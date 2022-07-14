Многие почему-то считают, что топовые пилоты RDS ездят на спортивных купе – Nissan Silvia , Toyota Supra , Nissan Skyline и так далее, а седаны – выбор начинающих или экономных спортсменов. На самом деле мы уже доказывали, что это нет так , и вот еще одно подтверждение: Toyota Mark II сибирского «силовика» Евгения Лосева.

О пилоте

Евгений Лосев в RDS GP 2022 выступает за коллектив Sintec Fresh Auto Drift, который в прошлом году стал победителем в командном зачете. Сам Евгений познакомился с дрифтом в далеком 2008 году – его первая гонка состоялась в Иркутске на стадионе «Труд». В 2012 году он построил «Жигули» с мотором 3S-GTE и приехал на Drift Battle на трассу «Красное кольцо» в Красноярске, но к соревнованиям его не допустили. Именно после этого отказа и появилась его первая Toyota Mark II в 81-м кузове.

«Я купил совершенно стандартный Mark II и проехал на нем два этапа Drift Battle 2012 на «Красном кольце». На тот момент понимания, какая машина лучше подходит для дрифта, да и особого опыта не было, но мне понравилось управлять Марком, и у меня было четкое видение, что в нем нужно изменить для гонок, так что я привез вторую такую же машину прямиком из Японии. Тогда у нас не было специалистов в этой теме. Просто я понимал, как мне нужно сделать, чувствовал, как рулится машина, как едет и так далее, и делал все по наитию», — вспоминает Евгений Лосев.



Вторую машину уже начали готовить к соревнованиям серьезно: вварили каркас безопасности по регламенту, собрали мотор мощностью 500 лошадиных сил, поставили переднюю подвеску от Nissan Silvia и так далее. С самого первого сезона Евгений «заехал» на ней в тройку призеров. Первыми были Аркадий Цареградцев и Георгий Чивчян, Лосев — третий. Так прошли два сезона подряд. Автомобиль пилота устраивал, так что смысла строить что-то новое не было. С тех пор Евгений Лосев неизменно выступает на своей Toyota Mark II. Конечно, каждый год эта машина получает новые доработки, а в 2020-м году была полностью перестроена.



Снаружи и в салоне



Экстерьер дрифт-болида построен по классическому рецепту: все внешние кузовные элементы, кроме крыши, заменены на пластиковые для снижения веса и облегчения ремонта. На автомобиль установлено расширение от компании Monster Service. Все стекла, кроме лобового, заменены на поликарбонат. Над выбором цвета думать не пришлось: кузов просто оклеен в командную ливрею Sintec Fresh Auto Drift. Кстати, первый Марк Евгения тоже был красным. Колесные диски – от SKILL, а дизайн их разработан специально для Евгения Лосева.

Интерьер тоже выполнен просто и по-спортивному: удаление всего «гражданского», омологированный каркас, ковши, пятиточечные ремни безопасности, руль OMP, кастомное торпедо и приборка от MoTeC.



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Техника

На самом деле, в заголовке мы немного слукавили. Дело в том, что мощность этого автомобиля – не 1000, а «всего» 953 л.с., зато крутящий момент достигает 1000 Нм. И снята такая мощность не с V8: под капотом здесь двигатель 2JZ-GTE со строкер-китом Brian Crower, повышающим рабочий объем до 3,4 литра. Сам мотор для лучшей развесовки немного смещен внутрь колесной базы. В паре с ним работает секвентальная четырехступенчатая КП фирмы TTI. При этом редуктор здесь – заводской от 81-го Марка, но с блокировкой 2-way, и приводы с карданом тоже стоковые.

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Список доработок, позволивших снять с 3,4 литра почти тысячу сил, обширный: поршневая группа от СР, шатуны Carrillo Pro-H, вкладыши и полукольца Clevite, распредвалы GSC Power Division S1, облегченный коленвал Brian Crower BC5309LW, воздушный фильтр АЕМ 102 мм, турбина Precision GEN2 PT6870, а также система сухого картера PHR. Моторное масло применяется "общекомандное", Sintec, и меняется после каждой гонки, потому что в заездах дрифт-кары испытывают максимальные нагрузки. Кстати, на болидах, работающих на спирте, моторное масло и вовсе меняется в конце каждого гоночного дня.

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Топливная система тоже спортивная: в багажнике установлен омологированный бак Radium, внутри которого трудятся целых три насоса, а мотор питают форсунки Injector Dynamics 1300, подающие топливо SF-108 Turbo. Радиатор охлаждения также стоит сзади.

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Передняя подвеска здесь от Nissan Silvia S15, подрамник кастомный (изготовлен на ЧПУ), рычаги и кулаки – от Max. Задняя подвеска – кастомная от компании Swapworks, но создана на базе деталей от Toyota Mark II. Вкруг установлены стойки Spectrum SM50 NEO Drift Spec с регулировками жесткости, сопротивления сжатия и отбоя, что позволяет максимально точно настраивать подвеску автомобиля для обеспечения наилучшего сцепления и плавности перекладок во время дрифта.



На трассе



Несмотря на мощность автомобиля в 950 лошадей, в соревнованиях пилотом используется настройка на примерно 800 сил (первая из трех предустановленных программ). Полный табун работает редко — когда зацепа много и нужно «подкинуть» лошадок. К тому же в этом сезоне Гран При РДС используется моношина, и в максимальной мощности нет необходимости.

«Я вырос на «Красном кольце». Эта трасса очень интересная, техничная, и не каждый пилот может проехать ее грамотно – нужно использовать правильные техники прохождения траектории и точно настраивать подвеску. Московские трассы более ходовые, и для них нужен другой стиль вождения. В Красноярске же можно ехать на 500-сильном автомобиле и спокойно бороться с 800-сильными монстрами», — рассказывает Евгений.

По итогам прошедших трех этапов RDS GP 2022 Евгений Лосев занимает пятое место в командном зачете, а Sintec Fresh Auto Drift – второе место в командном зачете. Впереди еще четыре этапа, ближайший из которых состоится 23-24 июля в Красноярске.

