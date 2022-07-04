RDS GP в самом разгаре: Дамир Идиятулин выиграл еще один этап и вырвался в лидеры

Главный чемпионат страны по дрифту, Гран При Российской Дрифт Серии, в этом году представил новые составы команд. Цвета команды чемпиона сезона-2021, которая теперь называется SINTEC FRESH AUTO DRIFT, защищают опытнейшие Дамир Идиятулин на Toyota Altezza, Евгений Лосев на Toyota Mark II и Денис Мигаль на Lexus IS 340.
В составе «FailCrew Дарксайд» едут Аркадий Цареградцев на Nissan FairLady Z, Иван Никулин на Nissan Silvia S15 и Алексей Вахтин на Toyota Altezza. Цвета легендарной команды «Форвард Авто» традиционно защищают Георгий Чивчян на Nissan Silvia S15 и атлет Red Bull Роман Тиводар на Nissan Silvia S15, к ним присоединился дебютант Леонид Шнайдер, также на Nissan Silvia S15.
Коллектив BY Motorsport представляют Сергей Cак на Nissan Silvia S14 и два новых для команды пилота —Дмитрий Ермохин на Nissan Silvia S15 и Антон Дмитриенко на Toyota Mark II. Состав «Московского спорта» ожидаем — это Федор Дзежиц и Евгений Ружейников, оба пилота выступают на Nissan Silvia S15. В LUKOIL Racing Drift Team к Андрею Астапову на Lexus IS 200 присоединились Григорий Гусев на Toyota Chaser и Магомед Омаров на Toyota Altezza. В составе STAR PËR STARS AIMOL едут Сергей Кабаргин на гиперкаре Flanker F, Борис Абрамов на BMW 3 Series E46 и любимец публики Чарльз Нг из Гонконга, который вернулся за руль Nissan Silvia S14.
В Carville Racing Николай Горковенко на BMW 3 Series E36 стал партнером Никиты Шикова на Toyota GR Supra и Антона Клямко на BMW 2 Series F22. Также RDS GP 2022 выступают легендарный Федор Воробьев на ВАЗ-2105 (единственный участник соревнований, пилотирующий отечественный автомобиль), Илья Федоров на Nissan Stagea, Степан Азаров на Nissan 370Z, Владислав Шубадеров на Nissan Silvia S15 и Анатолий Щербак на Nissan 200SX.
Главным новшеством в сезоне 2022 года стало изменение технического регламента RDS GP и переход на «моношину». Поясняем: раньше каждый пилот мог выбирать любую марку и модель покрышек, главное, чтобы они отвечали регламенту соревнований, но теперь абсолютно все должны использовать шины одного бренда, выбранного организатором. Такие изменения призваны уравнять силы и возможности гонщиков и сделать борьбу на трассе более яркой. Таким образом, исход заездов стал еще больше зависеть от мастерства пилотов и опыта команды, от настройки автомобилей под новые шины.
По традиции новый сезон Гран При Российской Дрифт Серии стартовал на автодроме Moscow Raceway, а запомнился первый этап настоящей сенсацией: Дамир Идиятулин выиграл квалификацию, заработав 100 баллов из 100 возможных. А такая высокая оценка от судей – большая редкость в дрифте.
Дамир вообще провел гоночный уик-энд триумфально, став первым не только в квалификации, но и по итогам этапа. SINTEC FRESH AUTO DRIFT, соответственно, стали победителями в личном зачете.
На следующем раунде Гран При РДС, прошедшем в Нижнем Новгороде, победителем квалификации стал напарник Дамира – Евгений Лосев, еще раз подтвердив, что в SINTEC FRESH AUTO DRIFT собрались настоящие «силовики».
Дамир Идиятулин и Евгений Лосев – представители легендарной сибирской школы дрифта и гоночной трассы «Красное кольцо». А кто может составить конкуренцию столь сильным пилотам? Конечно же, другие сибиряки. На первую ступень пьедестала нижегородского этапа поднялся Георгий Чивчян, а его сокомандник по «Форвард Авто» Роман Тиводар стал третьим, что весьма серьезно изменило расклад в турнирной таблице. Гоча стал лидером, Рома оказался на второй строчке, а Дамир переместился на третью. Но ненадолго.
Третий этап RDS GP приняла подмосковная трасса ADM Raceway в Мячково. В прошедшие выходные стояла настоящая жара, а борьба на трассе была еще горячее! За лидерство в квалификации развернулась нешуточная битва, сразу несколько пилотов покорили отметку в «90+» баллов. Каждый новый выезд на трассу изменял позиции участников!
В итоге Топ-3 квалы выглядел следующим образом:
1. Роман Тиводар («Форвард Авто») — 95 баллов
2. Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) — 93 балла
3. Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 93 балла
Определить лучших в Топ-32 судьям оказалось не так просто, так что не обошлось без заездов «one more time». Парные дуэли проредили состав пилотов, но трем командам удалось пройти в раунд Топ-16 в полном составе. Счастливчиками стали SINTEC FRESH AUTO DRIFT, «Форвард Авто» и LUKOIL Racing Drift Team.
Ну а чем ближе к финалу, тем более неминуемы потери. Сначала выбыл из борьбы Денис Мигаль, затем Андрей Астапов и Григорий Гусев, Владислав Шубодеров и так далее. В Топ-4 вышли Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Дамир Идиятулин и Леонид Шнайдер.
По итогам этапа Дамир Идиятулин одержал вторую победу в этом сезоне:
1. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT)
2. Леонид Шнайдер («Форвард Авто»)
3. Георгий Чивчян («Форвард Авто»)
Таким образом Дамир снова лидирует в личном зачете чемпионата!
Расстановка сил в командном зачете третьего этапа выглядела следующим образом:
1. «Форвард Авто»
2. SINTEC FRESH AUTO DRIFT
3. «FailCrew Дарксайд»
Четвертый раунд Гран При Российской Дрифт Серии 2022 состоится в конце месяца в Красноярске – 23-24 июля. А мы хотим напомнить вам, что каждый гоночный уик-энд RDS GP – это не только адреналиновые заезды на трассе, мощные автомобили и безумное количество дыма из-под колес, но и большой праздник.
Парад пилотов, автограф-сессии и фото с гонщиками, великолепные promo-girls, розыгрыши призов, дрифт-такси, памятные сувениры от команд и множество других активностей.
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