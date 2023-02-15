Электрический Mini Cooper SE на закате карьеры стал кабриолетом: лимитированная серия

Электрический хэтчбек Cooper SE появился в гамме Mini в 2019 году. Несмотря на скромные технические характеристики, расходится Cooper SE неплохо: его глобальные продажи в прошлом году, по данным компании BMW, которой принадлежит марка Mini, выросли на 25,5% (по сравнению с продажами в 2021 году) и составили 43 744 шт. Бо́льшая часть этого объёма пришлась на Европу, но компания BMW точную цифру по региону не даёт — здесь нам на помощью приходит независимый ресурс CleanTechnica: по его данным, продажи Mini Cooper SE в 2022 году в Европе составили 34 828 шт. — это пятое место в сегменте субкомпактных электрических хэтчбеков после Fiat 500e (66 732 шт.), Dacia Spring (48 948 шт.), Peugeot e-208 (46 834 шт.) и Renault Zoe (37 313 шт.).
В этом году Mini представит хэтчбек нового, пятого по счёту поколения, который сразу будет доступен в виде электромобиля, но версия с кузовом кабриолет ожидается лишь в 2025 году. Кабриолет на базе электрического хэтчбека уходящего поколения британская марка показала в виде концепта летом прошлого года — решение о мелкосерийном производстве было принято «по многочисленным заявкам клиентов», при этом тираж Mini Cooper SE Convertible составит всего 999 экземпляров, все они предназначены исключительно для европейского рынка.
Электрический кабриолет будет доступен для заказа с апреля этого года в двух цветах — чёрном Enigmatic Black и белом White Silver. Ручки дверей и багажника, а также окантовки фар, фонарей и радиаторной решётки окрашены в бронзовый цвет. На порогах и боковинах кузова имеются надписи «1 of 999», 17-дюймовые колёсные диски целиком изготовлены из переработанного алюминия (то есть из вторсырья).
Салон получил эксклюзивные для этой версии отделочные материалы. Объём багажника такой же, как у «углеводородных» кабриолетов Mini, — 160 л. Тканевый верх с рисунком в виде британского флага можно складывать и раскладывать на скорости до 30 км/ч.
Силовая установка — стандартная: единственный электромотор вращает передние колёса, его максимальная отдача — 135 кВт (184 л.с.) и 270 Нм. До 100 км/ч кабриолет разгоняется за 8,2 с (хэтчбек — за 7,3 с), максимальная скорость не указана (у хэтчбека она ограничена на отметке 150 км/ч). Ёмкость батареи — 32,6 кВт·ч, полного заряда хватит на 201 км пробега по циклу WLTP (у хэтчбека — 234 км), то есть загородная прогулка будет не очень долгой, если на маршруте не найдутся свободные зарядные терминалы.
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