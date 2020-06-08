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  • Ближний бой: Fiat E-Ducato через год после премьеры выходит на дороги

Ближний бой: Fiat E-Ducato через год после премьеры выходит на дороги

08.06.2020 251 0 0

Коммерческое подразделение Fiat Professional представило серийную версию электрического фургона Fiat E-Ducato. Продажи начнутся до конца этого года.

 

В прошлом году Fiat в очередной раз обновил немолодое коммерческое семейство Ducato (с нашим тест-драйвом дизельных версий можно ознакомиться здесь) и анонсировал электрическую версию E-Ducato — на презентации в Турине тогда показали прототип, а теперь подоспела серийная версия. Объявлено, что серийный E-Ducato будет иметь реальный запас хода от 200 до 330 км на одной зарядке при езде по городу, при этом не указано, каков сертификационный пробег по циклу WLTP или хотя бы NEDC. Ёмкость батареи не называется, но для ориентира скажем, что у прототипа она составляла 47 либо 79 кВт·ч, а запас хода по NEDC — 220 и 360 км соответственно. Единственный вращающий передние колёса электромотор по сравнению с прототипом не изменился, его максимальная отдача — 90 кВт (122 л.с.) и 280 Нм. Максимальная скорость ограничена отметкой 100 км/ч. Вместимость электрической версии — от 10 до 17 кубометров, грузоподъёмность — до 1950 кг. Вот, собственно, всё, что пока известно по «потрошкам».

В ближайшие месяцы серийные E-Ducato отправятся на тестовую эксплуатацию к проверенным клиентам и партнёрам Fiat Professional, а в широкую продажу модель поступит до конца года. То же произойдёт с соплаформенными близнецами Peugeot Boxer Electric и Citroen Relay Electric (переименованный Jumper), анонсированными в апреле прошлого года на выставке коммерческих автомобилей Бирмингеме. У «французов» тогда заявленный запас хода по NEDC составлял 225 и 270 км в зависимости от модификации.

Таким образом большинство ключевых игроков верхнего сегмента LCV (среднеразмерные фургоны и микроавтобусы) в Европе к концу года будут иметь электрические версии. И все они, мягко говоря, не отличаются дальнобойностью. Возьмём для примера уже вышедшие на рынок модели: Mercedes-Benz eSprinter — 120 км, Renault Master Z.E. — 120 км, VW e-Crafter/MAN eTGE — 173 км, Iveco Daily Electric — 200 км. На этом фоне заявленные характеристики Fiat E-Ducato сотоварищи выглядят вполне перспективно, но и эти модели предназначены исключительно для городской эксплуатации с её небольшими суточными пробегами. Хотите ездить далеко — берите дизель, реальных альтернатив ему пока нет, несмотря на все стоны европейских экологов и борцов с изменениями климата.

По данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), в прошлом году на долю «электричек» пришлось всего 1,3% европейского рынка LCV: их продажи выросли на 21,1% до 28 704 единиц. Общий объём европейского рынка LCV составил 2 180 528 шт. (+2% по сравнению с 2018 годом), 92,7% рынка составили дизельные автомобили.

Оригинальный электрический Ford Transit (не путать с «аутсорсинговой» версией от StreetScooter) ожидается лишь в следующем году, и пока неясно, что это будет за машина — конверсия из фургона с ДВС со всеми вытекающими из этого компромиссами или полностью новая разработка. Готовит электрический фургон и корпорация General Motors — это уже точно будет полностью новая модель на модульной электромобильной платформе, но на европейских рынок она вряд ли попадёт.

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