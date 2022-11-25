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  • Рамный внедорожник Maxus Territory выходит на рынок: дизель и богатые версии

Рамный внедорожник Maxus Territory выходит на рынок: дизель и богатые версии

25.11.2022 87 0 0

Новый вездеход из Поднебесной также отличился довольно броской внешностью, а вот салон вполне себе традиционный.

 

Внедорожник, чье название с китайского можно перевести как Territory, принадлежащий концерну SAIC бренд Maxus представил в конце августа, а теперь на родине дан старт продажам («живые» фото опубликовало издание Autohome). Этот SUV компания позиционирует в качестве совершенно новой модели, но на деле перед нами переживший вторую – и более глубокую – модернизацию рамный вездеход D90. «Девяностый» же в строю с 2017-го, он, в свою очередь, сделан на базе пикапа Maxus T60, а первый рестайлинг пассажирского внедорожника провели в 2020-м, причем тогда модель обрела приставку Pro. Кстати, D90 Pro остается в гамме, в отставку он не собирается. Ну и напомним, что сама марка Maxus произошла от некогда британской компании LDV, которой в свое время владела Группа ГАЗ (бренд LDV существует и сегодня, он тоже принадлежит концерну SAIC).

Maxus D90 Pro и Maxus Territory
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Maxus D90 Pro и Maxus Territory
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От «девяностого» новый SUV отличился дизайном экстерьера: Territory досталась двухэтажная головная оптика, как у модернизированного же пикапа T60 (в Китае такой грузовик тоже считается отдельной моделью с индексом T90), вездеход также получил прямоугольную радиаторную решетку и более внушительный бампер. Задние фонари сделали в виде единой плашки. По сравнению с исходным D90 Pro длина выросла на 41 мм до 5046 мм, в ширину внедорожник прибавил 84 мм (2016 мм), высота увеличена на символичный 1 мм (до 1876 мм). Колесная база – прежние 2950 мм. Паспортный дорожный просвет – 230 мм против 210 мм у дореформенной модели.

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Внутри – новые передняя панель, центральный тоннель и карты дверей. Еще поменяли виртуальную «приборку» (12,3 дюйма вместо 8-дюймового экрана у D90 Pro), блок управления «климатом» и мультимедийную систему (но тачскрин крупнее не стал – 12,3 дюйма). Внедорожник доступен в шести- или семиместном исполнении (исходный Maxus D90 бывает пяти- или семиместным).

Maxus Territory предложен в трех богатых версиях. «В базе» имеются адаптивные диодные фары, «кожаный» салон, электрорегулировки передних кресел, видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона, электропривод двери багажника, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора и люк в крыше. У передних кресел следующей по старшинству комплектации есть вентиляция и массажер, этому исполнению еще положены адаптивный круиз-контроль, панорамный люк, автопарковщик, система бесконтактного открывания багажника и система мониторинга «слепых» зон. А у самого дорогого «хардкорного» вездехода – внедорожная резина и дополнительная нижняя защита (но панорамная крыша почему-то идет за доплату).

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Territory доступен исключительно с дизелем 2.0 с двумя турбокомпрессорами, который выдает 218 л.с. и 500 Нм и сочетается с восьмиступенчатым «автоматом» ZF. Вдобавок мотор имеет надстройку в виде 48-вольтового стартер-генератора. Привод только полный (с жестким подключением передней оси). Maxus D90 Pro тоже оснащается 218-сильным турбодизелем, но без гибридного довеска. При этом для «девяностого» еще предусмотрена бензиновая «турбочетверка» 2.0 (218 л.с., 350 Нм) – внедорожник с таким двигателем бывает как с полным, так и с задним приводом.

Цена Maxus Territory лежит в диапазоне от 36 200 до 39 000 долларов. Для сравнения, дизельный D90 Pro стоит от 33 400 долларов, бензиновый внедорожник – от 25 000 долларов.

Позже новый SUV должны отправить на экспорт – видимо, под другим именем (кроссовер Territory есть в линейке Форда). На внешних рынках такой Maxus составит конкуренцию Mitsubishi Pajero Sport и Isuzu MU-X. У нас этот китайский бренд официально не представлен, однако кто-то из дилеров вполне может решиться наладить поставки D90 Pro или его более роскошной разновидности по схеме параллельного импорта.

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