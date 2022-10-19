«Диета» для Porsche 911 Carrera T: семиступенчатая «механика» и отсутствие второго ряда

Новинка немецкой марки доберётся до европейских дилеров в феврале следующего года. Стартовая цена спорткара на домашнем рынке, в Германии, равна 123 845 евро.

Немецкая компания выпускает Porsche 911 с 1964 года, модель актуального поколения (992 серии) появилась в 2018 году. За последние годы она «обросла» различными модификациями, очередной обновкой является версия Porsche 911 Carrera T, где литера «Т» в наименовании означает «Touring». Отмечается, что такой автомобиль создали более лёгким, он ориентирован на водителя и имеет фокус на спортивном оснащении. Кстати, первый автомобиль бренда с этим индексом появился ещё в 1968 году.

На фото: Porsche 911 Carrera T

Новая версия Porsche 911 Carrera T располагается между модификациями 911 Carrera и 911 Carrera S. Чтобы сделать новый вариант легче, спорткар посадили на «диету». Так, у «T-версии» базовой является семискоростная механическая коробка передач (опционально доступен восьмиступенчатый «автомат» PDK), а также отсутствует второй ряд сидений. Ещё у этой «двухдверки» установлены уменьшенный аккумулятор, более тонкое стекло и сокращена звукоизоляция. Porsche 911 Carrera T имеет спортивную подвеску PASM, кузов автомобиля занижен на 10 мм.



От Carrera S новинке достались титаново-серые колёсные диски, спереди их размер составляет 20 дюймов, сзади – 21 дюйм. Модель отличают иные тёмно-серые акценты в оформлении экстерьера: части корпусов боковых зеркал, надписи на дверях и корме, а также декоративные планки, размещённые на решётке сзади. Ещё у этой версии модели патрубки выхлопной системы выполнены в чёрном глянце.



Базовое исполнение 911 Carrera T получило спортивное рулевое колесо GT, а также спортивные сиденья Plus с четырёхпозиционной электрорегулировкой. Новинка является самым лёгким серийным вариантом модели с базовым двигателем: автомобиль с «механикой» весит 1470 кг (на 35 кг легче по сравнению с 911 Carrera с серийным восьмиступенчатым «автоматом» PDK).



В оформлении салона «T-версии» используются чёрные матовые декоративные планки с глянцевыми вставками того же цвета на них. За доплату предлагается пакет с серыми или зелёными ремнями безопасности, контрастной прострочкой, иными ковриками и нашивками с названием модели на подголовниках кресел. Также опционально доступны адаптивные спортивные сиденья Plus с электрорегулировкой по 18 направлениям) и лёгкие сиденья-ковши с обивкой центральных частей из материала Race-Tex.



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Porsche 911 Carrera T оснащается тем же двигателем, что и базовая версия модели. Речь идёт о 3,0-литровом шестицилиндровом битурбомоторе с отдачей в 385 л.с., его максимальный крутящий момент равен 450 Нм. С места до «сотни» такой спорткар разгоняется за 4,5 секунды, а его максимальная скорость равна 291 км/ч. «Двухдверка» также получила систему Porsche Torque Vectoring (PTV) с механической блокировкой заднего дифференциала.



Сейчас дилеры бренда в Европе уже начали принимать заказы на новинку, а живые продажи этой модели начнутся в феврале следующего года. Стартовая цена Porsche 911 Carrera T уже озвучена: на домашнем рынке, в Германии, она составляет 123 845 евро.

