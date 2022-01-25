Раньше, чем в Китае: под Тулой стартовал выпуск обновлённых Haval F7 и F7x

Завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области отчитался о начале производства обновлённых рестайлинговых кроссоверов Haval F7 и F7x, которые у себя на родине ещё официально не представлены. У российских дилеров обновлённые машины появятся в феврале.

Сертификационные снимки рестайлинговых Haval F7 и F7x всплыли в Сети ещё в апреле прошлого года, на их основе наш художник Никита Чуйко сделал фотореалистичные рендеры — рекомендуем взглянуть, так как фирменных картинок с видом сзади пока нет, а корма тоже слегка изменилась. С чем связана задержка дебюта в Китае, непонятно, — отметим лишь, что на домашнем рынке продажи семейства Haval F7 стремительно падают: в 2021 году, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано 57 507 шт., на 50,6% меньше, чем в 2020-м.

Обновлённый Haval F7, рендер Kolesa.ru

В России, наоборот, делал у китайский кроссоверов идут чудесно: продажи Haval F7 в прошлом году по сравнению с 2020-м выросли на 82,6% до 12 386 шт., купеобразный Haval F7x прибавил сразу 134% — продано 10 336 шт. Покупателей на фоне дефицита других иномарок не смутил ни объявленный в начале 2021 года массовый отзыв Хавейлов F7 и F7x после серии возгораний на морозах, ни противоречивые отзывы об этих машинах в прессе и в среде автолюбителей.



Обновлённый Haval F7

Обновление кроссоверов носит чисто косметический характер, никаких сюрпризов по части техники быть не должно: в России F7 и F7x будут по-прежнему предлагаться с бензиновыми турбомоторами 1,5 л (150 л.с., 280 Нм) и 2,0 л (190 л.с., 340 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — передний либо полный. Цены на обновлённые машины пока не объявлены. Дорестайлинговый Haval F7 стоит от 1 779 000 рублей, Haval F7x — от 1 829 000 рублей.



Обновлённый Haval F7x, рендер Kolesa.ru

Спереди обновлённые кроссоверы легко вычислить по более широкой радиаторной решётке с впивающимися в неё по бокам «клыками» переднего бампера и более узким гнёздам противотуманок. Задний бампер получил большие вертикальные светоотражатели по бокам и более развитый псевдодиффузор в нижней части. Фальшивые выхлопные патрубки, к счастью, исчезли.



Обновлённый Haval F7x

Есть ли изменения в салоне, неизвестно. Точнее известно, но пресс-службе выгодно дозировать информацию, чтобы СМИ писали о новинках как можно чаще. Зато уже известно, что скудная цветовая палитра (синий, светло-серый, тёмно-серый, чёрный) пополнилась новым ярким оттенком — «магматический красный».



Добавим, что в этом году на российский рынок, скорее всего, выйдет ещё один среднеразмерный кроссовер Haval: он называется Dargo и отличается от F7 и F7x гораздо более брутальным дизайном — у нас такое любят.

