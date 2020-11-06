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  • У Haval может появиться свой Carnival, но в виде SUV: первые фото. А ещё грядёт кроссовер F&L

У Haval может появиться свой Carnival, но в виде SUV: первые фото. А ещё грядёт кроссовер F&L

06.11.2020 483 1 0

В Сеть выложили фотографии и основные характеристики пары новых паркетников Хавейла. Один из них, возможно, заменит модель с индексом H2, а второй должен стать преемником кроссовера F5.

 

Новинки принадлежащей компании Great Wall марки Haval раскрыл китайский минпром. Впрочем, один из свежих SUV мы уже видели, его мировая премьера прошла в сентябре на Пекинском автосалоне: на родине кроссовер зовется Chulian, что с китайского можно перевести как First Love – это выражение есть и в описании модели на местном сайте Хавейла, еще там использованы Fall in Love и Forever Love. Ну а глобальный офис бренда решил не заморачиваться и в своих релизах SUV называл просто F&L. На выставке паркетник был представлен без характеристики, производитель тогда лишь заявил о том, что в основе кросса лежит новая платформа Lemon, на которой также базируются брутальный Haval DaGou (он же «большая собака») и H6 третьего поколения. Теперь же благодаря сертификационному органу мы знаем габариты и то, с каким мотором предложат кроссовер (по крайней мере, на первом этапе).

Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Итак, у Chulian/F&L будет несколько вариантов оформления экстерьера: для модели предусмотрены различные решетки и вставки на бамперах, богатым комплектациям положены светодиодные фары и изогнутые светодиодные же полоски ходовых огней. В зависимости от версии длина равна 4472 или 4477 мм, ширина – 1841/1874 мм, высота – 1619/1626 мм, колесная база – 2700 мм. Таким образом, F&L оказался крупнее Haval H2 (длина – 4365 мм, расстояние между осями – 2560 мм), на смену которому, как считают «поднебесные» СМИ, он и придет.

Между тем сегодня же, 6 ноября, сам Haval распространил официальные картинки интерьера серийной версии (на мотор-шоу двери машины были заперты). Особенности – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с тачскрином, возвышающимся над передней панелью («мультимедиа» — с функциями распознавания лиц, голоса и мимики), вместо традиционного рычага коробки установили небольшую шайбу. Кроме того, в списке оборудования значится цветной проекционный дисплей.

Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Кроссовер Haval Chulian, он же F&L
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Двигатель пока заявлен один – это бензиновая «турбочетверка» GW4G15K 1.5 мощностью 150 л.с. Коробки в документах минпрома не указаны. Предполагается, что Haval Chulian/F&L предложат с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод же, скорее всего, лишь передний.

Второй новый кроссовер Haval, как ожидается, станет преемником F5, который на родине стартовал всего два года назад. Любопытно, что на одном из фото, «слитых» местным минпромом, мы видим несколько шильдиков с названием, среди них (в переводе с китайского) – Carnival, Player и Brother, есть и знакомый индекс F5. «Поднебесные» медиа и сами еще не знают, под каким именем этот SUV доберется до дилеров. К слову, Kia недавно показала в КНР минивэн Carnival последней генерации, очевидно, планируя в будущем начать там продажи. Но не исключено, что для китайского рынка название MPV изменят, в этом случае новый паркетник Haval там вполне может оказаться Карнавалом.

Грядущая новинка Haval, которая, как ожидается, заменит нынешний Haval F5
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Грядущая новинка Haval, которая, как ожидается, заменит нынешний Haval F5
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Грядущая новинка Haval, которая, как ожидается, заменит нынешний Haval F5
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Грядущая новинка Haval, которая, как ожидается, заменит нынешний Haval F5
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Грядущая новинка Haval, которая, как ожидается, заменит нынешний Haval F5
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Китайцы пишут, что и этот кросс построен на платформе Lemon. Длина модели составляет 4450 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1618 мм, колесная база – 2700 мм. Размеры актуального Haval F5: 4470/1857/1638 мм, расстояние между осями – 2680 мм. Если сравнивать с нынешним «эф-пятым», то у свежего кросса более узкие фары сложной формы, радиаторная решетка растянулась вширь, фонари объединены между собой красной плашкой, а задний номерной знак переехал с бампера на багажную дверь. Интерьер нового паркетника пока не засвечен.

Мотор у Carnival (или Player, или Brother, или все же F5) такой же, как и у F&L. В линейку актуального кроссовера Haval F5 входят «турбочетверки» GW4G15F 1.5 и GW4B15A 1.5 мощностью 150 и 169 л.с. соответственно, обе сочетаются с 7DCT, менее мощному мотору еще положена 6МКП. Привод только передний.

Актуальный Haval F5
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Актуальный Haval F5
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Актуальный Haval F5
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Паркетник Haval Chulian/F&L на домашний рынок должен выйти до конца текущего года, прием заявок могут открыть уже в ноябре в рамках выставки в Гуанчжоу. Второй новый кроссовер, вероятно, дебютирует в следующем году. Появление новых SUV за пределами Китая более чем возможно, а вот Карнавалом кросс Haval за рубежом вряд ли будет.

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1 комментарий
06.11.2020 21:32
RFR 17

Страшный то какой, предыдущий получше был...

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