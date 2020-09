У Haval появился новый SUV «начального уровня», а сама Great Wall показала седан в ретростиле

Вообще, компания Great Wall высадила в Пекине целый десант своих новинок, представлены все бренды, принадлежащие автогиганту: тут и брутальный Haval DaGou («большая собака» в переводе с китайского), и электрокары Ora, и рамный вездеход Wey Tank 300, и пикапы P-Series. Кстати, в рамках выставки также было объявлено имя линейки грузовиков для глобального рынка – Poer, оно должно вызывать ассоциации со словом power. Но все это и мы, и китайцы уже видели, а вот пара моделей демонстрируется в Поднебесной впервые: компактный кроссовер под романтичным названием First Love и концепт седана в ретростиле Chaopai. Начнем с паркетника.

В основе кросса Haval First Love лежит новая платформа Lemon, на ней же базируются упомянутый выше DaGou и H6 третьего поколения. Причем в Great Wall показанный в Пекине паркетник позиционируют в качестве SUV «начального уровня». А вот некоторые местные СМИ считают, что First Love заменит в актуальной линейке Haval кросс H2, который знаком и россиянам (наш рынок «двойка» покинула совсем недавно). Впрочем, скорее всего, обе модели будут продавать одновременно, ну а «начальный уровень», видимо, означает то, что пока First Love будет самым доступным SUV на «тележке» Lemon, ведь в актуальной гамме бренда есть машины, которые дешевле «двойки».



Haval First Love

Дизайн нам уже знаком – почти так же выглядел гибридный шоу-кар Haval Concept H, дебютировавший в начале этого года в Индии. Из отличий: у First Love другими стали радиаторная решетка и фары, бамперы сделали проще, а фонари лишились прозрачных вставок. Внутри – виртуальная «приборка» и мультимедийная система с тачскрином, возвышающимся над передней панелью. «Мультимедиа» — с функциями распознавания лиц, голоса и мимики.



О моторе First Love пока не рассказали. При этом ранее Great Wall объявила о том, что платформа Lemon подходит как для «традиционных» моделей с ДВС, так и для гибридов, водородомобилей и электрокаров.

Haval First Love, фото: Autohome

Концептуальный седан Chaopai в стиле ретро тоже базируется на «тележке» Lemon и, судя по заглушке вместо радиаторной решетки, он представляет собой «электричку». Примечательно, что «четырехдверка» выставлена просто как модель от Great Wall, а не под брендом Ora, хотя последний был разработан специально для электрокаров, и в его гамме уже есть машины с дизайном «под ретро». Местные СМИ сообщают, что автором облика седана является Фил Симмонс, который занимает пост главного стилиста Haval с 2018 года (ранее он трудился в Land Rover и Ford).

У Chaopai отсутствует центральная стойка, задние двери распахиваются против хода движения, а вместо наружных зеркал установили видеокамеры. В салоне за ретростиль отвечают рулевое колесо, круглые спидометр и дефлекторы обдува. Но сама «приборка» — цифровая, а по центру приборной панели красуется большой сенсорный экран мультимедийной системы. О силовой установке седана в компании умолчали.



Китайцы пишут, что модель с дизайном по мотивам Chaopai может появиться в течение пары лет. Ну а кроссовер Haval First Love, вероятно, выйдет на домашний рынок уже в этом году.