Несколько дней назад мы опубликовали рендеры рестайлингового кроссовера Haval F7 , сегодня же представим, как будет выглядеть его купеобразная версия после обновления.

Производство модели F7 в России стартовало в середине лета 2019 года, а чуть позже к нему присоединилась и версия с модным ныне кузовом кросс-купе (тогда же мы провели тест-драйв новинки). По итогам продаж за 2020 год марка Haval занимает первое место на российском рынке среди всех китайских автопроизводителей, и важнейшую роль в этом сыграли именно новые F7 и F7x. Интересно, что купеобразная версия не особо уступает в популярности обычному кроссоверу, несмотря на меньшую практичность – за прошлый год было продано 4417 экземпляров F7x и 6782 паркетника F7, то есть на долю кросс-купе приходится более 39%. Поддержать продажи моделей призван рестайлинг, правда, пока неизвестно, когда именно он дойдёт до автомобилей, производящихся на заводе Haval под Тулой.

В ходе обновления кросс-купе получит такие же изменения, как и обычный кроссовер. Спереди появится более крупная по высоте решётка радиатора необычной формы, а также новый бампер с другими декоративными элементами по бокам (противотуманки станут заметно меньше по размеру) и более лаконичным оформлением в нижней части. При этом фары, капот и передние крылья останутся нетронутыми. Сбоку также не предвидится никаких изменений, а задняя часть преобразится за счёт совершенно нового бампера с расположенными по бокам вертикальными элементами светотехники и массивным контрастным элементом в нижней части с имитацией диффузора.

Скорее всего, некоторые изменения произойдут и в интерьере, техническая же часть останется прежней. Кроссовер построен на оригинальной платформе i-Home, у которой также есть и другое название – Mobile Wisdom Platform («Платформа продуманной мобильности»). Спереди у кроссовера стойки McPherson, сзади – независимая двухрычажная подвеска. На выбор есть два 4-цилиндровых турбомотора – 150-сильный 1.5 и 190-сильный 2.0. Они комплектуются исключительно 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением, привод может быть как передним, так и полным (в этом случае задняя ось подключается многодисковой муфтой BorgWarner).

Премьера рестайлингового Haval F7x ожидается в конце апреля на Шанхайском автосалоне.

Нынешний Haval F7x (на последнем фото изображён интерьер обновлённой в прошлом году в Китае модели) 1 / 3 Нынешний Haval F7x (на последнем фото изображён интерьер обновлённой в прошлом году в Китае модели) 2 / 3 Нынешний Haval F7x (на последнем фото изображён интерьер обновлённой в прошлом году в Китае модели) 3 / 3

Сегодня в России нынешний F7x предлагается по цене от 1 579 000 рублей (1.5, 150 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом в единственно доступной богатой комплектации Premium обойдётся минимум в 1 849 000 рублей. Самая же дорогая версия со 190-сильным 2.0, полным приводом и в комплектации Tech Plus оценивается в 2 059 000 рублей. В среднем купеобразная модификация в аналогичном исполнении дороже обычного кроссовера на 50 тысяч.

Между тем, на днях появилась информация о новом компактном кроссовере Haval, который будут собирать в России.