СПИК с Hyundai: снизить требования просит губернатор Санкт-Петербурга

СПИК с Hyundai: снизить требования просит губернатор Санкт-Петербурга

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С просьбой об ускорении подписания специнвестконтракта Георгий Полтавченко обратился вице-премьеру Дмитрию Козаку.

В случае, если Hyundai, правительство Северной столицы и Министерство промышленности и торговли РФ не подпишут СПИК в ближайшее время, компания рискует уже с декабря 2018 года лишиться права на льготы. Помочь с решением вопроса губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко попросил вице-премьера страны. Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что корейский концерн не хочет вкладываться в конструкторские разработки в России.

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Напомним, специнвестконтракт (СПИК) – это соглашение между инвестором и Россией (или её субъектом), в котором фиксируются обязательства сторон. То есть компании должны освоить производство в предусмотренный срок, а РФ – гарантировать стабильность налоговых условий и предоставить доступ к мерам господдержки. Помимо этого одним из условий заключения договора является финансирование компанией научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

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Теперь Hyundai нужно подписать свой документ до начала декабря, так как именно к этому моменту истечёт срок предыдущего соглашения о промсборке, а значит, один из автопроизводитель одних из самых востребованных в РФ автомобилей лишится льгот. Так, в Петербурге налажен выпуск Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio. По итогам продаж в январе-августе 2018 года они заняли четвёртую, пятую и первую строчки соответственно в списке самых продаваемых моделей в стране.

Сейчас завод Hyundai в Санкт-Петербурге выпускает около 200 тысяч автомобилей в год. Согласно условиям СПИКа, компания должна создать новые мощности на базе текущего производства и центр НИОКР. Для этого потребуются инвестиции в размере 27,3 млрд. рублей и создание примерно 1,2 тыс. рабочих мест.

Ещё в прошлом месяце стало известно о том, что руководство компании «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» лично обращалось к вице-премьеру Дмитрию Козаку касательно снижения требований по СПИКу в области конструкторских разработок. Так что, по сути, губернатор Санкт-Петербурга лишь повторил просьбу корейского концерна.

Как сообщает «Коммерсант», в Минпромторге нет информации об обращении Георгия Полтавченко, однако там подтвердили, что власти Северной столицы «подтвердили заинтересованность в реализации проекта и готовность предоставить региональные меры поддержки».

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На фото: Hyundai Solaris
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На фото: Hyundai Creta
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На фото: Kia Rio

Сейчас часть заявки на заключение специнвестконтрактов, в том числе с Hyundai, заморожены, так как Дмитрий Козак попросил проверить прозрачности процедуры предоставления льгот. По словам аналитика из «ВТБ Капитала» Владимира Беспалова, даже в случае, если Hyundai не успеет подписать контракт до начала декабря, в СПИКе могут быть предусмотрены ретроспективные льготы, что позволит не лишать ценного для РФ автопроизводителя льгот.

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Теги: Авто и бизнес , В России , иномарки российской сборки , корейские автомобили , производство автомобилей , российский автопром , Hyundai
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