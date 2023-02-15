Электрический Mini Cooper SE на закате карьеры стал кабриолетом: лимитированная серия

Электрический хэтчбек Cooper SE появился в гамме Mini в 2019 году. Несмотря на скромные технические характеристики, расходится Cooper SE неплохо: его глобальные продажи в прошлом году, по данным компании BMW, которой принадлежит марка Mini, выросли на 25,5% (по сравнению с продажами в 2021 году) и составили 43 744 шт. Бо́льшая часть этого объёма пришлась на Европу, но компания BMW точную цифру по региону не даёт — здесь нам на помощью приходит независимый ресурс CleanTechnica: по его данным, продажи Mini Cooper SE в 2022 году в Европе составили 34 828 шт. — это пятое место в сегменте субкомпактных электрических хэтчбеков после Fiat 500e (66 732 шт.), Dacia Spring (48 948 шт.), Peugeot e-208 (46 834 шт.) и Renault Zoe (37 313 шт.).

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В этом году Mini представит хэтчбек нового, пятого по счёту поколения, который сразу будет доступен в виде электромобиля, но версия с кузовом кабриолет ожидается лишь в 2025 году. Кабриолет на базе электрического хэтчбека уходящего поколения британская марка показала в виде концепта летом прошлого года — решение о мелкосерийном производстве было принято «по многочисленным заявкам клиентов», при этом тираж Mini Cooper SE Convertible составит всего 999 экземпляров, все они предназначены исключительно для европейского рынка.



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Электрический кабриолет будет доступен для заказа с апреля этого года в двух цветах — чёрном Enigmatic Black и белом White Silver. Ручки дверей и багажника, а также окантовки фар, фонарей и радиаторной решётки окрашены в бронзовый цвет. На порогах и боковинах кузова имеются надписи «1 of 999», 17-дюймовые колёсные диски целиком изготовлены из переработанного алюминия (то есть из вторсырья).



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Салон получил эксклюзивные для этой версии отделочные материалы. Объём багажника такой же, как у «углеводородных» кабриолетов Mini, — 160 л. Тканевый верх с рисунком в виде британского флага можно складывать и раскладывать на скорости до 30 км/ч.



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Силовая установка — стандартная: единственный электромотор вращает передние колёса, его максимальная отдача — 135 кВт (184 л.с.) и 270 Нм. До 100 км/ч кабриолет разгоняется за 8,2 с (хэтчбек — за 7,3 с), максимальная скорость не указана (у хэтчбека она ограничена на отметке 150 км/ч). Ёмкость батареи — 32,6 кВт·ч, полного заряда хватит на 201 км пробега по циклу WLTP (у хэтчбека — 234 км), то есть загородная прогулка будет не очень долгой, если на маршруте не найдутся свободные зарядные терминалы.

