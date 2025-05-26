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  • Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех

Дело не в стоимости: почему платные дороги – удовольствие не для всех

26.05.2025 2070 5 2

До лета осталось всего ничего, а значит, у многих уже чешется правая пятка надавить на газ и рвануть куда-нибудь в вояж по стране. И при составлении маршрутов на отпуск некоторые начинают прикидывать, ехать ли по платным трассам или лучше сэкономить и отправиться в путешествие по колдобинам бесплатных дорог. Домчаться из Москвы до Казани за восемь часов – это очень заманчиво. Но надо ли? И дело не только в стоимости платных трасс.

Мне регулярно приходится ездить по трассам М-11, М-12 и ЦКАД. По М-4 тоже ездил неоднократно, но не так часто, как по предыдущим дорогам. Разумеется, стоимость проезда меня не устраивает, и это совершенно понятное недовольство. Не всегда радует и бесплатная альтернатива, которая к тому же иногда существует более на бумаге, чем в действительности. Но всё же из Петербурга в Москву я чаще езжу по М-11, а не по бесплатной М-10: так получается намного быстрее и, скажу честно, удобнее. Правда, обычно эти поездки удовольствия не приносят. И не потому, что я жадный, а потому, что на этих дорогах часто встречаются те, кого там быть не должно в принципе.

Первая категория таких неуместных типов – это, конечно, жлобы. То есть, те самые люди, которые норовят проскочить под шлагбаум «паровозиком». То есть бесплатно. Я отчасти могу понять тех, кому не нравится платить за проезд: это дорого и морально больно. Но так кто же мешает в этом случае поехать по М-10? Хочется быстрее? Тогда платите. Оплата проезда в том числе уходит и на содержание этих в целом неплохих трасс. И тот, кто по ним ездит и их оплачивает, позволяет себе ехать по более-менее качественному асфальту, не рискуя попасть в огромную яму. А ночью – ещё и с хорошим освещением. Оправдывать свою попытку проехать на халяву тем, что, мол, Автодор зажрался, – это самое настоящее жлобство. Всё-таки основная причина не в чувстве справедливости, а в жадности. И в итоге за таких благородных борцов с системой платят нормальные люди. Да-да, наивность, розовые очки и всё такое прочее – это я понимаю, можете упрекать. Но сначала заплатите за проезд, потому что иначе эти упрёки кажутся ещё одним проявлением жлобства. К тому же вся эта история с проскакиванием без оплаты – это воровство. И не только у Автодора (он не разорится), но и у тех, кто этот проезд оплачивает за себя и за того дядю. То есть и у меня.

Вторая категория – это те, кого грубо, но точно называют свиньями. Мусор на обочинах и парковках при пустых баках – это норма. Загаженные, извиняюсь, клозеты – тоже. Убираются там регулярно, но успеть на некоторыми нашими согражданами очень сложно – за ними надо ходить следом с тряпками в руках. И это грустно. А ещё грустно видеть прикованные к стене цепями рулоны туалетной бумаги. Отдать пять тысяч за проезд, чтобы свистнуть рулон за 50 рублей – это, конечно, мощно. На такое способен только сверхжлоб или сверхсвин, и судя по цепям, таких супергероев хватает. В общем-то, наличие таких персонажей неприятно само по себе. Но это не главное.

Главное – это уровень водительского мастерства, который часто демонстрируют на платных трассах. Само собой, фразеологизм «валить на все бабки» на платке некоторыми персонажами реализуется на полную катушку. При этом я иногда с огромным недоумением наблюдаю, например, загорающиеся «стопари» переднеприводных машин при перестроениях и в поворотах. А потом совершенно без недоумения читаю новости о том, что в очередное ДТП попали штук пять-шесть автомобилей. С таким умением управлять автомобилем – это очень грустно, но абсолютно нормально.

И ещё один момент – это то, на чём иногда пытаются поставить рекорд скорости дорвавшиеся до почти хорошего асфальта наездники. Летние шины зимой – ерунда, лысые, с торчащим кордом – пустяк. Находящаяся в состоянии клинической смерти «девятка», разогнавшаяся до 130 км/ч, – обычная картина. Но в ДТП на платных трассах виноваты, конечно же, дорожники, которые что-то там построили как-то бестолково.

На самом деле единственная существенная проблема этих трасс – местами завышенная стоимость проезда. Всё остальное – от жлобства, свинства и разгильдяйства тех, кто по этим трассам ездит. К сожалению, бороться с этими явлениями так же бесполезно, как и с тарифами Автодора. А трагических последствий от них много, и поэтому там, где надо ехать с комфортом, приходится ездить в напряжении. И выкладывать за это свои деньги.

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5 комментариев
26.05.2025 12:53
Papirus

Дело в том, что «за свои деньги» выезжать туда не многие могут себе позволить. Большая доля пользующихся платкой - «персональщики» или те, кому предприятия оплачивают проезд. Я за свои деньги тоже туда без нужды не поеду (у меня, слава богу, конторский транспондер). На М4 ситуация другая - там тарифы ниже и много дачников и отпускников (когда едут 3-4 чел тариф оправдывается по сравнению с РЖД).
И прежде всего потому, что не хочу из своего кармана кормить ротенберговских жлобов из Автодора.
Касательно удобства и скорости… формально да, но та же М11 (да и М12) очень монотонны, от того утомительны. Заправки редки, и на них огромные очереди. Зимой частенько трасса не чистится сразу после снегопадов, местами и освещения нет.
Что касается «зайцев», не согласен что они влияют на ценообразование, ротенберги там заложили такую маржу, что наркодилеры рыдают, подсчитывая убытки. Тем не менее, на хвост садиться не даю.

1
26.05.2025 13:05
Witalij

Что есть то есть, очень низкий уровень культуры вождения и времяпровождения в дороге. Особенно "режет" глаза когда есть сравнить с чем.

1
27.05.2025 00:38
Papirus

Не в оправдание - прокатитесь по Черногории, Абхазия покажется образцом водительской культуры… начиная с того, что каждый первый за рулём под мухой.

26.05.2025 22:42
Денис Смирнов

В копилку ещё добавлю непонимание большинством правила "не занимай левую при свободной правой", когда едут свои 110 в левом ряду, или при опережении двух фур остаются в левом, хотя между фурами метров 500 🤦

И массовое забивание на правила остановки. Последний случай с М12 вообще жуткий пример...

Завидую немцам, где учат с автошколы, как ездить по автобанам — иногда смотрю POV и наслаждаюсь порядком на дороге (хоть и не абсолютным)

1
27.05.2025 00:36
Papirus

У нас в автошколах готовят только к сдаче экзамена в ГАИ (и то плохо), что такое езда по автомагистрали новоявленному автовладельцу неведомо. Тем более что и учебная езда там запрещена, а после автошколы работают с инструктором хорошо если процентов 5. Я уж не говорю про курсы контраварийной подготовки. Поэтому понятия о поведении на магистралях никто не прививает.

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