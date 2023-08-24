Китайские автопроизводители в последние годы радуют большим количеством новинок, и они в массе своей обладают вполне приличным дизайном. Однако у многих из них одна проблема, весьма существенно влияющая на внешнее восприятие.

"День ног" — эта наша новая мини-рубрика, в которой мы будем исправлять недостатки дизайна китайских машин, многие из которых уже неплохо выглядят, но становятся жертвами экономии и ограничений сегмента, получая мелкие колеса ради удешевления содержания. Из-за этого они выглядят как герои мемов, которые "пропускали день ног в качалке". Ну а мы представим, что было бы, если бы они его не пропускали, и первой моделью станет один из самых популярных кроссоверов в России – Haval F7 и его кросс-версия F7x.

Стандартный F7 Рендер F7 с увеличенными колёсами

Стандартный F7 Рендер F7 с увеличенными колёсами

Паркетник дебютировал на российском рынке в конце августа 2018 года, а через несколько месяцев показали и так называемую купеобразную модификацию автомобиля с индексом F7x. В начале прошлого года стартовал выпуск рестайлинговой версии модели, которая получила заметные изменения в дизайне, однако одна из главных проблем внешнего вида осталась нетронутой, а именно – маленькие узкие колёса, утопленные в арки. В топовых комплектациях их размерность составляет 225/55R19. На наших рендерах представлены кроссоверы с более широкими колёсами увеличенного диаметра (диски ориентировочно на 21 дюйм, при этом профиль шин остался достаточно высоким), а также с более широкой колеёй. Стало ли лучше?

Стандартный F7x Рендер F7x с увеличенными колёсами

Стандартный F7x Рендер F7 с увеличенными колёсами

Кстати, в комментариях вы можете предложить свои варианты автомобилей, которые пропускали день ног, а мы будем читать их и работать над новыми рендерами.