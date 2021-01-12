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Крупный отзыв кроссоверов Hyundai Tucson – опять мистические вспышки

12.01.2021 1819 0 0

Компания Hyundai объявила глобальный отзыв компактных кроссоверов Tucson третьего поколения, у которых может возникнуть пожар в моторном отсеке. Точная причина возгораний до сих пор не определена, ремонтные работы будут производиться исходя из наиболее вероятной версии.

 

Корейский автопроизводитель уже не в первый раз борется с возгораниями своей продукции, природу которых не может установить. Летом прошлого года Hyundai отзывала в России седаны Elantra четвёртого поколения из-за риска пожара в блоке ABS – что даёт искру, до сих пор неизвестно. Осенью того же года из-за загадочных пожаров под отзыв попали электрические кроссоверы Hyundai Kona Electric. В прошлом месяце стало известно о крупном отзыве нескольких моделей Kia – зафиксированы несколько случаев возгорания в моторном отсеке, но что именно там горит, непонятно. Теперь же отзыву подлежат кроссоверы Hyundai Tucson, и здесь тоже детектив.

Согласно документам Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), первую жалобу на возгорание под капотом Tucson третьего поколения североамериканское подразделение Hyundai получило летом 2019 года. Осмотр пострадавшей машины показал, что огонь начался в блоке предохранителей ABS, который для кроссоверов Tucson производит корейская корпорация Mando, но что именно с ним не так, расследование пока не выявило. Были проведены десятки «следственных экспериментов», но однозначного итога нет, за рабочую версию приняли короткое замыкание вследствие электрохимической коррозии, а коррозия эта возникает из-за особенностей техпроцесса изготовления печатной платы.

Отзыв кроссоверов Tucson 2019-2021 модельных годов с американского рынка в связи с этой проблемой был объявлен ещё в сентябре прошлого года и затронул около 180 тысяч машин, однако в конце декабря кампанию пришлось расширить, так как стало известно о случаях возгорания на дорестайлинговых кроссоверах за пределами США. Сколько всего теперь кроссоверов Tucson придётся ремонтировать, мы пока не знаем, но в США, где зарегистрированы 12 пожаров (к счастью, без пострадавших) под отзыв попали 652 024 кроссовера, произведённые в период с 19 мая 2015 года по 16 ноября 2020 года.

Бесплатный ремонт, который займёт около часа, предусматривает замену 40-амперных предохранителей блока ABS на 25-амперные и монтаж для них новой проводки. Для этого механикам придётся снять аккумулятор и воздуховод, чтобы добраться до блока предохранителей, поработать с кусачками и изолентой. До ремонта владельцам машин, попавших под отзыв, рекомендовано не парковаться близко к другим автомобилями и легко воспламеняющимся объектам. Если на щитке приборов горит индикатор неисправности ABS, к дилеру необходимо обратиться незамедлительно.

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