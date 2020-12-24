Первая любовь стоит дорого: Haval Chulian на «лимонной» платформе выходит на рынок

В сентябре этого года китайская марка Haval представила на Пекинском автосалоне новый компактный кроссовер Chulian, но тогда официальной информации о нём было мало, а теперь, когда модель готовится выйти на домашний рынок, стали известны подробности и цены.

Haval постепенно отходит от буквенно-цифрового обозначения своих моделей и все новинки получают имена собственные, в частности Chulian, что по-английски означает First Love, а по-нашему «первая любовь». Название намекает на то, что Chulian — отличный кандидат на то, чтобы стать первым Haval в вашей жизни, при этом он отнюдь не самый дешёвый в текущей линейке марки: цены находятся в диапазоне от 89 000 до 115 000 юаней, то есть от 1 млн до 1,33 млн рублей в переводе по курсу ЦБ РФ на день публикации.

На китайском потребительском сайте Haval можно обнаружить несколько моделей с более низким стартовым ценником: это кроссоверы M6 (от 66 000 юаней), H4 (от 73 900 юаней), F5 (от 79 800 юаней), H6 Coupe (от 79 900 юаней) и даже H2 (от 75 900 юаней), на смену которому, собственно, Chulian, по мнению китайских СМИ, и приходит.



Субкомпактный кроссовер Haval H2 (колёсная база — 2560 мм, длина — 4335 мм), выпускающийся с 2014 года, считается уходящей моделью и уже исчез с российского потребительского сайта Haval (за первые три квартала этого года в нашей стране реализовано 417 экземпляров этой модели), но в Китае пока продаётся, хотя спрос стремительно падает: по данным ресурса CarSalesBase, за первые 11 месяцев этого года в Поднебесной продано 12 198 экземпляров Haval H2, на 66,3% меньше, чем за аналогичный период 2019-го, а в 2017-м, на пике своей карьеры, Haval H2 разошёлся в Китае тиражом свыше 200 тысяч экземпляров.

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В общем, Haval H2 скоро уйдёт и молодая аудитория марки поступит в полное распоряжение более крупного и современного Haval Chulian. С колёсной базой в 2700 мм и габаритной длиной в 4472 мм его следует отнести уже к компактному классу, при этом конструктивные решения — типичные для машин классом ниже: задняя подвеска — полузависимая, с поперечной торсионной балкой, а привод — только передний. В основе Chulian лежит современная модульная платформа Lemon, которая имеет в том числе версии с полным приводом и независимой задней подвеской, но Chulian позиционируется как городской кроссовер, а потому задний мост у него максимально простой.



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Для Haval Chulian предусмотрен всего один двигатель — 1,5-литровая бензиновая «турбочетвёрка» GW4G15K (150 л.с., 220 Нм) в паре с 7-ступенчатым «автоматом» типа DCT (с двумя сцеплениями). Дизайн салона лаконичный, с минимумом клавиш на передней панели, шайбой-селектором режимов АКП и центральным сенсорным дисплеем с диагональю 10,25 или 12,3 дюйма. Гаджет на левой передней стойке кузова — это камера слежения за состоянием водителя, входящая в базовую комплектацию.



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Топ-версия за 115 000 юаней оснащена цветным проекционным экраном, комплексом электронных ассистентов водителя (в том числе удержание в полосе, распознавание дорожных знаков, автопарковщик и адаптивный круиз-контроль), камерами кругового обзора и продвинутой системой очистки воздуха.



В Китае продажи Haval Chulian начнутся 11 января. Со временем Chulian наверняка подешевеет и отправится на внешние рынки (например, в Австралию), но появится ли он в России, пока неизвестно.

