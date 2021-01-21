Большие пожары: Haval отзывает все проданные в РФ кроссоверы F7 и F7x

Сообщения о самовозгорании на морозе кроссоверов Haval F7 и F7x начали появляться в Сети в декабре, и реакция завода-изготовителя оказалась довольно быстрой — другие автопроизводители годами не могут выяснить причину пожаров своих машин. Но, возможно, дело в том, что кейс с горящими Хавейлами оказался довольно простым: владельцы машин, судя по обсуждениям на интернет-форумах, вроде haval-clubs.ru, причину возгораний определили ещё до объявления отзывной кампании. Официально это «нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке».

В рамках бесплатного ремонта механики авторизованных сервисных центров Haval заменят дефектные топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром на новые, надлежащего качества.



Всего под отзыв попали 16 075 кроссоверов (список их VIN-номеров можно скачать здесь) — это больше, чем продано в период с мая 2019 года по декабрь 2021 года, а именно 14 895 шт., но в это число не включены январские машины, часть которых, возможно, ещё не передана клиентам и находится у дилеров. Напомним, что первым в мае 2019 года в продажу поступил обычный 5-дверный Haval F7, а купеобразный F7x с покатой кормой вышел на рынок позднее — в ноябре 2019 года. Купеобразный вариант пока менее популярен: в 2020 году он разошёлся в нашей стране тиражом 4417 экземпляров, тогда как обычный F7 привлёк 6782 покупателей.

