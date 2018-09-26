Молодёжный Haval F5 оказался дешевле Haval H6. Новинка доберётся и до России

Молодёжный Haval F5 оказался дешевле Haval H6. Новинка доберётся и до России

106 0 0
В Китае стартовали продажи нового «паркетника» принадлежащего Great Wall бренда Haval. Модель доступна только с одним мотором и передним приводом.

Новую F-серию марка Haval анонсировала весной 2018 года. Как тогда заявили в компании, эта линейка предназначена для покупателей в возрасте 25-30 лет. Серия H теперь позиционируется как «семейная». Любопытно, что в Китае почти каждый кроссовер Хавейл с литерой H представлен в двух версиях – с красным и синим лого: «красные» машины считаются как раз семейными, а «синие» ориентированы на молодежь. Как бы то ни было, в линии F разделения на цвета не будет. Первенцем же новой серии стал «паркетник» F5, его мировая премьера состоялась в апреле на Пекинском автосалоне. А сегодня Haval объявил о выходе кросса на домашний рынок.

1 / 2
2 / 2

По своим габарита новый «паркетник» недалеко ушел от Haval H6 второго поколения: длина «пятерки» составляет 4470 мм, что на 130 мм меньше, чем у «шестерки», ширина – 1857 мм (-3 мм), высота – 1638 мм (-82 мм). А колесная база у моделей и вовсе одинаковая – 2680 мм. Вероятно, у кроссоверов общая платформа: у обоих спереди стойки McPherson, сзади – независимая двухрычажная подвеска.

haval (16)

Мотор тоже общий – бензиновая «турбочетверка» 1.5 GDIT (заводской индекс GW4B15) мощностью 169 л.с. (285 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод и у F5, и у H6 второй генерации – только передний (у первой «шестерки» есть полноприводная версия). Для H6 нового поколения еще предусмотрена «турбочетверка» 2.0 (индекс GW4C20, 197 л.с., 345 Нм), но этот двигатель Haval F5 пока не положен.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В списке стандартного оборудования новинки значатся: светодиодные ДХО, 18-дюймовые диски, автопарковщик, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, пара подушек безопасности, климат-контроль. В топовой версии имеются виртуальная «приборка», панорамная крыша, 19-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, камеры кругового обзора, подогрев кресел, боковые подушки и шторки безопасности. Также владелец Haval F5 может управлять некоторыми функциями машины со своего смартфона.

haval (6)

По цене «пятерку» и «шестерку» развели: цена F5 лежит в диапазоне от 100 000 до 128 000 юаней (примерно 957 000 – 1 225 000 рублей по актуальному курсу), тогда как прайс-лист Haval H6 нового поколения начинается с отметки в 135 000 юаней (около 1 292 000 рублей). Впрочем, главные конкуренты новой модели Haval стоят дешевле. К таковым местные СМИ относят Roewe RX5, Changan CS75 и Geely Boyue (он же Atlas в РФ). Первые две модели имеют одинаковую стартовую цену – 99 800 юаней (около 955 000 рублей), кроссовер Джили обойдется минимум в 98 800 юаней (примерно 946 000 рублей). У всех троих соперников есть полноприводные версии, хотя для китайских покупателей наличие 4х4 не особо важно.

1 / 2
2 / 2

«Паркетник» Haval F5 планируют продавать и в России. Сначала к нам будут поставлять машины из Китая, затем выпуск модели собираются наладить на заводе Хавейла в Тульской области. Но в любом случае у нас «пятерка» ожидается после 2020 года. А вот вторая модель F-серии – более крупный кросс F7, дебютировавший на ММАС-2018, – должна выйти на наш рынок уже следующей весной, этот SUV также «пропишется» на российском предприятии Haval. Отметим, в Китае «семерку» еще не продают.

 

Теги: Авторынок , Новинки , китайская компания , китайские автомобили , китайские кроссоверы , кроссоверы , F5 , Haval
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен
Обсуждаемое
35 Тест-драйвы / Сравнительные
Эм и Жо: сравнительный тест-драйв Москвич-2140 и ВАЗ-2107
12 Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Кросс-лифтбек Lada Granta: каким он может быть
11 Тест-драйвы / Одиночные
Апельсинки от осинки: тест-драйв Lada Vesta Sport
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Новости / Новинки
Кроссовер Nissan, созданный по рецепту Renault Kaptur: премьера в октябре

Японская марка готовит к дебюту компактный «паркетник» Kicks, предназначенный для Индии. Специально для этой страны модель переведут на другую платформу.

4149 0 4
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Тесты
Угадай животное: тест на знание автомобильной флоры и фауны

Какие только названия не придумывали за более чем столетнюю историю автомобильные производители и маркетологи! Точнее, не только придумывали, а использовали для «нейминга» названия городов, рек, явлений природы и даже...…

306 0 0
Статьи / Авто Недели
“Черная молния”: стоит ли покупать ретрокар -кинозвезду ГАЗ-21 за 600 тысяч рублей?

Три серии, пятнадцать лет производства, более 600 тысяч выпущенных экземпляров, версии с автоматической коробкой передач и даже с двигателем V8 – первая Волга с заводским именем ГАЗ-21 знаменита многим, но сегодня ее…

3482 0 1
Статьи / Популярные вопросы
Почему колеса при повороте руля поворачиваются на разный угол?

Если повернуть руль до упора, выйти из машины и посмотреть на нее спереди, можно заметить, что колеса повернуты под разными углами: одно вывернуто сильнее, чем другое. Но это не неисправность, а наоборот, точный…

5651 2 9
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Hyundai Tucson JM с пробегом: текущий бензобак и салон, где всё ломается

Скажем честно: не каждый знает, как правильно произносится название этого автомобиля ― Tucson, а уж чего ждать от этой машины в десятилетнем возрасте, для многих и вовсе загадка. Но как бы эту машину ни называли, любят…

128 0 0
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS II с пробегом: коробки от грузовика и моторы от лукавого

CTS второго поколения ― машина на любителя. Не каждый готов посвятить жизнь поиску запчастей на американских сайтах и отваливать за них приличные деньги, получая в ответ лишь осознание эксклюзивности своего автомобиля.…

3676 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Cadillac CTS ll с пробегом: дырки в лонжеронах и резисторы от Нивы

Похвастаться большой популярностью в России Cadillac не может. Может, оно и к лучшему: сохраняется какая-то эксклюзивность. Это за океаном Cadillac продает больше машин, чем все «немцы» этого класса вместе взятые, а у…

2086 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тот самый момент: тест-драйв LADA 4×4 с мотором LADA Priora

Так и хочется воскликнуть: «Ну вот же, АВТОВАЗ, какого чёрта нельзя было сделать этого самим?!» Но мы кричать не будем. Ибо, во-первых, примерно знаем, какого чёрта (около миллиарда разнообразных причин), а во-вторых, не…

174095 9 10
Тест-драйвы / Одиночные
Китайский Крузак пошёл «неверной дорогой»: первый тест-драйв Roewe RX8

Вы на подсознательном уровне привыкли к тому, что «эр икс восемь» – это что-то дерзкое, обтекаемое и роторное? Значит, вы за последний год ни разу не бывали в Китае: там бренд Roewe весной представил свое видение того,…

83913 5 8
Тест-драйвы / Одиночные
Вдвое дешевле, но вдвое ли хуже? Экспресс-тест Chery Tiggo 8

С Chery Tiggo 8 мы впервые познакомились на пекинском автосалоне в этом году. С тех апрельских пор кое-что изменилось: кроссовер получил официальные цены и поступил в продажу у себя на родине, а мы еще раз наведались в…

62469 37 4
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

23093 4 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

16784 2 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

10907 0 6
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

35491 14 23
Статьи / Военная техника
Тигры, Тайфуны, Катраны и Ураны: новинки и классика российской армейской техники на параде Победы

Парад Победы на 9 мая — это не только важное патриотическое событие, но ещё и редкая возможность увидеть живьём сразу множество новинок автобронетехники Российской армии и Войск национальной гвардии. В этом году…

10990 0 0
Статьи / Военная техника
Секреты первых советских трехосок: мирные и военные судьбы автомобиля ГАЗ-ААА

В довоенный период важнейшей задачей советского автопрома стало освоение серийного выпуска отечественных трехосных грузовиков с двумя задними ведущими мостами, которые тогда относили к разряду автомобилей высокой…

9697 1 0
История автомобилестроения
Статьи / История
Феномен Bose: почему лучшая в мире подвеска до сих пор не стала серийной

Предназначение автомобильной подвески – обеспечивать комфорт и постоянное сцепление с дорогой. Предназначение выдающейся автомобильной подвески – обеспечивать беспрецедентный комфорт, полностью изолируя кузов от того,…

390745 5 192
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

262657 19 0
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

76139 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?