Красный кролик от Haval получил салон в стиле родственного Chulian и превзошел того в мощности

Облик нового паркетника Haval раскрыли еще минувшей осенью на фото минпрома КНР. Сама марка распространила первые официальные картинки пару недель назад, тогда же было объявлено имя – Chitu, что с китайского можно перевести как Красный кролик. Напомним, кроссовер стал четвертой моделью Haval, в основу которой легла новая платформа Lemon, на этой «тележке» также построены Chulian и DaGou (Первая любовь и Большая собака соответственно), последний H6. Теперь же опубликованы изображения интерьера Chitu, вдобавок Хавейл поделился подробностями о моторе и оснащении.
Итак, салон оформили в стиле родственного Chulian: Кролик получил аналогичное рулевое колесо, многослойную переднюю панель, виртуальную «приборку», мультимедийную систему с «прилепленным» к панели тачскрином и двухэтажный центральный тоннель. Но если у брата за переключение передач отвечает шайба, то у Chitu — «стеклянный» джойстик. Диагональ планшета мультимедиа – 12,3 дюйма, как и у дорогих версий Chulian. Последнему еще положен экран диагональю 10,25 дюйма, однако не исключено, что для Chitu такой не предусмотрен.
Также в списке оборудования нового паркетника значатся: двухзонный климат-контроль, панорамный люк в крыше и система, отслеживающая усталость водителя (камера встроена у основания левой стойки лобового стекла).
Что же касается экстерьера, то его особенности – сужающиеся фары, объединенные в блоки с противотуманками вертикальные ходовые огни и сделанные в виде единой плашки задние фонари. У машины на фирменных картинках радиаторная решетка – с клиньями, однако на снимках китайского сертификационного органа еще была сетка, то есть, видимо, покупателям предложат несколько вариантов. Длина Haval Chitu равна 4450 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2700 мм. Родственный Chulian чуть длиннее (4472 мм), но расстояние между осями у машин совпадает.
В Haval подтвердили растиражированную ранее местными СМИ информацию о том, что Chitu будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» GW4B15C 1.5, которая выдает 184 л.с. и 275 Нм и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Как отметили в компании, с этим двигателем паркетник наберет первую «сотню» за 7,7 секунды. Между тем в документах сертификационного органа для кросса был заявлен другой турбомотор – GW4G15K 1.5 мощностью 150 л.с., таким же оснащается и соплатформенный Haval Chulian. А вот 184-сильный движок для родственника Chitu не предусмотрен – по крайней мере, пока. Привод же и у Chitu, и у Chulian только передний.
Китайские профильные медиа пишут, что на родине новый кросс стартует в апреле. Кстати, в следующем месяце откроется Шанхайский автосалон – вполне возможно, что там и пройдет презентация Haval Chitu. В России этот SUV в ближайшем будущем вряд ли появится, зато Chulian, по предварительным данным, вот-вот пропишется на тульском заводе Haval, причем для нашего рынка кроссовер якобы переименуют.
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