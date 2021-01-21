Отзывные кампании ×
  • Большие пожары: Haval отзывает все проданные в РФ кроссоверы F7 и F7x

Большие пожары: Haval отзывает все проданные в РФ кроссоверы F7 и F7x

21.01.2021 295 1 0

После нескольких случаев возгорания собранных на заводе в Тульской области кроссоверов Haval F7 и F7x производитель выяснил причину этих пожаров и объявил отзывную кампанию.

 

Сообщения о самовозгорании на морозе кроссоверов Haval F7 и F7x начали появляться в Сети в декабре, и реакция завода-изготовителя оказалась довольно быстрой — другие автопроизводители годами не могут выяснить причину пожаров своих машин. Но, возможно, дело в том, что кейс с горящими Хавейлами оказался довольно простым: владельцы машин, судя по обсуждениям на интернет-форумах, вроде haval-clubs.ru, причину возгораний определили ещё до объявления отзывной кампании. Официально это «нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке».

В рамках бесплатного ремонта механики авторизованных сервисных центров Haval заменят дефектные топливные трубки между насосом низкого давления и топливным фильтром на новые, надлежащего качества.

Всего под отзыв попали 16 075 кроссоверов (список их VIN-номеров можно скачать здесь) — это больше, чем продано в период с мая 2019 года по декабрь 2021 года, а именно 14 895 шт., но в это число не включены январские машины, часть которых, возможно, ещё не передана клиентам и находится у дилеров. Напомним, что первым в мае 2019 года в продажу поступил обычный 5-дверный Haval F7, а купеобразный F7x с покатой кормой вышел на рынок позднее — в ноябре 2019 года. Купеобразный вариант пока менее популярен: в 2020 году он разошёлся в нашей стране тиражом 4417 экземпляров, тогда как обычный F7 привлёк 6782 покупателей.

Россия отзывы отзывные кампании Haval Haval F7x Haval F7

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
21.01.2021 17:56
Хомка

Как говорят в Сургуте: "Машина - огонь".

1

Новые статьи

Статьи / Финвопрос От полутора до трех: на сколько подорожали автомобили с 2013 года Самые внимательные читатели помнят наш материал чуть более чем годовалой давности, где мы говорили о динамике цен на новые автомобили. С одной стороны, такие статистические выкладки интерес... 48 0 0 21.01.2021
Статьи / АВТОВАЗ Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год? После того как менеджмент альянса Renault-Nissan озвучил планы по переформатированию российского бренда Lada, отечественный автогигант в одночасье утратил статус первоочередного российского... 20271 19 4 20.01.2021
Статьи / Авто недели По любви – дорого, по расчету – трудно: стоит ли покупать BMW 6 series II E63 за миллион рублей Вопрос поиска интересного купе – палка о двух концах. На одном – задний привод, мощность и драйв, а на другом – стоимость покупки и содержания. Соответственно, и решается этот вопрос по-разн... 2652 4 1 19.01.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 177980 10 103 11.09.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 73634 2 31 25.09.2020
Тест-драйвы / Военная техника Три моста, 12 колёс: тест-драйв ГАЗ-ААА 1937 года Я не думал, что когда-нибудь получится покататься на ГАЗ-ААА. На ГАЗ-А ездил, на ГАЗ-АА – тоже, но вот на ГАЗ-ААА… Это всегда казалось несбыточной мечтой и лежало на полке подсознания рядом... 59549 8 63 18.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings