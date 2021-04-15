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Обновлённый Haval F7: первые изображения

15.04.2021 1090 0 1

На этой неделе в Сети появились сертификационные фотографии рестайлингового кроссовера, благодаря которым у нас есть возможность составить представление о том, как будет выглядеть новинка.

 

Китайский кроссовер был представлен в 2018 году, а годом позже стартовало его производство в России на новом заводе «Хавейл Мотор Мэньюфэкчуринг» под Тулой. В прошлом году на китайском рынке модель уже прошла лёгкую модернизацию, в результате которой F7 получил новую решётку радиатора и изменённый салон с большим 12,3-дюймовым экраном мультимедии (на дорейстайлинговом кроссовере 9-дюймовый экран) и дефлекторами воздуховодов новой формы. Теперь же Haval F7 ожидает более существенное обновление – по крайней мере, внешне. Передняя часть заметно преобразится за счёт решётки радиатора необычной многоугольной формы, которая станет заметно крупнее по высоте. Также изменится бампер, в нижней части которого теперь лишь узкий трапециевидный вырез и никаких декоративных накладок из серебристого пластика, как у нынешнего F7. При этом фары останутся теми же.

Сбоку существенных изменений не будет, задняя же часть обновится за счёт иного бампера, который получит вертикальные вставки со светоотражателями по бокам, а также более простое оформление нижней части с имитацией диффузора и узким горизонтальным противотуманным фонарём. Кроме того, над буквенным обозначением модели появится новая выштамповка вдоль всей ширины крышки багажника.

Вполне вероятно, какие-то изменения произойдут и в интерьере, однако никакой конкретики на этот счёт пока нет. А вот двигатели останутся прежними: это бензиновые турбированные 4-цилиндровые моторы 1.5 и 2.0, которые на китайском рынке выдают 169 и 224 л.с. соответственно (на нашем рынке показатели составляют 150 и 190 сил). На своём месте останется и 7-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями.

Премьера новинки ожидается уже в этом месяце на Шанхайском автосалоне.

Нынешний Haval F7 (на последнем фото салон обновлённого в прошлом году кроссовера)
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Нынешний Haval F7 (на последнем фото салон обновлённого в прошлом году кроссовера)
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Нынешний Haval F7 (на последнем фото салон обновлённого в прошлом году кроссовера)
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Сегодня в России цены на Haval F7 начинаются с отметки в 1 529 000 рублей (1.5, 150 л.с., передний привод). Полноприводный вариант обойдётся в 1 699 000 рублей, а более мощная 190-сильная модификация 2.0 предлагается только с полным приводом и оценивается минимум в 1 819 000 рублей.

Также на этой неделе был анонсирован новый флагманский кроссовер Haval.      

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Haval Haval F7

 

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