного «зеленого» паркетника ляжет новая платформа, созданная специально для электрокаров, причем ее якобы сделали вместе с Тойотой (Suzuki и Toyota уже давно сотрудничают и даже «обмениваются» моделями). К слову, у серийного воплощения Suzuki eVX вполне может появиться родной брат под маркой Toyota.



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Особенности дизайна экстерьера прототипа – фары-галки с диодными «штрихами», сделанные в виде единой плашки задние фонари с дополнительными секциями снизу, выдвижные ручки дверей и камеры вместо традиционных зеркал. Впрочем, два последних решения вряд ли перекочуют на конвейерный SUV. Интерьер еще не готов.



Длина концепта Suzuki eVX составляет 4300 мм (как у дореформенной Hyundai Creta), ширина – 1800 мм, высота – 1600 мм. Размер колесной базы не раскрыт, индийцы полагают, что этот показатель будет равен примерно 2700 мм. Про электромотор тоже пока ни слова, хотя в описании прототипа есть фраза о том, что компания постарается «перенести наследие бренда 4x4 в новую электрическую эру»: то есть не исключено, что у товарного SUV будет двухмоторная полноприводная версия.



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Концепт имеет батарею емкостью 60 кВт*ч, запас хода – 550 км, правда, он рассчитан по индийскому циклу MIDC. Местные профильные медиа также сообщают, что базовый серийный кросс может получить аккумулятор где-то на 48 кВт*ч, в этом случае дальнобойность составит примерно 400 км.



Производство электрического паркетника наладят в Индии на заводе компании Maruti Suzuki («дочка» Suzuki), оттуда его планируют поставлять в другие страны.