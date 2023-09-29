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Праворульная BMW? Для дрифта? Тюнинг BMW 3 series V E92

29.09.2023 25 0 0

BMW в соревнованиях по дрифту – не редкость, а скорее норма. Праворульные «японцы» вроде Toyota Mark II и Nissan Skyline – тоже. Но… праворульная BMW? Как выясняется, почему нет – особенно если пилоту так привычнее.

Пилот этого болида – уроженец Находки Григорий Гусев, выступающий в дрифте с 2018 года. Он выиграл зимний ледовый чемпионат Приморского края, а в 2019 году принял участие в летнем чемпионате РДС-Восток, став по итогам сезона вице-чемпионом. В RDS GP Григорий дебютировал в 2019-м. Тогда он проехал один этап – в Красноярске, где занял четвертое место. С 2021 года Гусев выступает за команду LUKOIL Racing Drift Team, причем и в Гран При Российской Дрифт Серии, и в RDS EUROPE.

До этого сезона Григорий ездил только на автомобилях Toyota Chaser – ему очень нравится эта платформа. Но спонсорство предполагает условия – а в соответствии с концепцией LUKOIL Racing Drift Team пилоты не должны выступать на старых машинах. В команде предпочитают современные и более эстетичные гоночные автомобили, поэтому было принято решение поменять болид. Пилот и команда сошлись во мнении, что шасси BMW E92 отлично подходит для нового проекта. Ну а необычная праворульная BMW была выбрана потому, что Григорий привык к правому рулю и все его предыдущие проекты были праворульные. Здесь ограничений не было, поэтому он привез из Японии праворульную E92.

Снаружи

Эта BMW E92 упакована в боди-кит HGK EuroFighter из карбон-кевлара. Фактически штатной тут осталась только основа кузова, а все навесные элементы заменены: капот, передний и задний бамперы, передние и задние крылья, двери, пороги, багажник и даже крыша. Стекла заменены на поликарбонат. Установлен сплиттер под передний бампер, сплиттеры под пороги и даже карбоновые рамки дверных стекол. В качестве передних шин выбраны Sailun 265/35/18, сзади по правилам чемпионата используются Goodride Sport RS 265/35/18.

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Внутри

Салон автомобиля одновременно аскетичный и весьма стильный. Выбранный карбон-кевларовый комплект для E92 включает в себя не только кузовные детали, но и элементы интерьера: торпедо, дверные карты, центральную консоль, платформу под ноги пилота и так далее. Установлены ковш и ремни безопасности Sparco, руль OMP, вварен каркас безопасности Death Proof Mods. Вместо комплекта приборов используется единая электронная панель eDash.

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Железо

Машина праворульная, а раз так, то под капотом BMW оказался 2JZ-GTE. Само собой, мотор серьезно доработан. Кованая поршневая группа под расточенные цилиндры, доработанная ГБЦ с новыми клапанами с титановыми тарелками, новые распредвалы – это лишь начало большого списка. А еще здесь с заводской схемы битурбо с двумя небольшими «улитками» перешли на одну более производительную турбину Precision 6466, которая развивает рабочее давление в 1,7 бара.

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В качестве ЭБУ выбран Link G4X Fury X. А нужен он в том числе для того, чтобы работать с новым топливом. Ведь вместо бензина в баке залит… спирт. Итоговая мощность двигателя составляет примерно 850-900 л.с., а крутящий момент – 950 Нм.

Автомобиль оснащен секвентальной коробкой передач RS90 от компании Samsonas и редуктором Winters Performance, сцепление – OS Giken R3C. Тормоза здесь – от Wilwood, а гидравлический ручник от той же HGK, что дала машине обвес. Подвеска – от популярной в дрифт-кругах компании Wisefab, а регулируемые амортизаторы – от Nitron.

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RDS GP

На данный момент по итогам шести прошедших этапов RDS GP Григорий Гусев занимает седьмую строчку в личном зачете чемпионата. Всего в сезоне 2023 запланировано семь раундов Гран При Российской Дрифт Серии. Финал состоится 14-15 октября на Сочи Автодроме.

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Список доработок:

  • Кованые поршни JE Pistons
  • Кованые шатуны BC
  • ГБЦ и сам блок цилиндров доработаны
  • Цилиндры расточены до 86,5 мм
  • Увеличены впускные и выпускные окна
  • Клапаны Ferrea увеличенного на 1 мм размера
  • Пружины клапанов Brian Crower
  • Титановые тарелки клапанов
  • Распредвалы Power Division 274
  • Стальные бугели и усиленный кронштейн натяжителя ГРМ Real Street Performance
  • Кевларовый ремень ГРМ Gates
  • Две заводские турбины заменены на одну более производительную турбину Precision 6466, давление: 1,7 бар
  • Вестгейт Tial Sport MV-R 44 мм
  • Форсунки Injector Dynamics 1700 сс
  • Система охлаждения HGK (большой радиатор с двумя вентиляторами для улучшения развесовки расположен в багажнике)
  • Увеличенный до 9,5 литра масляный поддон Titan Motorsport
  • Топливный бак и топливная система Radium Engineering
  • ЭБУ Link G4X Fury X
Германия спортивные авто тюнинг автоспорт дрифт

 

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