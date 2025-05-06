Brabus XL 800 на базе обновлённого Mercedes-AMG G 63: всё как мы любим, только лучше

Германское тюнинг-ателье Brabus теперь предлагает горячо любимый клиентами «гелик-переросток» в обновлённом кузове: доработан не только дизайн, но и ходовая часть с так называемыми портальными мостами.

Вечно молодой Mercedes-Benz G-класса в прошлом году пережил очередной рестайлинг, у него теперь нет заводской версии 4×4² с колёсными редукторами, притом что и до рестайлинга эта версия носила налёт таинственности, так как её презентации для широкой публики не было, да и предлагалась она только на избранных рынках. Между тем специалисты Brabus сами научились прилаживать к «гелику» портальные мосты, причём готовы предложить такое решение в комбинации с растянутой колёсной базой и кузовом типа пикап. Есть в гамме даже трёхосный пикап с портальными мостами и колёсной формулой 6×6.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

﻿Что касается стандартного 5-дверного кузова, то после рестайлинга G-класса специалисты Brabus вынуждены не дорабатывать заводскую версию 4×4², а создавать такую полностью собственными силами — теперь она называется XL. Авторская адаптивная подвеска с колёсными редукторами (передняя — независимая, задняя — зависимая) обеспечивает выдающийся дорожный просвет в 47 см в сочетании с достаточно хорошей и надёжной управляемостью, позволяющей оценить весь потенциал могучего двигателя под капотом.

4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8 получил более производительные турбокомпрессоры, новую программу управления и новую систему выхлопа из нержавеющей стали с двумя звуковыми режимами (погромче и потише), максимальная отдача увеличилась со стоковых 585 л.с. и 850 Нм до 800 л.с. и 1000 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч. Кованые колёса Brabus Monoblock Z-HD обуты во вседорожные покрышки Pirelli Scorpion ATR 116H размерности 325/55 R 22.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Внешний облик по сравнению с машиной образца 2023 года стал более изощрённым: новая версия углепластикового обвеса Brabus Carbon Widestar состоит из большего количества деталей и выглядит агрессивнее, пороги обзавелись опускающимися подножками, а выхлопные патрубки — светодиодной подсветкой. Машина на фотографиях вдобавок оснащена мощным кенгурятником на передке и лебёдкой, рассчитанной на 4,5 т.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон Brabus XL 800 имеет полностью новую обивку из гладкой кожи и алькантары, на креслах увеличены зоны перфорации. Стоковые пластиковые декоративные накладки заменены углепластиковыми. Обновлены графика экранов на передней панели и атмосферная светодиодная подсветка. Пассажиры второго ряда получили собственный потолочный щиток приборов со спидометром и диаграммой ускорений. На пол уложены фирменные стёганые коврики от Brabus, пороги украшены карбоновыми накладками с подсвеченными надписями Brabus.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Демо-образец Brabus XL 800 стоит 765 572 евро. Экземпляры, построенные под заказ, обойдутся в сумму того же порядка. Теперь ждём от Brabus пикапы на базе обновлённого G-класса, как со стандартной подвеской, так и на портальных мостах.