Hyundai может вернуться к массовому импорту машин в Россию!

Hyundai может вернуться к массовому импорту машин в Россию!

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Об этом редакции Kolesa.ru сообщил Управляющий директор Хёнде мотор СНГ Алексей Калицев

В непростой ситуации оказался один из ведущих производителей автомобилей в России – Hyundai. Сначала у компании возникли сложности с подписанием специнвестконтракта (СПИКа) из-за того, что Минпромторг требует направлять слишком высокую долю выручки на опытно-конструкторские разработки — Hyundai делать этого пока не хочет, что и понятно, проектированием автомобилей в России компания не занимается. Напомним, что без СПИКа никак нельзя: чтобы сохранить хотя бы частично нынешние льготы на ввоз комплектующих для сборки автомобилей (сейчас льготники платят за комплектующие не 25% как при импорте готовой машины, а лишь 5%), до конца года необходимо заключить специнвестконтракт. После этого компания-инвестор хотя и будет платить таможенную пошлину по полной программе, но в последующем правительство будет компенсировать эти затраты так называемыми промышленными субсидиями (ПС).

Этот механизм был придуман для того, чтобы обойти правила Всемирной торговой организации (ВТО), куда Россия вступила в 2012 году с льготным периодом на 6 лет. В декабре 2018 года этот льготный период как раз и заканчивается, а, значит, заканчивается и возможность предоставлять льготы по налогообложению в рамках договоров о промышленной сборке. Дело в том, что по правилам ВТО и импортёры автомобилей и те, кто наладил сборку в России, должны работать на одинаковых условиях: скидки или всем или никому. Отметим, что заключение СПИКов – это проблема всей промышленности России, а не только автопрома.

К вопросу об урегулировании условий СПИКа с Hyundai привлечены высокопоставленные лица: губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко просит помощи у вице-премьера Дмитрия Козака, так что прогноз погоды по Санкт-Петербургу — благоприятный, буря утихнет и выглянет солнышко, а вот со стороны Калининграда надвигается грозовой фронт. Напомним, что Hyundai использует сейчас две производственный площадки — собственную, в Санкт-Петербурге, и стороннюю — калининградский «Автотор».

Оновную продукцию «Автотора» составляют легковые автомобили брендов BMW, Hyundai, Kia, Genesis. BMW собирают по «усложнённой» отвёрточной сборке (SKD-4), Kia Sorento и Kia Cerato предыдущего поколения – по полному циклу со сваркой кузовов, остальные модели – по упрощённой отвёрточной технологии. Несколько лет назад завод перешёл с обычной «отвёртки», когда машины BMW собирали из машинокомплектов, на усложнённую – SKD-4: на «Автотор» приходит готовый окрашенный кузов и несколько тысяч комплектующих россыпью к нему. Таким образом, треть добавленной стоимости автомобиля создаётся на заводе. Это и было непременным условием по получению скидки на ввозные пошлины компонентов по Федеральному закону «Об особой экономической зоне в Калининградской области».

Между тем BMW очень скоро уходит от «Автотора»: немцы будут строить свой завод – тоже в Калининградской области, а Правительство РФ не горит желанием поддерживать небольшое частное предприятие – по этому поводу время от времени сокрушается менеджмент заводаС другой стороны, сразу же после того как BMW подала собственную заявку на СПИК, губернатор Калининградской области Антон Алиханов поспешил заявить, что развитие «Автотора» останется приоритетным направлением для властей региона. Собственно, российские представительства Hyundai и Kia сейчас покупают машины собранные на «Автоторе», за исключением тех, что не производят по полному циклу на собственном предприятии в Санкт-Петербурге: Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Creta. Сможет ли «Автотор» сохранить скидку на комплектующие? Если нет, то смысл в самом существовании «Автотора» отпадает, и оно может закрыться. Что тогда будут делать корейские бренды? Алексей Калицев, Управляющий директор Хёнде мотор СНГ отвечает на этот вопрос так: «Будем импортировать».

Действительно, деваться некуда. С января по август включительно дилеры Hyundai реализовали в России 115 392 автомобиля, из которых 43 807 пришлись на Creta и 44 022 – на Solaris. Остаются 27 563 «калининградские» машины, которые в случае чего можно было бы дособирать тем же отвёрточным методом на предприятии в Санкт-Петербурге. Увы, в обозримом будущем сделать это не представляется возможным, потому что сейчас конвейеры и так перегружены. Можно было бы рассчитывать на вторую очередь, которую очередь — ещё корейцы хотели открывать ещё пять-шесть лет назад, однако, вовремя воздержались.

По словам Алексея Калицева, открытие дополнительных мощностей на предприятии в Санкт-Петербурге ближайшее время вряд ли возможно, поскольку их «нельзя заполнять частями, нужно сразу дать большую загрузку». Кроме того, некоторые эксперты прогнозируют в ближайшее время некоторое ослабление роста динамики спроса: во-первых,  отложенный спрос, возникший после кризиса конца 2014 года, уже отчасти восполнен, во-вторых, возможно дальнейшее ослабление рубля, в-третьих, негативное влияние внешних факторов вроде грядущего повышения НДС и возможного сворачивания программ господдержки автопрома. Понятно, что рассматривать вопрос расширения производства в Санкт-Петербурге корейцы вряд ли будут, достаточно того, что они готовы взять на себя обязательства по усилению локализации, к примеру, за счёт сборки двигателей. Впрочем, надеемся, что несмотря на уход BMW «Автотор» найдёт возможности получать скидку в рамках ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской области», по крайней мере, сама «зона» будет функционировать в регионе как минимум до конца 2045 года.

Теги: Авторынок , BMW , Hyundai , авторынок россии , Автотор , Киа , Минпромторг
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