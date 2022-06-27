Гоночный «пылесос» McMurty Speirling получит версию для обычных дорог

Молодая британская компания McMurtry Automotive, базирующаяся в сельской глуши графства Глостершир, с блеском выступила в минувшие выходные на Фестивале скорости в Гудвуде: её маленький одноместный электрический спорткар Speirling установил рекорд трассы на участке подъёма на холм, а сама компания объявила, что теперь готовит дорожную версию своей чудо-машины.

Компанию McMurtry Automotive основал в 2016 году ирландский бизнесмен и автомобильный энтузиаст Дэвид Макмертри, активная фаза работы над её первой и пока единственной моделью Speirling (название в переводе с ирландского означает «ураган») пришлась на пандемию COVID-19, но тем не менее действующий прототип Speirling компания показал ещё на прошлом Фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания). В этом году McMurtry приехала в Гудвуд с готовой и настроенной машиной — гонщик Макс Чилтон установил на ней рекорд трассы на участке подъёма на холм: 39,08 с. Предыдущий рекорд в 2019 году установил француз Ромен Дюма за рулём электрического спортпрототипа Volkswagen ID.R: 39,9 с.

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Секрет бешеной скорости McMurty Speirling — сочетание очень компактных габаритов (длина — менее 3,5 м, ширина — менее 1,7 м, высота — менее 1,1 м), лёгкого углепластикового кузова и граудн-эффекта, то есть системы отсоса воздуха из под днища с помощью двух мощных вентиляторов. При работе эти вентиляторы генерируют шум на уровне 100 дБ — возможно, это самый громкий из ныне существующих электромобилей.



Оригинальная (но не первая в истории автоспорта) идея «автомобиля-пылесоса», которая вдохновляла разработчиков Speirling, принадлежит легендарному британскому конструктору Гордону Мюррею, он применил её в 1978 году на болиде Формулы-1 Brabham BT46 и на современном гиперкаре Gordon Murray T.50 с бензиновым двигателем V12, а McMurtry снабдила граунд-эффектом свою маленькую гоночную машину. Даже в статике вентиляторы способны давать Speirling 2000 кг прижимной нагрузки, а на скорости 241 км/ч она составляет 2250 кг. Благодаря граунд-эффекту McMurty Speirling способен достигать в поворотах перегрузок в 3g. Разгон до 60 миль/ч (96,56 км/ч) занимает менее 1,5 с (у дорожной версии — менее 2 с).



Speirling изначально разрабатывался как бескомпромиссный трек-тул, но McMurty в итоге решилась на выпуск дорожной версии, предупредив однако, что это будет не самый комфортный спорткар, зато на нём можно будет прямиком из центра Лондона отправиться на автодром. Дорожная версия получит «нормальную» светотехнику, стеклоочиститель, минимальные удобства в тесном кокпите и слегка скорректированное аэродинамическое оперение. Посадка/высадка через маленькие подъёмные двери и высокие пороги потребует изрядной сноровки и хорошей физической формы. Тираж дорожной версии пока не раскрыт, цена в фунтах стерлингах будет семизначной, то есть не менее миллиона.

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Силовая установка Speirling состоит из двух электромоторов на задней оси (каждый вращает своё колесо), выдающих совокупно свыше 1000 л.с. Питаются моторы от 800-вольтовой литий-ионной батареи ёмкостью 60 кВт·ч, полного заряда хватит на 480 км пробега по циклу WLTP. Подвеска снабжена системой активной регулировки дорожного просвета. Тормоза — карбон-керамические, диаметр дисков — 390 мм, «по кругу» установлены 6-поршневые суппорты.



По данным британского журнала Autocar, компания McMurty уже работает над следующей моделью — ещё более компактной, чем Speirling, то есть тоже одноместной, двухместные спорткары в сферу её интересов пока не входят.

