GMC Acadia следующего поколения стал крупнее и получил технику от Chevrolet Traverse

Компания GMC выпускает кроссовер Acadia с 2006 года. Он сменил генерацию в начале 2016-го, а обновление трёхрядный SUV пережил в феврале 2019 года. Теперь производитель рассекретил GMC Acadia третьего поколения: эта модель стала крупнее по сравнению с предшественником, получила пересмотренный салон, а также новую начинку. Новые машины, скорее всего, поступят в продажу на американском рынке в 2024 году.

На фото: GMC Acadia AT4 нового поколения

Новый кроссовер GMC Acadia на 269 мм длиннее по сравнению с предшественником (габарит новинки составляет 5186 мм), а его расстояние между осями увеличилось на 213 мм и теперь составляет 3070 мм. Ширина осталась прежней – 1915 мм, а высота американского паркетника подросла на 91 мм до 1836 мм. По подсчётам GMC, новые габариты позволили на 80% увеличить место для хранения за сиденьями третьего ряда, а также на 36% стало больше пространства для пассажиров, расположившихся во втором ряду.



GMC Acadia по-прежнему оснащается массивной решёткой радиатора, оформление которой меняется в зависимости от версии. Пока что производитель рассекретил исполнения AT4 и Denali: в первом случае «гриль» имеет рисунок волнистых линий, во втором узор выполнен в виде узких горизонтальных ячеек с плотной окантовкой. По бокам располагаются С-образные светодиодные ходовые огни в верхней части которых расположены основные блоки фар.



В профиль заметна увеличившаяся площадь бокового остекления, традиционные дверные ручки, а также накладки на колёсные арки (они могут быть как чёрными, так и окрашенными в цвет кузова). На крыше оставили полноценные рейлинги. В ходе смены генерации корма получила фонари более узкой формы, которые визуально обрамляют соединяющую их широкую полосу (в центре этого элемента расположен логотип GMC). В нижнюю часть заднего бампера интегрированы четыре квадратных патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).



На фото: салон GMC Acadia AT4 нового поколения

Салон GMC Acadia нового поколения (во всех версиях) имеет новую «цифровую компоновку»: речь идёт о расположенной перед глазами водителя виртуальной приборке диагональю 11 дюймов, а также о современной информационно-развлекательной системе с портретным тачскрином диагональю 15 дюймов. Управление функциями автомобиля осуществляется с помощью кнопок на рулевом колесе и под центральным сенсорным экраном. Отметим, у роскошной версии Denali имеется несколько отличий, в их числе акустическая система Bose с 16 динамиками.



На фото: GMC Acadia Denali нового поколения 1 / 2 На фото: GMC Acadia Denali нового поколения 2 / 2

Acadia следующей генерации позаимствовала технику у актуального Chevrolet Traverse, который был представлен в июле текущего года. Под капотом у нового кроссовера GMC располагается 333-сильная турбочетвёрка объёмом 2,5 литра, а её максимальный крутящий момент составляет 442 Нм. Он идёт в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Привод может быть либо передним, либо полным.



На фото: салон GMC Acadia Denali нового поколения 1 / 2 На фото: салон GMC Acadia Denali нового поколения 2 / 2

Компания обнародует цены GMC Acadia нового поколения позже. Отметим, стартовая стоимость кроссовера текущего модельного года на американском рынке составляет 36 800 долларов, а за топовый вариант просят не менее 48 600 долларов.

