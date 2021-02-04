Chevrolet Corvette C2 вернётся к жизни с полным приводом и мощностью свыше 2000 л.с.!

Ирландская компания Ava Hyperclassic анонсировала проект Ava Stingray — мелкосерийный электрический суперкар по мотивам Chevrolet Corvette C2 из 60-х годов прошлого века. В проекте задействованы два знаменитых дизайнера — Ян Каллум (долгое время работал в Jaguar) и Питер Брок (один из создателей оригинального Corvette C2).

Chevrolet Corvette C2, он же первый Sting Ray (тогда это название писалось в два слова), считается самым красивым из всех поколений Corvette и очень высоко ценится у автомобильных коллекционеров. Его эффектная корма в своё время стала объектом для подражания как внутри GM, так и у конкурентов, а сегодня это просто шедевр дизайна с весьма посредственными динамическими качествами.

Оригинальный Chevrolet Corvette C2

Исправить несоответствие бессмертной внешности и архаичной технической начинки решилась компания Ava Hyperclassic из ирландского села Эннискерри, что находится в графстве Уиклоу. До недавнего времени она занималась дежурными конверсиями: делала электромобили на базе классических моделей самых разных марок, не трогая их дизайн. Ava Stingray — это более серьёзный проект в жанре так называемого бережливого рестомодинга, то есть переосмысление оригинального стиля на новом технологическом уровне.



Ян Каллум и Питер Брок будут заниматься дизайном Ava Stingray, причём участие Брока особенно важно. Над дизайном оригинального Corvette C2 трудилась команда легендарного Ларри Шиноды, в которую входил Питер Брок, и именно эксиз Брока был взят за отправную точку, в результате чего мир получил революционный в плане эстетики спортивный автомобиль, своими формами напоминающий морского ската (он же по-английски Stingray).



Сейчас Брок говорит, что серийный Corvette C2 из-за технологических ограничений получился, на его взгляд, не вполне совершенным, и теперь есть возможность это исправить. По данным журнала Autocar, рестомод снабдят электрической силовой установкой мощностью от 1217 до 2028 л.с. (вероятно, предложат несколько вариантов) и полным приводом, так что динамика будет на уровне современных суперкаров — оригинальному Corvette C2 такая и не снилась. Цены будут находиться в диапазоне 1,2 млн до 2,0 млн фунтов стерлингов. Премьера состоится уже в этом месяце.

