Некоторые технологии из сферы обслуживания и ремонта автомобилей, бывшие модными или даже рядовыми в прошлом, сегодня впали в глубокое забвение. Купить новый автомобиль и порезать ему лобовое стекло? Легко! Давайте вспомним, зачем так поступали и даже платили за эту услугу деньги.

Если представить, что маркетологи решат заново раскрутить сервис, бывший весьма популярным в 80-е и отчасти в начале 90-х, им можно будет только посочувствовать: современному автовладельцу разъяснить пользу от нанесения канавок-надрезов на лобовое стекло непросто. А ведь на заре появления этой услуги её цель казалась вполне логичной и разумной: она должна была повысить качество очистки стекла и продлить ему жизнь, уменьшив эффект затирания песком и пылью. А ещё она была призвана сократить расход омывающей жидкости и дать возможность экономить на более редкой замене щёток стеклоочистителя. Не знаем, найдется ли среди наших читателей хоть один, помнящий эту историю, но реклама сей услуги была не редкостью в российской автомобильной прессе в 1993-1995 годах. Как минимум в Москве и Санкт-Петербурге в то время можно было без труда найти сервис, где вам «пропилили» бы лобовое стекло автомобиля за полчаса! Зачем и кто это придумал?

Методика под названием Farseer safety grooves (в переводе с английского – защитные канавки для дальнего обзора) стала делом всей жизни для финского изобретателя по имени Микко Парецкой (Mikko Paretskoi) из городка Вантаа, расположенного недалеко от Хельсинки. Способ очистки щёток дворников посредством их прохождения через рельефные канавки, прорезанные в поверхности лобового стекла, Микко изобрёл и запатентовал в 1974 году. С тех пор он планомерно и системно занимался в странах Скандинавии и за её пределами популяризацией, продвижением и параллельным улучшением технологии. В методику Farseer safety grooves входили разработанные изобретателем профиль защитных канавок и специальный станок для их нанесения. Последний представлял собой привод с алмазным диском, двигающийся по направляющей, прикреплённой к стеклу с помощью присосок. Первые станки изобретателя вращали алмазный диск с помощью электродвигателя, а более поздние модели могли подключаться к пневматическим магистралям, имевшимся практически на любом автосервисе.

Нанесённые на стекло с помощью абразивного резака канавки имели длину чуть больше длины щёток. Располагались надрезы немного выше зоны парковки «дворников», параллельно им, и, соответственно, щётки пересекали канавки при каждом взмахе, оставляя на их профиле загрязнения в виде песка, липкой смолы древесных почек и другого мусора. Высокоточный алмазный резак, идущий по жесткой направляющей, позволял формировать канавку строго определённого профиля – глубиной 0,3 мм и шириной 3,5 мм. А, вернее, даже две канавки рядом, поскольку профиль Farseer safety groove напоминал лыжню.

Фото: Евгений Балабас

Вот так выглядят нарезанные канавки на лобовом стекле Saab 900 1981 года выпуска. Человек, купивший старую машину под восстановление лет пять назад, долго не мог понять, что это такое и для чего. Поскольку информацию об этой методике даже в Интернете найти уже довольно сложно, он долго не мог получить ответ даже на автомобильных форумах.

Для продвижения своего изобретения Микко Парецкой организовал компанию Mikopa, название которой, как нетрудно заметить, образовано из его имени и фамилии. И принято считать, что первым успехом для изобретателя стал контракт с финской полицией, на стёкла автомобилей которой он и нанес первую значительную «партию» своих очищающих канавок. Предсказуемо, что поначалу разработчик пилил стёкла самостоятельно, не доверяя это дело никому, чтобы не скомпрометировать изобретение браком от небрежности или кривых рук.

Микко Парецкой лично наносит Farseer safety grooves. Фото: salmonsafetygroove.blogspot.com​

Изобретатель умер в 2005 году в возрасте 70 лет, но дело продолжил его сын Рейо Парецкой.

Рейо Парецкой за работой (2013 год). Фото: salmonsafetygroove.blogspot.com

Процедура нарезки Farseer safety grooves в целом была достаточно простой и быстрой. Дольше приходилось устанавливать направляющую шину, нежели непосредственно резать. На одну канавку приходилось тратить около десяти минут, на две, соответственно, вдвое дольше. Стоимость тоже считалась умеренной, иначе было бы сложно продвигать методику на коммерческом рынке. К примеру, в Москве в 1993 году за два надреза на лобовом стекле легкового автомобиля просили 40 долларов (правда, в рублях). Впрочем, у нас коммерсанты из автосервисной сферы, располагавшие станком для нарезки, ориентировались не на владельцев Жигулей и Москвичей, поэтому особой скромностью в своих запросах не отличались

Реклама технологии Farseer safety grooves в 80-е и 90-е встречалась в автомобильной прессе многих стран Европы, хотя в северных странах, близких к родине Микко, она, разумеется, стала наиболее популярной. По словам пиарщиков того времени, эффект должен был быть впечатляющим, но, увы, многих отпугивала радикальность технической стороны вопроса. Как ни крути, а лобовое стекло для автолюбителя – это святое, и пропил на нем алмазным диском ощущался если не как рубец на сердце, то уж точно как надрез на шине колеса…

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В конечном итоге технология Farseer safety grooves ушла в историю. Где-то в Финляндии и в Скандинавии эту услугу, вероятно, еще можно встретить, но былая популярность сошла на нет. В современную философию владения автомобилем «вечные» стёкла и «вечные» дворники, как и та самая «вечная» иголка для примуса, вписываются плохо – людям такое стало не нужно.