Honda прощается с маленьким родстером S660 на фоне худшего года для модели

Выпуск японского компакта свернут в следующем марте, а на прощание он обзавелся особой версией. Новое исполнение сделано на базе «оспортивленной» двухдверки, от исходника оно отличается декором.

Заднеприводный родстер Honda S660 длиной всего 3395 мм дебютировал в 2015-м. Ожидалось, что модель отправят на экспорт, но за пределы Японии она так и не выбралась. На родине же купе поначалу пользовалось отменным спросом: за неполный дебютный год (S660 стартовал весной) оно разошлось тиражом в 9296 экземпляров, в 2016-м выбор на компакте остановили 10 298 клиентов. Но затем последовал резкий спад – в 2017-м продано уже 4074 штуки, дальше интерес к двухдверке продолжил снижаться. Ну а 2020-й и вовсе стал худшим годом для S660, рестайлинг, проведенный в начале года, не помог: реализовано 2747 единиц (на 3% меньше, чем годом ранее). К слову, с 2018-го модель Хонды уступает по продажам Daihatsu Copen, хотя прежде было наоборот. Справедливости ради отметим, что и Copen «падает», его результат в 2020-м – 2829 шт. (-26%). Тем не менее, Daihatsu от своего родстера пока не отказывается, а вот Honda сегодня объявила о том, что в марте 2022-го будут собраны последние экземпляры S660, одновременно представив «прощальную» спецверсию.

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Новую версию сделали на базе «оспортивленного» родстера S660 Modulo X, присоединившегося к стандартной модели в 2018 году. Полное имя «финального» варианта – Honda S660 Modulo X Version Z. У такой двухдверки черные эмблемы и шильдики, в том же цвете выполнены диски и спойлер. Кузов может быть окрашен в новый цвет Sonic Grey Pearl (предусмотрен только для этой версии) или белый. В салоне – отделка «под карбон», дверные панели обиты замшей, также есть табличка с названием спецсерии. Мультимедийная система, как и прежде, доступна лишь за доплату. Зато владельцам Version Z еще достанется эксклюзивная сумка с логотипом Modulo X – ее можно вешать на крючок между креслами.



Если же сравнивать с обычным S660, то Modulo X (и Version Z соответственно) отличается обвесом, двухцветным интерьером и перенастроенной подвеской.

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Двигатель прежний: родстер оснащается бензиновой 660-кубовой «турботройкой» мощностью 64 л.с. – это максимально разрешенная отдача для кей-каров, к коим относится Honda S660. «Прощальная» версия доступна только с шестиступенчатой «механикой», тогда как для «просто» Modulo X и стандартной модели еще можно выбрать вариатор.



Цена Honda S660 Modulo X Version Z – от 3 150 400 йен, что эквивалентно примерно 2 134 000 рублей по актуальному курсу. Базовый родстер сегодня стоит от 2 321 000 йен (1 572 000 рублей).

Honda S660 Modulo X Version Z

О наследнике для Японии не сообщается. Не исключено, что Honda все же не будет вкладываться в разработку преемника (речь именно о кей-каре), ведь средств бы понадобилось немало – требования к безопасности и экологичности постоянно ужесточаются. Ну а всего на данный момент продано более 30 000 родстеров Honda S660.

