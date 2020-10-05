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  • Бюджетный пикап Ram 700 второго поколения: снова клон Fiat, но с особенностями

Бюджетный пикап Ram 700 второго поколения: снова клон Fiat, но с особенностями

05.10.2020 805 0 0

Марка Ram распространила первый тизер недорогого грузовичка новой генерации. Модель не разработана с нуля – другие эмблемы навесили на свежий пикап Fiat Strada. Но при этом в плане дизайна экстерьера «американец» чуть дистанцировался от исходника.

 

Грузовичок Fiat Strada второй генерации дебютировал весной этого года, его продают в Бразилии (там же налажено производство), Аргентине и Уругвае. А вот в других странах Латинской Америки (среди них, к примеру, Колумбия, Перу, Чили и Мексика) под брендом Fiat пикап не появится: там вместо исходной модели представлен клон Ram 700, и он тоже сменил поколение. Пока бренд Ram распространил единственный тизер, впрочем, почти все подробности уже известны, да и до официальной премьеры осталось совсем немного – новый «семисотый» раскроют 7 октября.

«Вторая» Strada построена с использованием компонентов хэтчбеков Argo и Mobi, а также старого «каблучка» Fiorino (спереди – McPherson, сзади – неразрезная балка на рессорах). Модель подросла, облик сделали по мотивам старшего пикапа Fiat Toro, еще грузовичок наконец-то обзавелся полноценной четырехдверной кабиной (максимум предшественника — «полуторная» кабина с распахивающимися против хода движения задними дверцами).  Грузоподъемность четырехдверной Strada – 650 кг, двухдверной – 720 кг. У нового Ram 700 те же модификации и характеристики, но при этом есть особенности в плане дизайна.

Так, если в первом поколении Fiat Strada и Ram 700 отличались лишь эмблемами, то свежему «семисотому» досталась своя радиаторная решетка, причем в новом корпоративном стиле бренда – с надписью Ram. На корме вместо привычной головы барана тоже появились крупные буквы. В остальном же и снаружи, и внутри модели по-прежнему идентичны. Список оборудования тоже наверняка аналогичен исходному Фиату, то есть топовый Ram 700 предложат со светодиодной оптикой, боковыми подушками безопасности, мультимедийной системой, камерой заднего вида и обычным кондиционером (да, у Strada нет климат-контроля).

Ram 700 первого поколения
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Ram 700 первого поколения
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Двигатели, разумеется, тоже перешли с Fiat Strada: новый Ram 700 будет доступен с «атмосферниками» Firefly 1.3 (101 л.с.) и Fire 1.4 (88 л.с.). Коробка пока одна – пятиступенчатая «механика». Привод только передний, зато во всех версиях есть электронная имитация блокировки дифференциала.

Напомним, компактный пикап – далеко не единственный клон Fiat в линейке Ram. Например, «каблучок» Ram Promaster Rapid – это близнец Fiat Fiorino, фургоны Ram Promaster и Promaster City – перелицованные Fiat Ducato и Doblo. Даже у упомянутого выше Fiat Toro есть брат – Ram 1000. Последний, кстати, должен обновиться через год-два, он получит решетку как раз в стиле свежего Ram 700.

Fiat Strada новой генерации
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Fiat Strada новой генерации
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Fiat Strada новой генерации
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Fiat Strada новой генерации
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Между тем в Бразилии новая Strada пришлась по нраву покупателям: в сентябре пикап возглавил рейтинг самых продаваемых автомобилей страны, опередив хэтчбек Chevrolet Onix второй генерации (результат пикапа Fiat – 11 873 единиц, «пятидверки» Шеви – 11 710 штук). Более того, благодаря Strada сам Fiat впервые за долгое время оказался лидером всего бразильского рынка (39 090 единиц, на второй строчке — Volkswagen с 33 978 проданными машинами).

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