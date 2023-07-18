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  • Новый Chevrolet Traverse: более брутальная внешность и только 4-цилиндровый мотор

Новый Chevrolet Traverse: более брутальная внешность и только 4-цилиндровый мотор

18.07.2023 317 0 0

Корпорация General Motors представила большой семейный кроссовер Chevrolet Traverse третьего поколения, в продаже он появится в начале 2024 года.

Вообще-то Chevrolet Traverse позиционируется как среднеразмерный семейный SUV, но по габаритной длине (5189 мм) и колёсной базе (3071 мм) кроссовер актуального второго поколения превосходит большинство конкурентов. На излёте карьеры «второй» Traverse продаётся неплохо, за первые шесть месяцев этого года в США реализована 68 681 шт., что на 55% больше, чем за аналогичный период 2022-го, однако основные конкуренты ещё успешнее: продажи Jeep Grand Cherokee в первом полугодии составили 124 956 шт. (-7%), Toyota Highlander — 113 264 шт., (-3,5%), Ford Explorer — 104 423 шт. (+1,5%).

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GM ничего не говорит о платформе нового Chevrolet Traverse и не приводит его ключевые размеры, но, по данным американских СМИ, колёсная база не изменилась — 3071 мм, да и платформа прежняя — C1XX, хотя и немного модернизированная под новый силовой агрегат. Бензиновый двигатель по-прежнему расположен спереди поперечно, только теперь это не 3,6-литровый атмосферный V6 (314 л.с., 361 Нм), а 2,5-литровая «турбочетвёрка» (319 л.с., 430 Нм). Коробка передач — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» (у кроссовера второго поколения — 9-ступенчатый), привод — передний либо полный. Допустимая масса буксируемого прицепа — 2268 кг.

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Со сменой поколений стилисты GM попытались придать Traverse более мужественный облик, спереди он теперь больше напоминает пикапы Chevrolet благодаря крупной и почти вертикальной радиаторной решётке. Боковины обзавелись «акульими плавниками» в районе С-стоек, задние светодиодные фонари теперь с «подтёками», а в заднем бампере — сразу четыре настоящих выхлопных патрубка.

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Салон полностью новый, с более лаконичной и низкой передней панелью, как у других последних моделей Chevrolet. Приборный щиток теперь полностью виртуальный, 11-дюймовый, а пристыкованный к нему мультимедийный экран имеет диагональ 17,7 дюйма. Отдельный блок микроклимата сохранён. Селектор режимов АКП переехал с центрального тоннеля на рулевую колонку, а сам центральный тоннель стал двухэтажным, с просторной вещевой нишей на нижнем уровне. Значительно расширен ассортимент электронных ассистентов водителя, вплоть до автопилота второго уровня Super Cruise, который позволяет водителю убирать руки с руля.

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На старте продаж новый Chevrolet Traverse будет доступен в комплектациях LS, LT, Z71 и RS, все они имеют три ряда сидений, но только базовая комплектация LS предлагает трёхместный диван второго ряда и может взять на борт до восьми человек. В комплектациях LT, Z71 и RS во втором ряду установлены два раздельных кресла с проходом между ними, в комплектации LT трёхместный диван во втором ряду доступен в виде опции.

Traverse RS позиционируется как спортивный, для него заявлены уникальные настройки подвески, самые крупные в гамме 22-дюймовые колёса и чёрный глянцевый декор.

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Traverse Z71 появился в гамме впервые, это наиболее приспособленная для езды по плохим дорогам и бездорожью версия с увеличенным на 25 мм дорожным просветом, энергоёмкими амортизаторами с гидравлическими отбойниками, вседорожными шинами на 18-дюймовых колёсах, особым, более высоким передним бампером с выставленными напоказ красными буксирными проушинами, металлической защитой двигателя, двумя муфтами в приводе задних колёс вместо одной и уникальными настройками ездовой электроники (есть несколько режимов под разные типы дорожного покрытия).

Производственную прописку Chevrolet Traverse не поменял: кроссовер третьего поколения будут делать там же, где и второй, — на заводе GM Lansing Delta Township в городе Лансинг (США, штат Мичиган). У американских дилеров «третий» Traverse появится в начале 2024 года, цены пока не объявлены. Кроссовер уходящего второго поколения стоит в США от 35 915 долларов.

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