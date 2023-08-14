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GM и SAIC показали седан в стиле Hyundai Sonata

14.08.2023 123 1 0

У новой четырёхдверки Wuling Starlight будет как вариант подзаряжаемого гибрида, так и полностью электрическая версия со своим дизайном.

Марка Wuling принадлежит СП американского производителя General Motors и китайского концерна SAIC. Основным рынком для бренда является Китай, хотя продукция поставляется и за его пределы; согласно стратегии Wuling, у исключительно «домашних» моделей красные логотипы, у предназначенных в том числе и для экспорта – серебристые. Теперь компания показала новинку с серебристой эмблемой, речь идёт о седане, который получил название Starlight.

На фото: электрическая версия Wuling Starlight

Внешность четырёхдверки сегодня рассекретил китайский минпром, однако позже производитель опубликовал первые официальные изображения Wuling Starlight. По силуэту этот седан напоминает дореформенную Hyundai Sonata, а ещё у неё же позаимствована идея оформления задних фонарей (в виде незавершённого овала).

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У модели будет две версии – подключаемый гибрид и электрокар – при этом каждая модификация получила свой дизайн экстерьера. Так, у полностью «зелёной» версии Starlight головная оптика представляет собой две отдельные фары в форме тонких бумерангов со светодиодной «штриховкой» ходовых огней. Ниже располагаются основные блоки фар, которые соединены между собой узким воздухозаборником чёрного цвета. Выштамповки на капоте напоминают тонкие линии, которые расходятся клином от логотипа бренда.

В свою очередь гибридная модификация Wuling Starlight получила пару параллельных выштамповок на капоте, а ходовые огни у неё выполнены в форме тонких полос, соединённых между собой тонкой светящейся полосой, которая проходит под кромкой капота. Такой седан получил традиционную радиаторную решётку, которая окрашена в цвет кузова, а в нижнюю часть кузова интегрирован сравнительно большой воздухозаборник.

На фото: подзаряжаемый гибрид Wuling Starlight

Обе версии модели получили традиционные наружные зеркала, хромированную окантовку линии бокового остекления, утопленные ручки. Отметим, на официальных изображениях у модификаций не отличается дизайн колёсных дисков, хотя на снимках, опубликованных в базе минпрома КНР, у «электрички» они выглядят иначе. Корма не имеет визуальных отличий: вероятно, у гибридной версии выхлопная труба спрятана в нижней части заднего бампера.

На фото: электрическая версия Wuling Starlight (фото из базы минпрома КНР)

Длина Wuling Starlight равна 4835 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1515 мм; расстояние между осями составляет 2800 мм. Известно, что полностью «зелёная» версия оснащается единственным электромотором мощностью 136 л.с., его максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. 

На фото: подзаряжаемая версия Wuling Starlight (фото из базы минпрома КНР)

Согласно данным поднебесного минпрома, в основе установки подзаряжаемого гибрида лежит 1,5-литровый бензиновый мотор с отдачей 106 л.с., иные подробности о системе пока не разглашаются. У гибрида «максималка» не превышает 145 км/ч.

Официальная премьера нового седана Starlight пройдёт позже. Тем временем, недавно дебютировал обновлённый семиместный паркетник Wuling Almaz RS: посвежевшего ближайшего родственника Chevrolet Captiva показали в рамках автосалона в Джакарте. Модели подправили внешность, слегка подкорректировали салон, однако технику трогать не стали.

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1 комментарий
15.08.2023 07:47
Roman Mangrim

Вот уж действительно РФ и Китай браться на век. По моему нигде больше нет такой болезненной любви к седанам, остальной мир уже захватили хетчбеки и кроссоверы.

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