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Европейские шинники уходят из РФ: прощаемся с Michelin и Nokian Tyres

28.06.2022 246 0 0

Для финской компании российский бизнес оставался крупнейшим активом. Теперь производитель намерен увеличить мощность своих заводов в США и Финляндии.

 

В РФ продолжается кризис: в течение последних нескольких месяцев иностранные компании продолжают закрывать офисы, останавливать местные заводы, а также спешно продавать свой российский бизнес. Это касается как импортеров автомобилей и запчастей, так и тех, у кого в стране есть собственные производственные площадки. Сегодня стало известно об очередных потерях для россиян: об уходе из РФ заявили сразу две европейские шинные компании – Michelin и Nokian Tyres.

В представительстве финского производителя покрышек Nokian пояснили, что уход с российского рынка будет «контролируемым», одновременно в ходе него компания намерена увеличивать мощности своих предприятий в США и Финляндии (наряду с РФ это основные рынки для шинника).

Стоит отметить, что бизнес в России был крупнейшим активом компании, работавшей здесь с 2005 года. Как отмечено в заявлении финского производителя, по итогам 2021 года в стране было выпущено примерно 80% шин Nokian Tyres; на долю направления «Россия и Азия» пришлось 20% чистых продаж компании.

Сообщается, что по итогам второго квартала текущего года обесценивание российских активов обернётся убытками в размере 300 млн евро. В компании добавили, что к 31 мая совокупная стоимость активов в РФ и Беларуси составила порядка 400 млн евро. По словам президента Nokian Tyres Юкки Мойсио в российских подразделениях работают свыше 1,6 тыс. сотрудников.

Ещё один шинник, заявивший сегодня об уходе из РФ, это Michelin. В представительстве французской компании сообщили, что планируют передать свой российский бизнес местному топ-менеджменту. В итоге российское представительство марки начнёт существовать как независимая структура.

«Группа вынуждена запланировать передачу всех своих операций в России к концу 2022 года и рассматривает возможность передачи контроля над своими административными, торговыми и производственными операциями нынешнему местному руководству», — отметили в компании. Также в представительстве пояснили, что намерены создать «максимально благоприятные условия для своих сотрудников». Штат в 2022 году насчитывал примерно 1 тыс. человек.

У французской компании балансовые риски, связанные с уходом с российского рынка, оценили немногим меньше, чем у Nokian Tyres – 250 млн евро. При этом ранее на РФ приходилось лишь 2% от общих продаж производителя Michelin.

Напомним, процесс затронул также иностранных продавцов топлива в РФ: в прошлом месяце стало известно о том, что ЛУКОЙЛ купил принадлежащие британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell сеть автозаправок и завод смазочных материалов.

Россия шины и диски производство бизнес

 

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