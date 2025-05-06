Новинки ×
  • Brabus XL 800 на базе обновлённого Mercedes-AMG G 63: всё как мы любим, только лучше

Brabus XL 800 на базе обновлённого Mercedes-AMG G 63: всё как мы любим, только лучше

06.05.2025 170 0 0

Германское тюнинг-ателье Brabus теперь предлагает горячо любимый клиентами «гелик-переросток» в обновлённом кузове: доработан не только дизайн, но и ходовая часть с так называемыми портальными мостами.

Вечно молодой Mercedes-Benz G-класса в прошлом году пережил очередной рестайлинг, у него теперь нет заводской версии 4×4² с колёсными редукторами, притом что и до рестайлинга эта версия носила налёт таинственности, так как её презентации для широкой публики не было, да и предлагалась она только на избранных рынках. Между тем специалисты Brabus сами научились прилаживать к «гелику» портальные мосты, причём готовы предложить такое решение в комбинации с растянутой колёсной базой и кузовом типа пикап. Есть в гамме даже трёхосный пикап с портальными мостами и колёсной формулой 6×6.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

﻿Что касается стандартного 5-дверного кузова, то после рестайлинга G-класса специалисты Brabus вынуждены не дорабатывать заводскую версию 4×4², а создавать такую полностью собственными силами — теперь она называется XL. Авторская адаптивная подвеска с колёсными редукторами (передняя — независимая, задняя — зависимая) обеспечивает выдающийся дорожный просвет в 47 см в сочетании с достаточно хорошей и надёжной управляемостью, позволяющей оценить весь потенциал могучего двигателя под капотом.

4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 получил более производительные турбокомпрессоры, новую программу управления и новую систему выхлопа из нержавеющей стали с двумя звуковыми режимами (погромче и потише), максимальная отдача увеличилась со стоковых 585 л.с. и 850 Нм до 800 л.с. и 1000 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Кованые колёса Brabus Monoblock Z-HD обуты во вседорожные покрышки Pirelli Scorpion ATR 116H размерности 325/55 R 22.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Внешний облик по сравнению с машиной образца 2023 года стал более изощрённым: новая версия углепластикового обвеса Brabus Carbon Widestar состоит из большего количества деталей и выглядит агрессивнее, пороги обзавелись опускающимися подножками, а выхлопные патрубки — светодиодной подсветкой. Машина на фотографиях вдобавок оснащена мощным кенгурятником на передке и лебёдкой, рассчитанной на 4,5 т.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Салон Brabus XL 800 имеет полностью новую обивку из гладкой кожи и алькантары, на креслах увеличены зоны перфорации. Стоковые пластиковые декоративные накладки заменены углепластиковыми. Обновлены графика экранов на передней панели и атмосферная светодиодная подсветка. Пассажиры второго ряда получили собственный потолочный щиток приборов со спидометром и диаграммой ускорений. На пол уложены фирменные стёганые коврики от Brabus, пороги украшены карбоновыми накладками с подсвеченными надписями Brabus.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Демо-образец Brabus XL 800 стоит 765 572 евро. Экземпляры, построенные под заказ, обойдутся в сумму того же порядка. Теперь ждём от Brabus пикапы на базе обновлённого G-класса, как со стандартной подвеской, так и на портальных мостах.

внедорожник тюнинг новинки Brabus Mercedes-AMG Mercedes-AMG G 63 Mercedes-Benz Mercedes-Benz G-класс
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок Один из самых популярных вопросов, который я слышу от знакомых в последнее время, звучит примерно так: а правда, что ушедшие из России марки уже готовы вернуться обратно? Понятно, откуда рас... 2163 18 1 05.05.2025
Статьи / История Сквозь тернии в тюрьму: история создания африканского народного автомобиля Africar Попытки разработать так называемый «региональный» автомобиль предпринимались неоднократно как целыми компаниями, так и частными лицами. Причем история знает множество примеров, когда ни комп... 960 3 2 03.05.2025
Статьи / Практика Вдруг пригодится: какой инструмент брать с собой в дальнюю дорогу Приближается лето – пора отпусков. Многие наверняка поедут в увлекательные путешествия по стране на своём автомобиле, и кто-то сделает это впервые в жизни. Разумеется, возникает множество во... 682 2 1 02.05.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 26917 7 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 26271 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12010 3 3 11.02.2025
Обсуждаемое
18 Кому нужны «возвращенцы»: как европейцы потеряли российский рынок
5 Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando
5 Jeep Wrangler III JK с пробегом: ходовая как конструктор и слишком мно...
Новые комментарии
Change privacy settings