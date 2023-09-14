GMC Acadia следующего поколения стал крупнее и получил технику от Chevrolet Traverse

Компания GMC выпускает кроссовер Acadia с 2006 года. Он сменил генерацию в начале 2016-го, а обновление трёхрядный SUV пережил в феврале 2019 года. Теперь производитель рассекретил GMC Acadia третьего поколения: эта модель стала крупнее по сравнению с предшественником, получила пересмотренный салон, а также новую начинку. Новые машины, скорее всего, поступят в продажу на американском рынке в 2024 году.
Новый кроссовер GMC Acadia на 269 мм длиннее по сравнению с предшественником (габарит новинки составляет 5186 мм), а его расстояние между осями увеличилось на 213 мм и теперь составляет 3070 мм. Ширина осталась прежней – 1915 мм, а высота американского паркетника подросла на 91 мм до 1836 мм. По подсчётам GMC, новые габариты позволили на 80% увеличить место для хранения за сиденьями третьего ряда, а также на 36% стало больше пространства для пассажиров, расположившихся во втором ряду.
GMC Acadia по-прежнему оснащается массивной решёткой радиатора, оформление которой меняется в зависимости от версии. Пока что производитель рассекретил исполнения AT4 и Denali: в первом случае «гриль» имеет рисунок волнистых линий, во втором узор выполнен в виде узких горизонтальных ячеек с плотной окантовкой. По бокам располагаются С-образные светодиодные ходовые огни в верхней части которых расположены основные блоки фар.
В профиль заметна увеличившаяся площадь бокового остекления, традиционные дверные ручки, а также накладки на колёсные арки (они могут быть как чёрными, так и окрашенными в цвет кузова). На крыше оставили полноценные рейлинги. В ходе смены генерации корма получила фонари более узкой формы, которые визуально обрамляют соединяющую их широкую полосу (в центре этого элемента расположен логотип GMC). В нижнюю часть заднего бампера интегрированы четыре квадратных патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны).
Салон GMC Acadia нового поколения (во всех версиях) имеет новую «цифровую компоновку»: речь идёт о расположенной перед глазами водителя виртуальной приборке диагональю 11 дюймов, а также о современной информационно-развлекательной системе с портретным тачскрином диагональю 15 дюймов. Управление функциями автомобиля осуществляется с помощью кнопок на рулевом колесе и под центральным сенсорным экраном. Отметим, у роскошной версии Denali имеется несколько отличий, в их числе акустическая система Bose с 16 динамиками.
Acadia следующей генерации позаимствовала технику у актуального Chevrolet Traverse, который был представлен в июле текущего года. Под капотом у нового кроссовера GMC располагается 333-сильная турбочетвёрка объёмом 2,5 литра, а её максимальный крутящий момент составляет 442 Нм. Он идёт в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач. Привод может быть либо передним, либо полным.
Компания обнародует цены GMC Acadia нового поколения позже. Отметим, стартовая стоимость кроссовера текущего модельного года на американском рынке составляет 36 800 долларов, а за топовый вариант просят не менее 48 600 долларов.
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