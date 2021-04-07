Тульский Джолион: новый переднеприводный кроссовер Haval будут собирать в России

«Хавейл Мотор Рус» объявил о намерении локализовать на своём заводе в Тульской области совсем свежий компактный кроссовер Jolion, который в Китае продаётся с начала года. Новинка построена на довольно передовой модульной платформе Lemon, но в самой простой её вариации — с полузависимой задней подвеской и безальтернативным передним приводом.

У себя на родине Haval Jolion называется Chulian, что по-английски означает First Love, а по-нашему «первая любовь», но для экспортных версий любовную лирику решили оставить в стороне, поэтому Jolion (Джолион) — это название синтезировано из слов Joy (радость), Life (жизнь) и On (включённость). В общем, Haval продолжает заниматься словесной эквилибристикой, достаточно вспомнить совершенно синтетическую русскоязычную транскрипцию названия марки — Хавейл.

В Китае Chulian/Jolion пока не может похвастать заметными коммерческими успехами: за январь-февраль этого, по данным ресурса CarSalesBase, реализовано лишь 9616 шт., тогда как Haval H6 (лидер сегмента SUV китайского рынка) разошёлся тиражом 78 078 шт. Но под именем Jolion новинка уже во всю штурмует вешние рынки (в том числе украинский и австралийский), в феврале поползли слухи о том, что Jolion пропишется на российском заводе Haval, а сегодня об этом было объявлено официально.



Haval Jolion будет выпускаться в России по полному циклу, старт продаж намечен на конец весны. Цены и комплектации пока не объявлены, известно лишь, что у нас, как и в Китае, кроссовер будет предлагаться только с 1,5-литровым бензиновым турбомотором, но в российской спецификации его отдача снижена со 150 л.с. и 220 Нм до 143 л.с. и 210 Нм. Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» либо с 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями).



С колёсной базой в 2700 мм и габаритной длиной в 4472 мм Jolion относится к компактному классу, хотя простенькая задняя подвеска и отсутствие полного привода больше свойственны сумбкомпактным паркетникам. Платформа Lemon позволяет оснастить кроссовер современным электронными ассистентами водителя вроде системы автоматического аварийного торможения и адаптивного круиз-контроля. Такие ассистенты есть у топового Jolion для украинского рынка, но пока неизвестно, будут ли они у российской версии кроссовера.



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Дизайн интерьера на фоне иных китайский новинок достаточно тривиальный, и для такого консервативного рынка как российский это, наверное, даже хорошо. Для пассажиров второго ряда предусмотрены отдельные дефлекторы вентиляции и USB-порты для зарядки гаджетов.



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Успех или неуспех нового Хавейла будет во много зависеть от цен, хотя отсутствие версии с полным приводом в любом случае станет ограничивающим фактором. Январский массовый отзыв из-за риска возгорания собранных под Тулой кроссоверов Haval F7 и F7x, похоже, на репутацию китайский марки повлиял несильно: с января по март она реализовала в России 6558 автомобилей, на 62% больше, чем за первые три месяца прошлого года.



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Добавим, что у Haval Chulian/Jolion в Китае есть близкий по формату, но чуть более мощный и изысканный в плане отделки родственник по имени Chitu, но в России он вряд ли появится — дорогие кроссоверы с передним приводом у нас мало кого интересуют.

