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  • Беспощаден к водителю: Ferrari F50 в идеальном состоянии выставлен на продажу

Беспощаден к водителю: Ferrari F50 в идеальном состоянии выставлен на продажу

30.04.2020 349 0 0

F50 считается последним аналоговым суперкаром Ferrari: атмосферный V12, ручная коробка, тормоза без ABS, руль без усилителя, стеклоподъёмники на «вёслах», никакого комфорта. Второй из 349 выпущенных дорожных экземпляров с пробегом 5435 км будет продаваться на онлайн-аукционе RM Sotheby’s в конце мая.

 

Ferrari F50 был в каком-то смысле честнее и проще революционного F40, на смену которому пришёл. Уже на момент дебюта (март 1995 года, Женевский автосалон) F50, приуроченный к полувековому юбилею Ferrari, не мог похвастать ничем революционным в конструкции и дизайне, динамические характеристики были вполне ожидаемые от машины такого класса и воображение не поражали, рекордов на треке эта флагманская модель не ставила.

И тем не менее именно F50 является сегодня одним из наиболее ценимых классических Ferrari, потому что каким-то чудом сумел донести до середины 90-х, когда компьютеризация в автопроме была уже совершенно общим местом, аналоговые драйверские ценности. При этом по конструкции Ferrari F50 вовсе не был архаичным: углепластиковый монокок, подвеска пуш-род «по кругу» с адаптивными амортизаторами Bilstein, продутая в трубе аэродинамика.

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Ferrari позиционировала F50 как двухместный болид Формулы-1, приспособленный для езды по дорогам общего пользования. Утверждалось, что 4,7-литровый 60-клапанный V12 — это прямой отпрыск 3,5-литрового мотора формульного болида Ferrari 641, на котором гонялись Ален Прост и Найджел Мэнселл. Рабочий объём увеличили, а максимальную отдачу уменьшили ради достижения приемлемого для дорожной машины ресурса (около 100 тысяч км): получилось 520 л.с. при 8500 об/мин, 471 Нм при 6500 об/мин. Вместе с 6-ступенчатой МКП двигатель жёстко прикреплён к монококу и является частью силовой структуры кузова, а потому уровень шума и вибраций при езде очень высокий.

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Никакой вспомогательной ездовой электроники у Ferrari F50 нет, удержать заднюю ось от срыва в занос помогает разве что самоблокирующийся дифференциал. При умелой работе с коробкой, сцеплением и рулём F50 можно разогнать до 100 км/ч за 3,87 с. Максимальная скорость — 325 км/ч. На парковочных скоростях придётся как следует наваливаться на руль, так как у реечного механизма TRW нет усилителя. С перфорированным тормозными дисками Brembo тоже следует обращаться нежно, потому что системы ABS нет. Представляете, каково рулить такой машиной на скользкой дороге?

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В салоне — прямо-таки «жигулёвский» аскетизм, но с поправкой на суперкаровские технологии. Передняя панель, каркасы кресел, дверные карты и немногочисленные детали отделки изготовлены из углепластика. Стеклоподъёмники — ручные. Никаких сервоприводов нет, кондиционера нет, аудиосистемы нет. При этом сухая масса Ferrari F50 составляет внушительные 1230 кг — это, к слову, на уровне современного куда более сложного гибридного суперкара Czinger 21C.

Экземпляр, выставленный на продажу на аукционе RM Sotheby’s, второй из 349 выпущенных на продажу. Именно этот автомобиль экспонировался на Франкфуртском автосалоне 1995 года, после чего был продан Михаэлью Габелю, известному автоколлекционеру из Берлина. В 2016 году машина получила сертификат подлинности Ferrari Classiche и тогда же получила новый топливный бак. В 2017 году суперкар отправили США и за 100 тысяч долларов легализовали с соотвествии с требованиями местного законодательства. Состояние в настоящий момент идеальное, краска родная, комплектность полная (за исключением фигурного салонного зеркальца, которого почему-то нет на фотографиях). Последнее ТО автомобиль прошёл у официального дилера в апреле этого года. Оценочная стоимость лота — 2,5-2,75 млн долларов.

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