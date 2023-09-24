Возникшие на утренней тренировке технические проблемы вынудили команду уделить время поиску неисправности. Их болид не принял участие в квалификации и начал гонку с 33-ей позиции стартовой решетки. Но всего за 23 круга пилот и спортивный директор команды Роман Русинов «прочесал» пелетон и вырвался в лидеры. Его напарник Вадим Мещеряков, дебютировавший в REC только в этом году, поддержал темп Романа, что позволило экипажу под номером 26 первыми увидеть клетчатый флаг.
Остроту борьбе на треке придавало то, что команда выступает на спортпрототипе, который вдвое уступает в мощности 500-сильным автомобилям класса GT3. Однако за счет меньшей массы и развитой аэродинамики, обеспечивающей высокий уровень прижимной силы, прототип оказался способен одержать победу в абсолютном зачете. Ведь в кольцевых гонках важна не только максимальная скорость на прямых, но и в поворотах!
Как и всегда, команда ехала на высокотехнологичном топливе G-Drive от сети АЗС «Газпромнефть». При регулярном использовании оно очищает двигатель и позволяет полностью раскрыть его потенциал. Техническую поддержку команде обеспечивали молодые специалисты Московского Политеха, которые проходят практику по совместной магистерской программе Университета и G-Drive Racing.
На протяжении всей гонки Роман Русинов был самым быстрым пилотом на треке, показав лучшее время круга – 1.33.794, и к финишу гонки уже опережал соперников более, чем на минуту. Финал – уверенная и заслуженная победа в общем зачете и по итогам всего сезона!
В результате экипаж забрал 4 победы в копилку:
- Чемпионский титул Russian Endurance Challenge 2023
- 1 место в Чемпионате Московской области по кольцевым гонкам «Группа F»
- Первая ступень пьедестала абсолютного зачета 4-го этапа REC
- Золото в классе CN Pro 4-го этапа REC
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