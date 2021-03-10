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  • Красный кролик от Haval получил салон в стиле родственного Chulian и превзошел того в мощности

Красный кролик от Haval получил салон в стиле родственного Chulian и превзошел того в мощности

10.03.2021 97 0 0

Полноценная презентация очередного кросса принадлежащего Great Wall бренда ожидается в следующем месяце. До России такой SUV в ближайшем будущем вряд ли доберется, зато у нас должен появиться его родственник.

 

Облик нового паркетника Haval раскрыли еще минувшей осенью на фото минпрома КНР. Сама марка распространила первые официальные картинки пару недель назад, тогда же было объявлено имя – Chitu, что с китайского можно перевести как Красный кролик. Напомним, кроссовер стал четвертой моделью Haval, в основу которой легла новая платформа Lemon, на этой «тележке» также построены Chulian и DaGou (Первая любовь и Большая собака соответственно), последний H6. Теперь же опубликованы изображения интерьера Chitu, вдобавок Хавейл поделился подробностями о моторе и оснащении.

Итак, салон оформили в стиле родственного Chulian: Кролик получил аналогичное рулевое колесо, многослойную переднюю панель, виртуальную «приборку», мультимедийную систему с «прилепленным» к панели тачскрином и двухэтажный центральный тоннель. Но если у брата за переключение передач отвечает шайба, то у Chitu — «стеклянный» джойстик. Диагональ планшета мультимедиа – 12,3 дюйма, как и у дорогих версий Chulian. Последнему еще положен экран диагональю 10,25 дюйма, однако не исключено, что для Chitu такой не предусмотрен. 

Haval Chitu
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Haval Chitu
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Haval Chitu
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Haval Chitu
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Haval Chitu
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Haval Chitu
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Также в списке оборудования нового паркетника значатся: двухзонный климат-контроль, панорамный люк в крыше и система, отслеживающая усталость водителя (камера встроена у основания левой стойки лобового стекла).

Что же касается экстерьера, то его особенности – сужающиеся фары, объединенные в блоки с противотуманками вертикальные ходовые огни и сделанные в виде единой плашки задние фонари. У машины на фирменных картинках радиаторная решетка – с клиньями, однако на снимках китайского сертификационного органа еще была сетка, то есть, видимо, покупателям предложат несколько вариантов. Длина Haval Chitu равна 4450 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2700 мм. Родственный Chulian чуть длиннее (4472 мм), но расстояние между осями у машин совпадает.

Haval Chitu
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Haval Chitu
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Haval Chitu
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В Haval подтвердили растиражированную ранее местными СМИ информацию о том, что Chitu будет доступен с бензиновой «турбочетверкой» GW4B15C 1.5, которая выдает 184 л.с. и 275 Нм и сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Как отметили в компании, с этим двигателем паркетник наберет первую «сотню» за 7,7 секунды. Между тем в документах сертификационного органа для кросса был заявлен другой турбомотор – GW4G15K 1.5 мощностью 150 л.с., таким же оснащается и соплатформенный Haval Chulian. А вот 184-сильный движок для родственника Chitu не предусмотрен – по крайней мере, пока. Привод же и у Chitu, и у Chulian только передний.

Haval Chitu

Китайские профильные медиа пишут, что на родине новый кросс стартует в апреле. Кстати, в следующем месяце откроется Шанхайский автосалон – вполне возможно, что там и пройдет презентация Haval Chitu. В России этот SUV в ближайшем будущем вряд ли появится, зато Chulian, по предварительным данным, вот-вот пропишется на тульском заводе Haval, причем для нашего рынка кроссовер якобы переименуют.

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