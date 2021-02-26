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  • Haval показал новый кроссовер: к Большой собаке присоединится Красный кролик

Haval показал новый кроссовер: к Большой собаке присоединится Красный кролик

26.02.2021 519 0 0

Новинку позиционируют как еще одну модель «начального уровня», в гамме бренда свежий кросс, возможно, вытеснит F5.  На домашний рынок паркетник должен выйти грядущей весной.

 

Концерну Great Wall, судя по всему, понравилось давать своим новым моделям звучные имена вместо индексов. Так, в прошлом году в линейке принадлежащего автогиганту Haval появились кроссоверы Chulian и DaGou (в переводе с китайского – Первая любовь и Большая собака соответственно), у «электрической» марки Ora теперь есть хэтч Хорошая кошка (Haomao), а для люксового бренда Wey создали целую «кофейную» серию, первенцем которой стал паркетник Mocha. И вот снова пополнение в гамме Хавейла – к премьере готовится кросс Chitu, он же Red rabbit или Красный кролик. Кстати, имя Chitu носил конь китайского полководца Люй Бу (умер в 198 году – полководец, а не конь).

Сама марка пока распространила одну полноценную картинку и один эскиз модели. Однако этот паркетник мы уже видели: минувшей осенью его фото и основные характеристики «слил» минпром КНР. При этом у машины на официальном изображении другая радиаторная решетка – с вертикальными клиньями вместо сетки. Не исключено, что перед нами «оспортивленный» вариант. Другие особенности экстерьера – сужающиеся фары, объединенные в блоки с противотуманками вертикальные ходовые огни и сделанные в виде единой широкой плашки задние фонари. Салон еще не засвечен.

Haval Chitu

Haval Chitu построен на новой платформе Lemon, которая также лежит в основе Haval Chulian, DaGou и «третьего» H6. Длина свежего паркетника равна 4450 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2700 мм. Отметим, родственный Chulian чуть длиннее (4472 мм), но расстояние между осями у машин совпадает. Прежде для Chitu был заявлен только один мотор, он такой же, как у брата: бензиновая «турбочетверка» GW4G15K 1.5 мощностью 150 л.с. Однако теперь китайские профильные медиа пишут, что новый кроссовер якобы предложат еще и со 184-сильным турбомотором GW4B15C 1.5 (у Chulian такого пока нет). Привод же, скорее всего, лишь передний.

Haval Chitu на фото минпрома КНР
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Haval Chitu на фото минпрома КНР
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Haval Chitu на фото минпрома КНР
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В Haval новинку называют моделью «начального уровня» — и то же самое говорили о Chulian (от 78 900 юаней или 899 000 рублей), хотя в линейке марки есть и более доступные кроссоверы. Возможно, Chitu окажется чуть дешевле брата.

Некоторые китайские СМИ полагают, что этот SUV придет на смену Haval F5. Косвенным подтверждением можно считать то, что на прошлогодних снимках сертификационного органа было несколько шильдиков с названием, среди них – Carnival (в переводе с китайского, конечно, но все равно: привет, Kia!), Player, Brother и знакомый индекс F5. То есть, видимо, Haval все же думал о том, чтобы продвигать паркетник в качестве «эф-пятого» нового поколения.

Haval Chitu на фото минпрома КНР

В Поднебесной Chitu ждут весной, позже кроссовер, вероятно, отправят на экспорт, хотя для зарубежных рынков наверняка подберут другое имя. Что же касается России, то у нас, по неофициальным данным, ближайшей премьерой Haval станет Chulian (но тоже под другим названием), причем его выпуск якобы наладят на тульском заводе.

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