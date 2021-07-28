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  • Наэлектризованная Богиня: классический Citroen DS стал электромобилем

Наэлектризованная Богиня: классический Citroen DS стал электромобилем

28.07.2021 112 0 0

Британская компания Electrogenic, занимающаяся конверсией классических машин с ДВС в электромобили, сумела «поженить» сложную гидравлическую систему Citroen DS с электрической силовой установкой.

 

Электрическими рестомодами (их ещё называют электромодами) сегодня никого не удивишь – в одной только Англии работают десятки фирм, вроде Lunaz Design, готовые превратить ваш старенький Rolls-Royce или Land Rover в электромобиль, чтобы вы не испытывали чувство стыда за антропогенные выбросы СО2, которые, как принято считать в развитых странах, вызывают парниковый эффект и глобальное потепление, ведущее нашу планету к экологической катастрофе.

С точки зрения сохранения исторического наследия мирового автопрома, «перепиливание» олдтаймеров в электромобили – это варварство, но, как известно, спрос рождает предложение, и в свете грядущего полного отказа Европы от ДВС лучше уж ездить на электротяге, чем не ездить вообще. К тому же олдтаймер олдтаймеру рознь: совсем уж редкие и ценные машины никто пока в электромобили не превращает, а вот относительно многотиражные модели «озеленить» вполне можно.

Citroen DS – легендарная и безусловно массовая французская классическая машина, выпущенная полуторамиллионным тиражом. Десятки тысяч экземпляров до сих пор находятся на ходу, в том числе в Великобритании. Компания Electrogenic из городка Кидлингтон (графство Оксфордшир) взяла для конверсии рестайлинговый вариант 1971 года выпуска с хорошо сохранившимся кузовом, извлекла из него родной 2,0-литровый бензиновый «атмосферник» и установила вместо него электромотор Hyper9 собственной разработки, выдающим максимальные 120 л.с. и 235 Нм. Оригинальная механическая коробка передач при этом сохранилась, равно как и педаль сцепления.

Но главное, уцелела фирменная ситроеновская гидравлическая система, на которую завязана работа гидропневматической подвески, усилителя руля и тормозной системы. Раньше за её работу отвечал механический насос с ремённым приводом от двигателя. Работал этот насос шумно, но в сочетании с ДВС это было терпимо, а на электромобиле – нет, поэтому механический насос заменили электрическим, что радикально улучшило акустический комфорт французского седана.

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Менять щиток приборов разработчики не стали, вся внутренняя отделка аутентичная, никакой современной электроники и сенсорных экранов здесь нет. Снаружи конверсию выдают лишь шильдик DS EV и отсутствие выхлопных труб.

Что до батареи, то её ёмкость довольно скромная – 48,5 кВт∙ч, на одной зарядке она позволяет проехать 225 км, но в виде опции предлагается более крупная батарея (ёмкость не сообщается), полного заряда которой хватит на 322 км. Предусмотрена и возможность условно быстрой зарядки (за два часа) на мощности 29 кВт.

Стоимость конверсии не сообщается, за деталями, видимо, заинтересованным автолюбителям следует обратиться напрямую в Electrogenic.

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