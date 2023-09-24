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  • Четыре победы за одну гонку: финал Российской серии гонок G-Drive Racing

Четыре победы за одну гонку: финал Российской серии гонок G-Drive Racing

24.09.2023 56 0 0

Триумфом завершился для G-Drive Racing финал Российской серии гонок на выносливость, который прошел вчера на Moscow Raceway: команда вышла на трассу последней, но стала абсолютным лидером заезда. 

Возникшие на утренней тренировке технические проблемы вынудили команду уделить время поиску неисправности. Их болид не принял участие в квалификации и начал гонку с 33-ей позиции стартовой решетки. Но всего за 23 круга пилот и спортивный директор команды Роман Русинов «прочесал» пелетон и вырвался в лидеры. Его напарник Вадим Мещеряков, дебютировавший в REC только в этом году, поддержал темп Романа, что позволило экипажу под номером 26 первыми увидеть клетчатый флаг. 

Остроту борьбе на треке придавало то, что команда выступает на спортпрототипе, который вдвое уступает в мощности 500-сильным автомобилям класса GT3. Однако за счет меньшей массы и развитой аэродинамики, обеспечивающей высокий уровень прижимной силы, прототип оказался способен одержать победу в абсолютном зачете. Ведь в кольцевых гонках важна не только максимальная скорость на прямых, но и в поворотах! 

Как и всегда, команда ехала на высокотехнологичном топливе G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». При регулярном использовании оно очищает двигатель и позволяет полностью раскрыть его потенциал. Техническую поддержку команде обеспечивали молодые специалисты Московского Политеха, которые проходят практику по совместной магистерской программе Университета и G-Drive Racing.

На протяжении всей гонки Роман Русинов был самым быстрым пилотом на треке, показав лучшее время круга – 1.33.794, и к финишу гонки уже опережал соперников более, чем на минуту. Финал – уверенная и заслуженная победа в общем зачете и по итогам всего сезона! 

В результате экипаж забрал 4 победы в копилку:

  • Чемпионский титул Russian Endurance Challenge 2023
  • 1 место в Чемпионате Московской области по кольцевым гонкам «Группа F»
  • Первая ступень пьедестала абсолютного зачета 4-го этапа REC
  • Золото в классе CN Pro 4-го этапа REC

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