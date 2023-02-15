Новинки ×
  • Электрический Mini Cooper SE на закате карьеры стал кабриолетом: лимитированная серия

Электрический Mini Cooper SE на закате карьеры стал кабриолетом: лимитированная серия

15.02.2023 58 0 0

В техническом плане Mini Cooper SE Convertible повторил исходный электрический хэтчбек, но цена у кабриолета намного выше — от 60 000 евро в Германии (хэтчбек Mini Cooper SE стоит от 37 300 евро).

Электрический хэтчбек Cooper SE появился в гамме Mini в 2019 году. Несмотря на скромные технические характеристики, расходится Cooper SE неплохо: его глобальные продажи в прошлом году, по данным компании BMW, которой принадлежит марка Mini, выросли на 25,5% (по сравнению с продажами в 2021 году) и составили 43 744 шт. Бо́льшая часть этого объёма пришлась на Европу, но компания BMW точную цифру по региону не даёт — здесь нам на помощью приходит независимый ресурс CleanTechnica: по его данным, продажи Mini Cooper SE в 2022 году в Европе составили 34 828 шт. — это пятое место в сегменте субкомпактных электрических хэтчбеков после Fiat 500e (66 732 шт.), Dacia Spring (48 948 шт.), Peugeot e-208 (46 834 шт.) и Renault Zoe (37 313 шт.).

1 / 3
2 / 3
3 / 3

В этом году Mini представит хэтчбек нового, пятого по счёту поколения, который сразу будет доступен в виде электромобиля, но версия с кузовом кабриолет ожидается лишь в 2025 году. Кабриолет на базе электрического хэтчбека уходящего поколения британская марка показала в виде концепта летом прошлого года — решение о мелкосерийном производстве было принято «по многочисленным заявкам клиентов», при этом тираж Mini Cooper SE Convertible составит всего 999 экземпляров, все они предназначены исключительно для европейского рынка.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Электрический кабриолет будет доступен для заказа с апреля этого года в двух цветах — чёрном Enigmatic Black и белом White Silver. Ручки дверей и багажника, а также окантовки фар, фонарей и радиаторной решётки окрашены в бронзовый цвет. На порогах и боковинах кузова имеются надписи «1 of 999», 17-дюймовые колёсные диски целиком изготовлены из переработанного алюминия (то есть из вторсырья).

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Салон получил эксклюзивные для этой версии отделочные материалы. Объём багажника такой же, как у «углеводородных» кабриолетов Mini, — 160 л. Тканевый верх с рисунком в виде британского флага можно складывать и раскладывать на скорости до 30 км/ч.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Силовая установка — стандартная: единственный электромотор вращает передние колёса, его максимальная отдача — 135 кВт (184 л.с.) и 270 Нм. До 100 км/ч кабриолет разгоняется за 8,2 с (хэтчбек — за 7,3 с), максимальная скорость не указана (у хэтчбека она ограничена на отметке 150 км/ч). Ёмкость батареи — 32,6 кВт·ч, полного заряда хватит на 201 км пробега по циклу WLTP (у хэтчбека — 234 км), то есть загородная прогулка будет не очень долгой, если на маршруте не найдутся свободные зарядные терминалы.

кабриолет электромобиль новинки Mini

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Двигатели Вопросов хватает без турбин, ТНВД и алюсила: изучаем проблемы моторов Hyundai Theta 2,0 и 2,4 Надежность моторов в нынешние времена актуальна как никогда. Большинство автомобилистов считает атмосферники объемом 1,5-2,5 литра с обычным распределенным впрыском и чугунными гильзами самы... 31 0 0 15.02.2023
Статьи / Путешествия Как правильно провести выходные или Князь Владимир. Зимний Поход Ура! Состоялось! В России не так много зимних гонок на дистанцию в десятки километров: бороться с погодой – дело неблагодарное, вычистить хорошую широкую обгонную трассу, которую нужно еще и... 194 0 4 14.02.2023
Статьи / Популярные вопросы Вам мешает машина на тротуаре: что делать и как наказать нарушителя Парковка на тротуарах – до сих пор бич многих районов, а то и целых городов. Бывает, впрочем, и хуже: вы идете по тротуару, а на вас едет автомобиль. Звучит как абсурд, но тоже встречается –... 696 1 1 13.02.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 11581 20 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 10052 3 2 11.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 9482 4 3 08.11.2022
Change privacy settings