Новинки ×
  • Электромод Electrogenic на базе Rolls-Royce Phantom II для звезды «Игры престолов»

Электромод Electrogenic на базе Rolls-Royce Phantom II для звезды «Игры престолов»

09.02.2024 46 1 0

Британская компания Electrogenic из городка Кидлингтон (графство Оксфордшир) представила выдающийся по своим эстетическим качествам электромод на базе Rolls-Royce Phantom II 1929 года выпуска, его сделали для голливудского киноактёра Джейсона Момоа. Производство электромода заняло полтора года и потребовало неординарных технических решений, уникальной машине посвящены несколько эпизодов в документальном сериале On The Roam с Джейсоном Момоа в роли ведущего.

Нашим постоянным читателям компания Electrogenic знакома по электромоду на базе классического Citroen DS. Electrogenic делает также мелкосерийные электромоды на базе классических Porsche 911, Mini, Land Rover Defender и Jaguar E-Type, а электрифицированный Rolls-Royce Phantom II относится к штучным и наиболее дорогим проектам из-за своей технической сложности и редкости исходной модели.

Важное замечание: учитывая историческую ценность оригинального Rolls-Royce Phantom II 1929 года выпуска, специалисты Electrogenic электрифицировали его так, чтобы сохранилась возможность обратной конверсии, то есть возвращения к оригинальной конструкции. Ни одна оригинальная деталь не выкинута и не порезана, всё, что нужно было снять для конверсии, аккуратно откручено, демонтировано и бережно упаковано для хранения.

Принципиальное нежелание резать и разрушать оригинальную конструкцию машины потребовало от специалистов Electrogenic изрядной смекалки. С завода Rolls-Royce Phantom II оснащён 7,7-литровым рядным 6-цилиндровым мотором мощностью около 50 л.с., на который завязана система смазки шасси и тормозного привода. Чтобы всё это работало как надо без ДВС, пришлось сооружать отдельный масляный насос с приводом от электромотора. В тормозной системе пришлось менять расположение тросовых тяг и рычагов. Вдобавок тормозная система дополнена новым гидравлическим усилителем и её работа согласована с функцией рекуперативного торможения электромотора (доступны два уровня рекуперации — стандартный и максимальный для езды на крутых спусках).

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Аккумуляторная батарея заняла место ДВС под длиннющим капотом и упакована в художественно оформленный алюминиевый кожух, за ней между лонжеронами рамы установлен электромотор с максимальной отдачей в 150 кВт (204 л.с.) и 310 Нм, он работает в паре с одноступенчатым редуктором. Водителю доступны три ездовых режима — стандартный Drive, экономичный Eco и динамичный Sport. Запас хода на одной зарядке составляет около 240 км.

1 / 2
2 / 2

Оригинальный дизайн интерьера Rolls-Royce Phantom II полностью сохранён и доведён до идеального состояния, но пришлось изменить подложки и назначения некоторых приборов: например, топливомер теперь показывает уровень заряда батареи, а место амперметра занял указатель потребляемой при разгонах и получаемой при торможениях мощности. Кроме того, в салоне проведена скрытая установка современной высококлассной аудиосистемы с сабвуфером, подключаться к ней надо через Bluetooth.

Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
1 / 6
Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
2 / 6
Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
3 / 6
Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
4 / 6
Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
5 / 6
Джейсон Момоа и его электрифицированный Rolls-Royce Phantom II
6 / 6

Во сколько обошлась конверсия, Electrogenic не сообщает, но ясно, что речь идёт о шестизначной сумме в долларах, которую Джейсон Момоа, очевидно, легко может себе позволить. Любители интеллектуального кино вряд ли знают этого актёра, но а развлекательном жанре он настоящая звезда: снимался в сериале «Игра престолов», в блокбастерах «Конан-варвар», «Аквамен», «Форсаж 10», «Форсаж 11», «Дюна» и десятках других фильмов.

В недавно вышедшем в прокат документальном сериале On The Roam Джейсон Момоа путешествует по миру и общается с различными людьми, достигшими высочайшего уровня мастерства в той или иной сфере — например, в музыке, спорте, производстве кастомных мотоциклов и создании уникальных электромодов.

тюнинг электромобиль ретроавтомобили классика новинки Rolls-Royce

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
09.02.2024 20:09
Алексей

По правде говоря, эту машину показали в августе прошлого года. Но если инфоповод тут Момоа, тогда да, для февраля 2024-го новость сойдёт.

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Мокрое дело: откуда в баке появляется вода и как её оттуда удалить Историй про то, как машина отказывалась нормально ехать или даже заводиться из-за воды, попавшей в топливный бак, довольно много, и зимой их количество заметно подрастает. Но при этом многие... 166 0 0 09.02.2024
Статьи / История Buick GNX: аэродинамика кирпича, пятиместный салон и динамика Ferrari F40 Вторую половину 80-х сложно даже с натяжкой назвать эрой расцвета американского автопрома, если мы говорим о мощности и ускорении по прямой. Да и V6 между лонжеронов – совсем не то, что в ма... 1597 2 15 07.02.2024
Статьи / Гаджеты Почему современный радар-детектор не может справиться с радаром 2018 года?  Бытует мнение, что с дорожными радарами старых моделей даже самые дешевые детекторы справляются без труда. На самом деле – далеко не всегда. Неприятно удивить вас штрафом способен и весьма... 2485 1 0 06.02.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Где же у него кнопка? Тест-драйв Jetour Dashing Стремительно ворвавшаяся на российский рынок компания Jetour запустила в продажу две модели. На большом кроссовере X90 мы уже поездили, а теперь в наших руках машина поменьше, но точно не ме... 14598 29 335 12.09.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, Launch Control и старые недостатки: тест-драйв обновленного Geely Coolray Эта машина буквально подзуживает: «А давай пройдем этот поворот побыстрее? А чего этот крузак тащится 65, давай его обгоним?». Много вы знаете автомобилей китайских марок, которые вызывают т... 8943 13 3 21.11.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 7893 38 4 30.01.2024
Change privacy settings