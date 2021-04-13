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  • Объявленный флагманом новый кроссовер Haval отличился от остальных моделей дизайном

Объявленный флагманом новый кроссовер Haval отличился от остальных моделей дизайном

13.04.2021 384 0 0

Принадлежащий компании Great Wall бренд анонсировал скорую премьеру очередного SUV. Модели прочат двухлитровую «турбочетверку», также не исключено, что будет гибридная версия.

 

За последний год линейка Haval пополнилась четырьмя новыми кроссоверами: на домашний рынок уже вышли H6 третьей генерации, брутальный DaGou (он же Big Dog) и Chulian (в РФ это Jolion), вот-вот стартует компакт Chitu. Вдобавок было сразу несколько рестайлингов. Но марка не собирается снижать темп: на Шанхайском автосалоне, который распахнет свои двери для журналистов 19 апреля, дебютирует еще один совершенно новый SUV, который в компании называют флагманом. Пока Haval распространил лишь пару тизеров, имя не объявлено, однако местные профильные медиа знают внутризаводской индекс – B02.

Судя по картинкам, дизайн экстерьера выполнен в новом, нетипичном для нынешних моделей бренда стиле. Так, кросс получил двухъярусную головную оптику: сверху расположены ходовые огни, они объединены между собой полоской, которая вроде бы тоже светится, ниже – блоки основных фар. Ну и разумеется, оптика светодиодная. Также SUV досталась «плетеная» радиаторная решетка, плюс у него «заваленные» задние стойки крыши.

Габариты неизвестны. Новый кросс наверняка крупнее «третьего» H6 (длина – 4653 мм, колесная база – 2738 мм), но не факт, что он больше рамного внедорожника H9 (длина актуальной версии для Китая – 4856 мм, расстояние между осями – 2800 мм). Наличие третьего ряда тоже под вопросом.

Осветленные тизеры нового кроссовера Haval
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Осветленные тизеры нового кроссовера Haval
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О начинке в Haval пока молчат. Скорее всего, в основе B02 лежит платформа Lemon, на которой построены все вышеперечисленные свежие Хавейлы (H9 не в счет), а также последние модели бренда Wey (обе марки принадлежат Great Wall). Некоторые китайские СМИ прочат кроссоверу новую бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 211 л.с., не стоит исключать и гибридную версию, благо Great Wall как раз недавно представила установки собственной разработки. Возможно, для кроссовера предусмотрен полный привод.

«Поднебесные» медиа считают, что на родине новый SUV поступит в продажу до конца текущего года. Раз уж это флагман, то и стоить, он, видимо, будет соответственно. Пока же самым дорогим Хавейлом является H9, цена внедорожника начинается с отметки в 209 800 юаней, что эквивалентно примерно 2 482 000 рублей по актуальному курсу. Если же говорить именно о кроссоверах, то дороже всех обойдется Haval H7, который, как ни странно, уже давно не менялся, – от 142 000 юаней (1 680 000 рублей).

Обновленный Haval H9 для Китая (в РФ выпускают дореформенный вариант) и Haval H7
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Обновленный Haval H9 для Китая (в РФ выпускают дореформенный вариант) и Haval H7
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Новый флагманский SUV, очевидно, отправят на экспорт, но вряд ли в этом году. Ну а у нас ближайшей премьерой Haval станет упомянутый Chulian/Jolion, выпуск модели для РФ наладят на тульском заводе марки.

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