Каждый год в Гран-При Российской Дрифт Серии появляются новые проекты, и этот сезон не стал исключением. Так, Григорий Гусев из команды LUKOIL Racing Drift Team впервые выступил на Toyota Supra A90. Для этого абсолютно новый автомобиль был полностью разобран и превращен в бескомпромиссный дрифт-кар. Сегодня мы рассмотрим его подробнее.

В прошлом сезоне Григорий Гусев тоже выступал на новом для себя автомобиле – праворульной BMW E92. До этого он ездил только на разных Toyota Chaser: ему эта платформа очень нравится. Но в соответствии с концепцией LUKOIL Racing Drift Team, пилоты команды не должны выступать на старых машинах. Задумка создать дрифт-кар на базе Toyota Supra A90 возникла достаточно давно, но было ясно, что постройка проекта займет много времени. Именно поэтому сначала появилась E92, а параллельно шли работы над Супрой.

Снаружи

Итак, это была совершенно новая Toyota Supra в кузове А90. Ее привезли из Японии и… сразу же полностью разобрали. Честно говоря, от изначального автомобиля здесь практически ничего не осталось, но покупка свежей машины под проект определенно оправдана. Хотя бы потому, что кузов Toyota Supra A90 намного жестче, чем, например, у Chaser, который сильнее реагировал на нагрузки и, как говорится, трещал по швам.

Supra одета в обвес фирмы HGK. Купить его сейчас тяжело, и ожидание заказа составило около восьми месяцев. Двери, капот, крылья, багажник, передний и задний бамперы и крыша теперь стеклопластиковые. Под передним бампером расположилась карбоновая губа, а в капоте появилась карбоновая «ноздря» охлаждения. Кроме того, она придает автомобилю свой стиль. На заднем стекле – карбоновый диффузор. Установлены спойлер и форточки из того же материала, и из него же на заказ сделаны зеркала в стиле Формулы 1. Специально под этот проект в компании Power Wheels были изготовлены колесные диски, а боковые стекла заменили на поликарбонатные. Оригинальные фары ставить не стали вообще – они очень тяжелые, а борьба за массу идет нешуточная. Поэтому вместо них сделали карбоновые маски и наклеили на них наклейки – смотрится красиво! А для прохождения технической комиссии установили дополнительный свет.

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Внутри

В салоне все строго и по-спортивному стильно. Разумеется, здесь вварен каркас безопасности, установлены водительский ковш Sparco Circuit II с ремнями безопасности FOR и быстросъемный руль OMP. Торпедо, центральный тоннель и дверные карты выполнены из карбона. Вся необходимая информация о состоянии автомобиля выводится на электронную приборную панель eDash. За пилотом расположилась обязательная в гоночной машине перегородка (она же – firewall), отделяющая салон и водителя от топливной системы и системы охлаждения. С целью снижения веса автомобиля она сделана из легкого алюминия. Установлена система пожаротушения и гидроручник фирмы HGK с главным тормозным цилиндром Tilton.

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Железо

В технической части в этой Toyota Supra A90 поменяли абсолютно все. Под капотом расположился лучший двигатель для дрифта – легендарный 2JZ-GTE. Разумеется, он существенно доработан. Теперь в нем есть и кованые поршни, и кованые шатуны, и гоночные распредвалы, и клапаны с новыми пружинками и тарелками. Рабочий объем двигателя увеличивать не стали – он остался трехлитровым, но внедрили турбину Precision Turbo 6466. Форсунки высокой производительности – Injector Dynamics ID1700, рассчитанные на применение топлива E85+. То есть, на топливо, состоящее на 85% из этанола и на 15% – из бензина. Поскольку аппетит у спортивной Супры завидный, топливных насоса здесь три. А омологированный топливный бак Radium Engineering для создания оптимальной развесовки расположился сзади. В багажнике установлены и большой радиатор, и два мощных вентилятора системы охлаждения. Охлаждающую жидкость качает электрическая помпа, ну а вишенка на торте – электронный блок управления двигателем производства Link. Электропроводка, кстати, тоже далеко не серийная, а Mil Spec с негорючими проводами и гоночными разъемами. Выпускная система, само собой, тоже построена новая, причем ее сделали максимально облегченной: коллектор сварен из нержавейки, а идущая от него труба – титановая. Мощность прокаченного 2JZ составляет примерно 900 л.с., а крутящий момент – около 900 Нм.

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В трансмиссии тоже не осталось ничего от серийной Супры. Коробка передач – секвентальная кулачковая от компании Samsonas, приводы – усиленные, кардан – из просто незаменимого карбона, сцепление – OS Giken. А редуктор Winters Performance позволяет быстро менять главную пару под разные трассы.

Передняя и задняя подвески – Wisefab с амортизаторами Feal Suspension без выносных бачков. Это упрощенная версия амортизаторов, продукцию этого бренда команда раньше не использовала, и в этом сезоне ее возможности испытают впервые. Было бы странно, если бы на Супре осталась родная рулевая электрорейка: уж если менять – так всё. Так и получилось, потому что в комплекте с подвеской шел кит для установки рулевой рейки от BMW E92. Тормозная система с шестипоршневыми суппортами спереди, четырехпоршневыми – сзади и отдельными четырехпоршневыми, отвечающими за «ручник», используется от компании Wilwood.

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Перед стартом сезона RDS GP 2025 команда протестировала новую Супру на соревнованиях в Усть-Лабинске, а затем – на подмосковном автодроме ADM Raceway в Мячково. Основная задача заключалась в том, чтобы попробовать в деле разные конфигурации передней подвески от различных производителей. Пока вернулись к старым проверенным вариантам, но на каждой трассе в любом случае приходится искать свой «конфиг», так что некоторые изменения в будущем еще вполне возможны.