Для быстрого оформления ДТП создадут новое приложение, потому что нынешнее не работает

Новый мобильный сервис будет разработан «с нуля». Он отправит в прошлое бумажные извещения об авариях.

У Российского союза автостраховщиков (РСА) сейчас есть мобильное приложение, которое помогает водителям быстрее оформить ДТП по европротоколу. Оно было запущено в прошлом году. Однако, оно не работает так, как изначально задумывалось. С его помощью водители могут только сфотографировать повреждения машин и отправить снимки страховой компании. Однако потом им всё равно придётся вручную заполнять бумажное извещение о ДТП и ехать с ним в офис.

По словам исполнительного директора (РСА) Евгения Уфимцева, на которого ссылается «Коммерсант», в будущем такая практика канет в Лету. Водители больше не будут приезжать в офис страховой компании, что отдать заполненное извещение, так как этот документ можно будет и оформить, и отправить с помощью нового мобильного приложения.

Его созданием займётся РСА, причём сервис будет разработан «с нуля», несмотря на то, что сейчас есть приложение, которое уже выполняет часть требуемых функций. Оно также позволит сделать снимки повреждений автомобилей и отправить их страховщику, так, чтобы в компании не сомневались в подлинности изображений. В ресурсе будет возможность заверить заявление электронной подписью: то есть он будет доступен тем, кто зарегистрирован на портале госуслуг.

По словам Евгения Уфимцева, обратиться за выплатами по ОСАГО непосредственно через смартфон смогут не всё. У кого-то не будет электронной подписи, а у кого-то – современного гаджета, на который можно установить мобильное приложение. Так что возможность оформить бумажное извещение и приехать с ним в офис у клиентов в любом случае останется.

Представитель Союза отметил, что новое приложение для оформления ДТП по европротоколу сначала ждёт тестовый период. Испытания проведут в нескольких регионах, в их числе столица (остальные субъекты РФ он не назвал). Для запуска «пилота» Минкомсвязи и Центробанк должны подготовить необходимые документы.

Новое приложение РСА заработает для всех ещё не скоро. Эксперимент проведут в 2019 году, в 2020-ом страховщики и ЦБ будут анализировать результаты. После этого будет приниматься решение о доработке сервиса и только после этого оно станет доступно владельцам гаджетов по всей стране.

Напомним, в прошлом году в европротокол внесли изменения. Так, лимиты выплат в большей части России выросли с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При этом в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по упрощённой схеме оформления «мелкого» ДТП можно получить максимальную выплату – 400 000 рублей. Однако для этого время и место аварии должны быть зафиксированы с помощью устройств системы «ЭРА-ГЛОНАСС» или её аналогов.