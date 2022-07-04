RDS GP в самом разгаре: Дамир Идиятулин выиграл еще один этап и вырвался в лидеры

Гран При Российской Дрифт Серии 2022 стартовал в Москве, продолжился в Нижнем Новгороде и снова вернулся в Москву. По итогам прошедших этапов лидером личного зачета является Дамир Идиятулин. Интрига накаляется.

Главный чемпионат страны по дрифту, Гран При Российской Дрифт Серии, в этом году представил новые составы команд. Цвета команды чемпиона сезона-2021, которая теперь называется SINTEC FRESH AUTO DRIFT, защищают опытнейшие Дамир Идиятулин на Toyota Altezza, Евгений Лосев на Toyota Mark II и Денис Мигаль на Lexus IS 340.



В составе «FailCrew Дарксайд» едут Аркадий Цареградцев на Nissan FairLady Z, Иван Никулин на Nissan Silvia S15 и Алексей Вахтин на Toyota Altezza. Цвета легендарной команды «Форвард Авто» традиционно защищают Георгий Чивчян на Nissan Silvia S15 и атлет Red Bull Роман Тиводар на Nissan Silvia S15, к ним присоединился дебютант Леонид Шнайдер, также на Nissan Silvia S15.



Коллектив BY Motorsport представляют Сергей Cак на Nissan Silvia S14 и два новых для команды пилота —Дмитрий Ермохин на Nissan Silvia S15 и Антон Дмитриенко на Toyota Mark II. Состав «Московского спорта» ожидаем — это Федор Дзежиц и Евгений Ружейников, оба пилота выступают на Nissan Silvia S15. В LUKOIL Racing Drift Team к Андрею Астапову на Lexus IS 200 присоединились Григорий Гусев на Toyota Chaser и Магомед Омаров на Toyota Altezza. В составе STAR PËR STARS AIMOL едут Сергей Кабаргин на гиперкаре Flanker F, Борис Абрамов на BMW 3 Series E46 и любимец публики Чарльз Нг из Гонконга, который вернулся за руль Nissan Silvia S14.

В Carville Racing Николай Горковенко на BMW 3 Series E36 стал партнером Никиты Шикова на Toyota GR Supra и Антона Клямко на BMW 2 Series F22. Также RDS GP 2022 выступают легендарный Федор Воробьев на ВАЗ-2105 (единственный участник соревнований, пилотирующий отечественный автомобиль), Илья Федоров на Nissan Stagea, Степан Азаров на Nissan 370Z, Владислав Шубадеров на Nissan Silvia S15 и Анатолий Щербак на Nissan 200SX.



Главным новшеством в сезоне 2022 года стало изменение технического регламента RDS GP и переход на «моношину». Поясняем: раньше каждый пилот мог выбирать любую марку и модель покрышек, главное, чтобы они отвечали регламенту соревнований, но теперь абсолютно все должны использовать шины одного бренда, выбранного организатором. Такие изменения призваны уравнять силы и возможности гонщиков и сделать борьбу на трассе более яркой. Таким образом, исход заездов стал еще больше зависеть от мастерства пилотов и опыта команды, от настройки автомобилей под новые шины.



Фото предоставлены Пресс-центром RDS GP

По традиции новый сезон Гран При Российской Дрифт Серии стартовал на автодроме Moscow Raceway, а запомнился первый этап настоящей сенсацией: Дамир Идиятулин выиграл квалификацию, заработав 100 баллов из 100 возможных. А такая высокая оценка от судей – большая редкость в дрифте.

Дамир вообще провел гоночный уик-энд триумфально, став первым не только в квалификации, но и по итогам этапа. SINTEC FRESH AUTO DRIFT, соответственно, стали победителями в личном зачете.

На следующем раунде Гран При РДС, прошедшем в Нижнем Новгороде, победителем квалификации стал напарник Дамира – Евгений Лосев, еще раз подтвердив, что в SINTEC FRESH AUTO DRIFT собрались настоящие «силовики».



Дамир Идиятулин и Евгений Лосев – представители легендарной сибирской школы дрифта и гоночной трассы «Красное кольцо». А кто может составить конкуренцию столь сильным пилотам? Конечно же, другие сибиряки. На первую ступень пьедестала нижегородского этапа поднялся Георгий Чивчян, а его сокомандник по «Форвард Авто» Роман Тиводар стал третьим, что весьма серьезно изменило расклад в турнирной таблице. Гоча стал лидером, Рома оказался на второй строчке, а Дамир переместился на третью. Но ненадолго.

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Третий этап RDS GP приняла подмосковная трасса ADM Raceway в Мячково. В прошедшие выходные стояла настоящая жара, а борьба на трассе была еще горячее! За лидерство в квалификации развернулась нешуточная битва, сразу несколько пилотов покорили отметку в «90+» баллов. Каждый новый выезд на трассу изменял позиции участников!

В итоге Топ-3 квалы выглядел следующим образом:

1. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 95 баллов