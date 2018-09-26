Новую F-серию марка Haval анонсировала весной 2018 года. Как тогда заявили в компании, эта линейка предназначена для покупателей в возрасте 25-30 лет. Серия H теперь позиционируется как «семейная». Любопытно, что в Китае почти каждый кроссовер Хавейл с литерой H представлен в двух версиях – с красным и синим лого: «красные» машины считаются как раз семейными, а «синие» ориентированы на молодежь. Как бы то ни было, в линии F разделения на цвета не будет. Первенцем же новой серии стал «паркетник» F5, его мировая премьера состоялась в апреле на Пекинском автосалоне. А сегодня Haval объявил о выходе кросса на домашний рынок.

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По своим габарита новый «паркетник» недалеко ушел от Haval H6 второго поколения: длина «пятерки» составляет 4470 мм, что на 130 мм меньше, чем у «шестерки», ширина – 1857 мм (-3 мм), высота – 1638 мм (-82 мм). А колесная база у моделей и вовсе одинаковая – 2680 мм. Вероятно, у кроссоверов общая платформа: у обоих спереди стойки McPherson, сзади – независимая двухрычажная подвеска.

Мотор тоже общий – бензиновая «турбочетверка» 1.5 GDIT (заводской индекс GW4B15) мощностью 169 л.с. (285 Нм). Двигатель сочетается с семиступенчатой автоматической коробкой с двумя «мокрыми» сцеплениями. Привод и у F5, и у H6 второй генерации – только передний (у первой «шестерки» есть полноприводная версия). Для H6 нового поколения еще предусмотрена «турбочетверка» 2.0 (индекс GW4C20, 197 л.с., 345 Нм), но этот двигатель Haval F5 пока не положен.

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В списке стандартного оборудования новинки значатся: светодиодные ДХО, 18-дюймовые диски, автопарковщик, круиз-контроль, мультимедийная система с тачскрином, пара подушек безопасности, климат-контроль. В топовой версии имеются виртуальная «приборка», панорамная крыша, 19-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, камеры кругового обзора, подогрев кресел, боковые подушки и шторки безопасности. Также владелец Haval F5 может управлять некоторыми функциями машины со своего смартфона.

По цене «пятерку» и «шестерку» развели: цена F5 лежит в диапазоне от 100 000 до 128 000 юаней (примерно 957 000 – 1 225 000 рублей по актуальному курсу), тогда как прайс-лист Haval H6 нового поколения начинается с отметки в 135 000 юаней (около 1 292 000 рублей). Впрочем, главные конкуренты новой модели Haval стоят дешевле. К таковым местные СМИ относят Roewe RX5, Changan CS75 и Geely Boyue (он же Atlas в РФ). Первые две модели имеют одинаковую стартовую цену – 99 800 юаней (около 955 000 рублей), кроссовер Джили обойдется минимум в 98 800 юаней (примерно 946 000 рублей). У всех троих соперников есть полноприводные версии, хотя для китайских покупателей наличие 4х4 не особо важно.

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«Паркетник» Haval F5 планируют продавать и в России. Сначала к нам будут поставлять машины из Китая, затем выпуск модели собираются наладить на заводе Хавейла в Тульской области. Но в любом случае у нас «пятерка» ожидается после 2020 года. А вот вторая модель F-серии – более крупный кросс F7, дебютировавший на ММАС-2018, – должна выйти на наш рынок уже следующей весной, этот SUV также «пропишется» на российском предприятии Haval. Отметим, в Китае «семерку» еще не продают.