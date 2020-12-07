Kia отзывает сотни тысяч машин из-за пожаров, природу которых не может понять

Отзывная кампания затрагивает 294 756 автомобилей Kia Forte (в РФ эта модель известна как Cerato), Optima Hybrid, Sorento, Soul и Sportage, произведённых в период с 2011 по 2015 год и проданных в США. Это тот редкий случай, когда нет чёткой программы ремонта — механики будут принимать решение по каждой машине индивидуально после «вскрытия». В худшем для них и лучшем для владельцев случае потребуется замена двигателя.

На прошлой неделе Hyundai и принадлежащая ей компания Kia согласились выплатить в США 210 млн долларов штрафа за то, что не проинформировали вовремя местные власти о необходимости отзыва около 1,6 млн машин в связи с дефектами двигателей, в том числе преждевременным износом вкладышей коленвала.

Отзыв, о котором здесь идёт речь, связан с риском возникновения пожара в моторном отсеке. Водитель может узнать о нём по запаху гари, запаху бензина, повышенному уровню шума и миганию сигнальных ламп на щитке приборов. Из документов, опубликованных на сайте Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), следует, что отзыву подлежат автомобили, оснащённые бензиновыми двигателями 2.4 Theta II с распределённым впрыском и 2.0 Nu с непосредственным впрыском.

Kia Optima Hybrid

NHTSA начала расследование по этой проблеме весной прошлого года после нескольких случаев возгорания на моделях Optima, Sorento и Soul, впоследствии список находящихся в группе риска машин был расширен. Производитель до сих пор не знает, в чём причина этих пожаров, но делать что-то надо. Ремонтные мероприятия, которые начнутся в конце января, носят превентивный характер и предусматривают проверку моторного отсека на предмет утечек топлива и масла, диагностику компьютером и замену неисправных узлов, если таковые будут обнаружены. Предусмотрена в том числе полная замена двигателя, но не сказано, при каких именно обстоятельствах. На двигателях, которые будут ремонтировать, а не менять, механики обновят программу контроля за детонацией. А если двигатель вдобавок проходит по отзыву в связи с риском отказа вкладышей коленвала, то Kia продлит на него гарантию на 5 лет/150 тысяч миль пробега.



Kia Soul

Добавим, что летом этого года Hyunda отзывала в мире около полумиллиона старых седанов Elantra (в том числе 47 653 в России) из-за загадочных вспышек в блоках ABS, природа которых до сих пор не установлена.

