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Большой брутальный пикап: в Шанхае представлен Maxus GST

19.04.2023 116 1 0

Полностью электрический грузовик китайского бренда дебютировал в статусе концепта, информации о серийных перспективах новинки пока нет.

Марка Maxus принадлежит китайскому концерну SAIC, она «выросла» из британской компании LDV. На сегодняшний день под этим брендом в Поднебесной налажен выпуск фургонов, пассажирских минивэнов, внедорожников, кроссоверов и пикапов. Теперь производитель решил разработать новинку в последнем из перечисленных сегменте. Речь идёт о большом пикапе Maxus GST, который дебютировал на Шанхайском автосалоне в статусе концепта.

На фото: концепт Maxus GST

У Maxus GST двухрядная кабина с распашными дверями, чёрный верх и передние стойки крыши, большой грузовой отсек. У представленного концепта рельефные формы, «оквадраченные» колёсные арки и «вторящие» им рамки дверей. Переднюю часть занимает крупная заглушка чёрного цвета, расположенная на месте традиционной радиаторной решётки. Она обрамлена светодиодными ходовыми огнями, а основные блоки фар вписаны в эту рамку, центр которой занимает светящаяся надпись с названием бренда.

Пикап получил вертикально расположенные фонари из четырёх элементов каждый. Они соединены между собой через всю ширину кормы тонкой светящейся полосой. Ниже мы снова видим наименование бренда, написанное огромными буквами. Ещё у этого концепта оригинальные двухцветные колёсные диски, внедорожная резина и утопленные дверные ручки.

Салон концептуального грузовика рассчитан на четырёх седоков, на передней панели располагается большой горизонтальный дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку», центральный тачскрин мультимедийной системы, а также экран для переднего пассажира. Водителю достался «приплюснутый» мультируль с отсечённым верхом. Во втором ряду установлены два отдельных пассажирских кресла.

Главная задача концепта Maxus GST заключается в демонстрации новой электромобильной платформы разработки SAIC. Она предполагает наличие ёмкой «полутвёрдой» тяговой батареи, четырёхмоторной системы (по одному электродвигателю на каждое колесо). У шоу-кара совокупная отдача установки превышает 1000 л.с., а максимальный крутящий момент – 14 000 Нм.

В компании объявили, что запас хода на одной зарядке у такого пикапа должен оказаться больше 1000 км. По какому циклу производитель вёл расчёт, не уточняется, но вероятно это используемый в Китае CLTC. Maxus GST получит ряд функций автопилота, в том числе систему автоматической парковки, которая сможет самостоятельно поставить на стоянку даже электромобиль с прицепом.

Напомним, в конце прошлого года на домашний рынок вышел рамный внедорожник Maxus Territory. Модель представляет собой модернизированный вездеход D90, который находится в строю с 2017-го. Модель доступна в шести- и семиместном исполнениях. Внедорожник предлагается с 2,0-литровым дизелем с двумя турбокомпрессорами, его мощность равна 218 л.с. (500 Нм), в пару предлагается восьмиступенчатый «автомат».

пикап концепты электромобиль новинки Шанхайский автосалон Maxus

 

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1 комментарий
19.04.2023 19:29
Иннокентий Мамикон

Логотип слишком маленький, я считаю, нужно было ещё крупнее))

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