У большинства людей есть представление, что Арктика – это что-то непролазное и труднодоступное. А мы с друзьями захотели сломать эти стереотипы поездкой на «Москвиче» за 70 000 рублей. Люди не решаются повторить такое, потому что у них нет «прокачанных» машин». По факту мы показываем на своем примере, что не нужно всю жизнь копить деньги на дорогой внедорожник и красивую одежду, чтобы отправиться в путешествие. Вы можете доехать в другой конец нашей огромной страны на том автомобиле, который у вас есть. И не только по асфальту!

В прошлом году мы ездили по зимникам в Арктику на Ямал, в этом году решили взять планку еще выше и нацелились на самый север Якутии. Чтобы попасть на Дальний Восток из западной части России, нужно пересечь Сибирь – огромную историческую территорию, раскинувшуюся от Уральских гор до хребтов тихоокеанского водораздела. Мы проделали этот путь своим ходом в январскую стужу, что не смогло не сказаться на выносливости нашего старенького Москвича-Полярника. Он кряхтел, скрипел рессорами от перегруза и периодически выкидывал нам различные испытания. Так мы добрались до Усть-Кута. Это самый короткий путь в западную Якутию. Из Усть-Кута в Мирный – около 1200 километров дороги, примерно 800 из них – это зимник, который называют «веселым».

Более 60% территории России – вечная мерзлота. А крупнейший субъект страны – Якутия – находится вообще полностью в зоне сплошной вековой мерзлоты. В Республике больше 10 тысяч километров дорог – зимники, которые здесь прокладываются в труднодоступные районы и посёлки.

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Он действует с декабря по апрель, а начинается на самом деле в поселке Верхнемарково Иркутской области и заканчивается в Тас-Юрях Якутии.

Зимник был проложен еще в советское время, в 1975 году. По трассе на грузовиках сюда завозили горючее, грузы, геодезическое оборудование и продукты в западные районы Якутии – центр алмазной добычи России.

Сам зимник считается частью федеральной трассы «Вилюй» и обслуживается организацией МУАД (Мирнинское управление автомобильных дорог).

В какой момент укатанная грунтовка, по которой спокойно перемещаются летом, превращается в зимник, где вне сезона – непролазные болота, я так и не понял, но качество дорог на этом участке очень разное.

От широких скоростных «магистралей» до разбитых узких участков с волнами и кочкарником, где приходилось снижать скорость до 20-30 километров в час и ждать, когда нас пропустят. В основном по этой дороге перемещается только грузовая техника.

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Аварийной техники тоже очень много, ведь если поломаться в таких местах, то проще и дешевле грузовик бросить, чем эвакуировать.

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И за пару дней, которые мы тут ехали, встретили всего лишь несколько легковушек-внедорожников.

По пути встречаются несколько месторождений.

Сытно и вкусно перекусить можно на пикетах. Их полно на пути, но только в Иркутской области.

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Дополнительное топливо лучше взять с собой, так как ни единой заправки на этой дороге нет, а одного бака точно не хватит. Возможно, кто-то и продает на пикетах, но лучше не рисковать и иметь свое – так и делают все водители грузовиков, устанавливая дополнительные баки. Мы в общей сложности взяли с собой 180 литров бензина и раскидали канистры по багажнику и салону.

По поводу ночевок. Тоже рассчитывайте только на себя, гостиниц тут нет, так как все дальнобойщики спят в своих машинах. Можно попробовать напроситься в пикет, но не факт, что разрешат. Нам пришлось ночевать, сидя в Москвиче с заведенным двигателем и включенной печкой. Чтобы не угореть, открыли все окошки.

В общем, покататься на легковом автомобиле здесь – сплошное удовольствие и море новых впечатлений, особенно на старом Москвиче.

Мирный. Отсюда на север до Удачного идет круглогодичная дорога, после чего начинается новый зимник – самый северный в нашей стране.

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Дальше мы отправились по зимнику Анабар в село Юрюнг-Хая – самый северный населённый пункт Дальнего Востока и Якутии, который находится на 72 параллели северной широты.

Более того, мы поехали в январе в самые холода (почти всю дорогу мороз стоял около -50 градусов) в условиях полярной ночи, чтобы показать, насколько этот зимник доступен.

Сам зимник начинается практически на линии Полярного круга.

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Это, кстати, уже четвертая стела полярного круга, которую мы пересекаем на нашем старом Москвиче, причем за один год. И от этого места вам придётся проехать строго на север ещё более тысячи километров!

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Зимник – это настоящая дорога жизни для северных поселков. И это не просто красивое название. Несмотря на то, что почти все поселки располагаются на берегах рек, верховья этих рек не судоходные, поэтому что-то завести по воде невозможно, а по воздуху слишком дорого или запрещено – как ГСМ, например. Есть только короткий холодный период времени, когда можно завести продукты, топливо, стройматериалы и товары хозяйственного назначения. Все то, что необходимо для жизни до следующей зимы.

Примерно треть пути пролегает по лесам, но большая часть идёт по красивейшим рекам Якутии.

Сначала заезжаем в Оленек – такое ласковое название носит административный центр Оленёкского эвенкийского национального района, это село располагается на одноименной реке. Проживает здесь более 2000 человек, большинство из которых эвенки.

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Оленекский улус – самый большой в Якутии. Его площадь сравнима с размерами такой страны, как Польша, что составляет приблизительно 10% от всей Якутии. Еще немного тайги, и мы выходим на лед реки Малая Куонамка.

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Потом у нас по дороге Жилинда – еще одно село в Оленёкском районе Якутии. Расположено оно на левом берегу реки Малая Куонамка, притока Анабара. Население Жилинды – около 700 человек. Основу экономики наслега составляют традиционные отрасли хозяйствования коренного населения Севера.

Почти до самого Саскылаха вдоль зимника растянулись Анабарские столбы – комплекс вертикально вытянутых скал, расположенных по береговой линии. Они образовались как и более известные Ленские столбы благодаря ветровой и водной эрозии за сотни тысяч лет.

В месте слияния рек Большая и Малая Куонамка начинается река Анабар, там представлены самые высокие и самые красивые образования.

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Места здесь такие, что не нужно специально ловить северное сияние, это явление тут постоянно, особенно в полярную ночь, главное, чтобы не было облачности.

Нам приходилось встречать здесь не только мелких представителей фауны, но и северных волков, росомах, оленей, лосей, а в эту поездку мы чуть не столкнулись овцебыком.

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В Анабарском улусе проживает чуть более трех тысяч человек, из который 2300 в райцентре – Саскылахе. Это одно из самых северных административных образований мира. Проживают здесь в основном долгане – одна из коренных малочисленных народностей Севера.

Самый трудный участок пути на зимнике Анабар – между селами Саскылах и Юрюнг-Хая. И это в 1000 км на север от Полярного круга. Тут заканчивается тайга и начинается тундра, а значит, зачастую дуют сильные ветры, которые запечатывают зимник. Его регулярно чистят тракторы, но после них могут очень быстро образовываться новые переметы.

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Юрюнг-Хая – самый северный населённый пункт Якутии и Дальнего Востока. Знаковое и необычное село. Не нужно иметь подготовленный до зубов внедорожник, чтобы добраться сюда.

Село находится практически на краю земли, до Северного Ледовитого океана отсюда всего несколько десятков километров. В поселке живет около 1150 жителей, в основном долганы. Здесь находится современная нефтебаза, куда во время морской навигации доставляют всё топливо для поселков и месторождений вдоль Анабара и уже затем развозят в холодный период по зимникам дальше. А еще сюда не так давно провели оптоволокно, поэтому можно считать, что здесь находится самый северный высокоскоростной интернет.

Самый северный зимник вполне проезжаем практически для любого легкового автомобиля. Нужно всего лишь немного подготовиться: взять тёплую одежду, запас еды и топлива.

Как видите, все возможно. И если даже старый Москвич доехал в Арктику, на самый север Якутии, то и вы на вашем автомобиле сможете сделать то же самое!

Партнёрский материал