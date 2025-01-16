Диета по-венгерски: карбоновый KAMM 912c Targa в безупречном классическом стиле

Компания KAMManufaktur из Будапешта представила новую версию своего нашумевшего рестомода на базе Porsche 912, теперь он доступен в кузове тарга без заднего стекла. Главное достоинство рестомода сохранено — он поразительно лёгкий и весит менее 800 кг.

С компанией KAMManufaktur мы знакомили читателей в 2023 году, когда она вывела на рынок купе KAMM 912c, сделанное на базе Porsche 912. Напомним, что оригинальный Porsche 912 появился на свет в 1965 году как более доступная, бюджетная версия Porsche 911 с 90-сильным 1,6-литровым 4-цилиндровым «оппозитником» от Porsche 356. По сути, Porsche 912 стал заменой Porsche 356 и ознаменовал появление в линейке Porsche младшего семейства спорткаров — сегодня эту нишу занимает Porsche 718.

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Рестомод KAMM 912c быстро прославился в кругах состоятельных любителей автомобильной классики благодаря своему безупречному качеству изготовления и невероятно лёгкому кузову — купе весит всего 750 кг. После успешного дебюта KAMM 912c многие клиенты стали просить Миклоша Казмера, основателя KAMManufaktur, изготовить этот рестомод в кузове тарга, тем более что такая версия была у оригинального Porsche 912, причём с 1967 года заднее стекло для тарги стало опцией — по умолчанию вместо него в оснащение входила съёмная прозрачная клеёнка.

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За основу показанного на фотографиях первого экземпляра KAMM 912c Targa взят оригинальный Porsche 912 Targa, выпущенный в 1968 году, он был разобран до винтика, кузов прошёл тщательную реставрацию и получил массу скрытых от глаз усилителей, увеличивающих жёсткость. Капот, крышка багажника, бамперы, передние крылья, двери, зеркала и многие других элементы экстерьера и интерьера выполнены из углепластика, а окна — из поликарбоната Lexan. Днище прикрыто аэродинамическими щитками. В виде опции предлагается отвечающий требованиям FIA каркас безопасности.

Салон у KAMM 912c Targa полностью новый, но он бережно сохранил стиль классического Porsche 912. Лёгкие двери имеют стеклоподъёмники «на вёслах». Новый руль — от Fusina Racing, новый щиток приборов — от Smiths, напольный педальный узел — от AP Racing. В оснащение входят современный кондиционер и аудиосистема Morel. Новые ковшеобразные кресла имеют лёгкие углепластиковые каркасы, подогрев кресел предлагается за доплату. Багажник на крышу собственной разработки KAMManufaktur — это тоже опция.

Двигатель комплексно модернизирован: рабочий объём увеличен до двух литров, улучшена система воздушного охлаждения, установлены новые системы впуска и выпуска, система впрыска топлива и электронный блок управления SCS с дорожным и трековым режимами. Максимальная отдача — 185 л.с. при 6500 об/мин и 205 Нм при 5200 об/мин, предельная частота вращения коленвала — 7200 об/мин. Коробка передач — доработанная 5-ступенчатая «механика» Porsche, передающая всю мощность на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал ZF. Доработанная подвеска оснащена адаптивными амортизаторами TracTive, стоковые тормоза заменены современными вентилируемыми дисковыми от Brembo. Легкосплавные 16-дюймовые колёса своим дизайном имитируют стальные штамповки.

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KAMM 912c Targa стоит от 395 000 евро и может быть доставлен в любую точку мира. Каждый экземпляр собирается в соответствии с индивидуальными пожеланиями клиента по части декора, так что конечная цена может значительно увеличиться. Купе KAMM 912c стоит от 360 000 евро, облегчённое до 699 кг купе KAMM 912c Carbon — от 400 000 евро.