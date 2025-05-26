Мне регулярно приходится ездить по трассам М-11, М-12 и ЦКАД. По М-4 тоже ездил неоднократно, но не так часто, как по предыдущим дорогам. Разумеется, стоимость проезда меня не устраивает, и это совершенно понятное недовольство. Не всегда радует и бесплатная альтернатива, которая к тому же иногда существует более на бумаге, чем в действительности. Но всё же из Петербурга в Москву я чаще езжу по М-11, а не по бесплатной М-10: так получается намного быстрее и, скажу честно, удобнее. Правда, обычно эти поездки удовольствия не приносят. И не потому, что я жадный, а потому, что на этих дорогах часто встречаются те, кого там быть не должно в принципе.
Первая категория таких неуместных типов – это, конечно, жлобы. То есть, те самые люди, которые норовят проскочить под шлагбаум «паровозиком». То есть бесплатно. Я отчасти могу понять тех, кому не нравится платить за проезд: это дорого и морально больно. Но так кто же мешает в этом случае поехать по М-10? Хочется быстрее? Тогда платите. Оплата проезда в том числе уходит и на содержание этих в целом неплохих трасс. И тот, кто по ним ездит и их оплачивает, позволяет себе ехать по более-менее качественному асфальту, не рискуя попасть в огромную яму. А ночью – ещё и с хорошим освещением. Оправдывать свою попытку проехать на халяву тем, что, мол, Автодор зажрался, – это самое настоящее жлобство. Всё-таки основная причина не в чувстве справедливости, а в жадности. И в итоге за таких благородных борцов с системой платят нормальные люди. Да-да, наивность, розовые очки и всё такое прочее – это я понимаю, можете упрекать. Но сначала заплатите за проезд, потому что иначе эти упрёки кажутся ещё одним проявлением жлобства. К тому же вся эта история с проскакиванием без оплаты – это воровство. И не только у Автодора (он не разорится), но и у тех, кто этот проезд оплачивает за себя и за того дядю. То есть и у меня.
Вторая категория – это те, кого грубо, но точно называют свиньями. Мусор на обочинах и парковках при пустых баках – это норма. Загаженные, извиняюсь, клозеты – тоже. Убираются там регулярно, но успеть на некоторыми нашими согражданами очень сложно – за ними надо ходить следом с тряпками в руках. И это грустно. А ещё грустно видеть прикованные к стене цепями рулоны туалетной бумаги. Отдать пять тысяч за проезд, чтобы свистнуть рулон за 50 рублей – это, конечно, мощно. На такое способен только сверхжлоб или сверхсвин, и судя по цепям, таких супергероев хватает. В общем-то, наличие таких персонажей неприятно само по себе. Но это не главное.
Главное – это уровень водительского мастерства, который часто демонстрируют на платных трассах. Само собой, фразеологизм «валить на все бабки» на платке некоторыми персонажами реализуется на полную катушку. При этом я иногда с огромным недоумением наблюдаю, например, загорающиеся «стопари» переднеприводных машин при перестроениях и в поворотах. А потом совершенно без недоумения читаю новости о том, что в очередное ДТП попали штук пять-шесть автомобилей. С таким умением управлять автомобилем – это очень грустно, но абсолютно нормально.
И ещё один момент – это то, на чём иногда пытаются поставить рекорд скорости дорвавшиеся до почти хорошего асфальта наездники. Летние шины зимой – ерунда, лысые, с торчащим кордом – пустяк. Находящаяся в состоянии клинической смерти «девятка», разогнавшаяся до 130 км/ч, – обычная картина. Но в ДТП на платных трассах виноваты, конечно же, дорожники, которые что-то там построили как-то бестолково.
На самом деле единственная существенная проблема этих трасс – местами завышенная стоимость проезда. Всё остальное – от жлобства, свинства и разгильдяйства тех, кто по этим трассам ездит. К сожалению, бороться с этими явлениями так же бесполезно, как и с тарифами Автодора. А трагических последствий от них много, и поэтому там, где надо ехать с комфортом, приходится ездить в напряжении. И выкладывать за это свои деньги.
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Дело в том, что «за свои деньги» выезжать туда не многие могут себе позволить. Большая доля пользующихся платкой - «персональщики» или те, кому предприятия оплачивают проезд. Я за свои деньги тоже туда без нужды не поеду (у меня, слава богу, конторский транспондер). На М4 ситуация другая - там тарифы ниже и много дачников и отпускников (когда едут 3-4 чел тариф оправдывается по сравнению с РЖД).
И прежде всего потому, что не хочу из своего кармана кормить ротенберговских жлобов из Автодора.
Касательно удобства и скорости… формально да, но та же М11 (да и М12) очень монотонны, от того утомительны. Заправки редки, и на них огромные очереди. Зимой частенько трасса не чистится сразу после снегопадов, местами и освещения нет.
Что касается «зайцев», не согласен что они влияют на ценообразование, ротенберги там заложили такую маржу, что наркодилеры рыдают, подсчитывая убытки. Тем не менее, на хвост садиться не даю.
Что есть то есть, очень низкий уровень культуры вождения и времяпровождения в дороге. Особенно "режет" глаза когда есть сравнить с чем.
Не в оправдание - прокатитесь по Черногории, Абхазия покажется образцом водительской культуры… начиная с того, что каждый первый за рулём под мухой.
В копилку ещё добавлю непонимание большинством правила "не занимай левую при свободной правой", когда едут свои 110 в левом ряду, или при опережении двух фур остаются в левом, хотя между фурами метров 500 🤦
И массовое забивание на правила остановки. Последний случай с М12 вообще жуткий пример...
Завидую немцам, где учат с автошколы, как ездить по автобанам — иногда смотрю POV и наслаждаюсь порядком на дороге (хоть и не абсолютным)
У нас в автошколах готовят только к сдаче экзамена в ГАИ (и то плохо), что такое езда по автомагистрали новоявленному автовладельцу неведомо. Тем более что и учебная езда там запрещена, а после автошколы работают с инструктором хорошо если процентов 5. Я уж не говорю про курсы контраварийной подготовки. Поэтому понятия о поведении на магистралях никто не прививает.